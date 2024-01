Cansel et Radiodetection s’associent pour offrir des solutions souterraines aux clients canadiens des services publics

Détecteur RD 8200SG offrant une précision de qualité d'arpentage

Le fournisseur canadien de solutions technologiques lance le système avancé RD8200SG combinant la localisation et la cartographie des services publics.

Alors que la demande de cartes numériques des services publics enfouis continue de croître, Cansel offre des solutions permettant à nos clients de demeurer au sommet de la courbe technologique.” — Heath Miller, VP de Cansel - Technologies souterraines

BURNABY, C-B, CANADA, January 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Cansel , un important fournisseur de solutions technologiques pour diverses industries incluant l'ingénierie, l'arpentage, la construction et les services publics, s’est associée à Radiodetection afin de fournir aux clients canadiens du secteur des services publics un nouveau système innovant combinant la localisation et la cartographie précises des installations enfouies en une seule opération.Récemment récompensée par Radiodetection pour ses performances de croissance exceptionnelles au Canada d'une année à l'autre, Cansel renforce sa position sur le marché des services publics en proposant le dernier ajout à sa gamme de localisateurs de précision Radiodetection. Le nouveau modèle, le RD8200SG , est conçu pour répondre aux besoins tant des professionnels de la localisation que des experts en cartographie. Il permet une intégration transparente de la cartographie dans les procédures de localisation des services publics, sans en compromettre la qualité.« Nous sommes fiers d'être reconnus par Radiodetection pour notre croissance et nos performances sur le marché canadien, » a déclaré Heath Miller, vice-président de Cansel pour les technologies souterraines et les fournitures de terrain au Canada et aux États-Unis. « Nous sommes tout aussi heureux d'offrir ce nouveau système puissant à nos clients du secteur des services publics. Alors que la demande de cartes numériques précises et fiables des services publics enfouis continue de croître, Cansel est parfaitement préparée grâce à notre gamme de solutions de premier plan qui répondent aux besoins de nos clients et les aident à demeurer au sommet de la courbe technologique. »Cansel propose également à ses clients des options de mise à niveau pour garantir que leur flotte actuelle de localisateurs Radiodetection puisse atteindre des capacités avancées similaires à celles du RG8200SG, permettant ainsi aux utilisateurs de localiser des installations avec précision tout en créant des cartes numériques de haute qualité. Ces mises à niveau comprennent l'utilisation d'un dispositif de positionnement externe comme le kit de récepteur GNSS Trimble Catalyst DA2, l'utilisation d'un service de positionnement tel que Trimble Catalyst, et l'intégration avec le logiciel de cartographie Terraflow.Martin Trudelle, président et chef de la direction de Cansel, a aussi partagé que Cansel prévoit poursuivre l’ajout de nouvelles avancées à sa gamme de technologies de pointe qui améliorent l'efficacité opérationnelle dans le secteur des services publics. En offrant une intégration transparente de la cartographie dans les flux de travail axés sur la localisation, l'entreprise s'engage à demeurer à l'avant-garde de la révolution numérique, fournissant à ses clients des solutions complètes permettant d’optimiser la productivité, de la conception à la réalisation.Pour en apprendre davantage sur les solutions souterraines offertes par Radiodetection, visitez le site Web de Cansel.À propos de CanselCansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données géospatiales, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions technologiques de terrain pour les professionnels des domaines de l'ingénierie, l'arpentage, la construction, l'exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. Le siège social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Apprenez-en davantage sur le site http://www.cansel.ca/fr