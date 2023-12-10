VoiceAI ، تكنولوجيا للهجات المحلية، تحويل تجارب خدمة العملاء العالمية
EINPresswire.com/ --
أطلقت شركة NeuralSpace،والتي تعتبر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي اللغوي، ميزة تحويلية لتقنية الصوت ضمن منصة VoiceAI الخاصة بها، حيث تقدم أصواتًا اصطناعية واقعية باللغات العربية والهندية والإنجليزية. ويمثل هذا الابتكار، الذي تم الكشف عنه في 11 ديسمبر، تطور كبير في تكنولوجيا الصوت، حيث يقدم صياغة للكلام بدقة لا مثيل لها، خاصة في اللهجات المحلية مثل اللهجة العربية السعودية.
ثلاث مزايا رئيسية تميز عروض NeuralSpace:
التفاعل الثقافي : تلتقط الأصوات الاصطناعية جوهر اللهجات المحلية، معززةً الاتصال العميق بين المستخدمين والتكنولوجيا في مناطق مثل المملكة العربية السعودية والهند والعالم الناطق بالإنجليزية.
التفاعل بصفة فورية : توفر تقنية VoiceAI ردود فعل صوتية فورية ذات صوت طبيعي، وهي ضرورية لتوليد الكلام الديناميكي عند المساعدين الافتراضيين وأنظمة الاستجابة الصوتية.
سهولة الدمج : التكنولوجيا متطورة ولكنها سهلة الاستخدام، مما يتيح للمطورين تحسين تطبيقاتهم دون عناء.
يلبي VoiceAI ل NeuralSpace الطلب المتزايد على النسخ الدقيق وتحليلات الكلام والأصوات الاصطناعية الأصيلة. يتم ضبط أصوات الذكاء الاصطناعي هذه بدقة للتفاعلات في العالم الحقيقي، مما يوفر تجارب مستخدم جذابة وواقعية.
قال فيليكس لومان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة NeuralSpace:
"تأسست شركة NeuralSpace برؤية لجعل التكنولوجيا متاحة عالميًا بأي لغة. واليوم، مع إصدار أصوات الذكاء الاصطناعي الطبيعية الخاصة بنا، فإننا نقترب خطوة واحدة من تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. إن أصواتنا السعودية والهندية والإنجليزية ذات الجودة البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مجرد ثورة في مجال الابتكار التكنولوجي؛ إنها بوابات لجعل التفاعلات اللهجة مع التكنولوجيا تجربة ملموسة للجميع."
حول VoiceAI: تسمح هذه المنصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) للشركات بنسخ البيانات الصوتية وترجمتها وتحليلها بدقة استثنائية، خاصة باللغتين العربية والهندية. حيث تتضمن الميزات الرئيسية دقة نسخ تصل إلى 91% لهذه اللغات، مما يتجاوز العلامات التجارية التقنية الكبرى. تضمن المنصة أيضًا أمانًا عالي المستوى للبيانات من خلال النشر داخل المؤسسة، وشهادة ISO 27001 من NeuralSpace والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.
تدعوك شركة NeuralSpace إلى دمج VoiceAI في أنظمتك، وتعدك بتغيير تجارب العملاء. يمكن الوصول إلى النظام الأساسي عبر منصة ويب بدون تعليمات برمجية، REST APIs، وPython SDK، مما يضمن سهولة التكامل.
حول NeuralSpace: في طليعة الذكاء الاصطناعي اللغوي، تلتزم NeuralSpace بالتقنيات التي تعزز التواصل بين الإنسان والآلة. وتجسد منصة VoiceAI تجسيدا لهذه الرؤية، مما يعكس تنوع وثراء اللغات البشرية.
لمزيد من المعلومات أو العروض التوضيحية أو الاستفسارات، تفضل بزيارة www.neuralspace.ai أو اتصل بـ sales@neuralspace.ai.
أحدث ابتكارات NeuralSpace هو أكثر من مجرد تقدم تكنولوجي؛ إنها خطوة نحو مستقبل لا تفهم فيه التكنولوجيا فحسب، بل تتحدث أيضًا بصوت يتردد صداه مع الثراء الثقافي للغات البشرية.
Melanie Swamy-Brown
أطلقت شركة NeuralSpace،والتي تعتبر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي اللغوي، ميزة تحويلية لتقنية الصوت ضمن منصة VoiceAI الخاصة بها، حيث تقدم أصواتًا اصطناعية واقعية باللغات العربية والهندية والإنجليزية. ويمثل هذا الابتكار، الذي تم الكشف عنه في 11 ديسمبر، تطور كبير في تكنولوجيا الصوت، حيث يقدم صياغة للكلام بدقة لا مثيل لها، خاصة في اللهجات المحلية مثل اللهجة العربية السعودية.
ثلاث مزايا رئيسية تميز عروض NeuralSpace:
التفاعل الثقافي : تلتقط الأصوات الاصطناعية جوهر اللهجات المحلية، معززةً الاتصال العميق بين المستخدمين والتكنولوجيا في مناطق مثل المملكة العربية السعودية والهند والعالم الناطق بالإنجليزية.
التفاعل بصفة فورية : توفر تقنية VoiceAI ردود فعل صوتية فورية ذات صوت طبيعي، وهي ضرورية لتوليد الكلام الديناميكي عند المساعدين الافتراضيين وأنظمة الاستجابة الصوتية.
سهولة الدمج : التكنولوجيا متطورة ولكنها سهلة الاستخدام، مما يتيح للمطورين تحسين تطبيقاتهم دون عناء.
يلبي VoiceAI ل NeuralSpace الطلب المتزايد على النسخ الدقيق وتحليلات الكلام والأصوات الاصطناعية الأصيلة. يتم ضبط أصوات الذكاء الاصطناعي هذه بدقة للتفاعلات في العالم الحقيقي، مما يوفر تجارب مستخدم جذابة وواقعية.
قال فيليكس لومان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة NeuralSpace:
"تأسست شركة NeuralSpace برؤية لجعل التكنولوجيا متاحة عالميًا بأي لغة. واليوم، مع إصدار أصوات الذكاء الاصطناعي الطبيعية الخاصة بنا، فإننا نقترب خطوة واحدة من تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. إن أصواتنا السعودية والهندية والإنجليزية ذات الجودة البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مجرد ثورة في مجال الابتكار التكنولوجي؛ إنها بوابات لجعل التفاعلات اللهجة مع التكنولوجيا تجربة ملموسة للجميع."
حول VoiceAI: تسمح هذه المنصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) للشركات بنسخ البيانات الصوتية وترجمتها وتحليلها بدقة استثنائية، خاصة باللغتين العربية والهندية. حيث تتضمن الميزات الرئيسية دقة نسخ تصل إلى 91% لهذه اللغات، مما يتجاوز العلامات التجارية التقنية الكبرى. تضمن المنصة أيضًا أمانًا عالي المستوى للبيانات من خلال النشر داخل المؤسسة، وشهادة ISO 27001 من NeuralSpace والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.
تدعوك شركة NeuralSpace إلى دمج VoiceAI في أنظمتك، وتعدك بتغيير تجارب العملاء. يمكن الوصول إلى النظام الأساسي عبر منصة ويب بدون تعليمات برمجية، REST APIs، وPython SDK، مما يضمن سهولة التكامل.
حول NeuralSpace: في طليعة الذكاء الاصطناعي اللغوي، تلتزم NeuralSpace بالتقنيات التي تعزز التواصل بين الإنسان والآلة. وتجسد منصة VoiceAI تجسيدا لهذه الرؤية، مما يعكس تنوع وثراء اللغات البشرية.
لمزيد من المعلومات أو العروض التوضيحية أو الاستفسارات، تفضل بزيارة www.neuralspace.ai أو اتصل بـ sales@neuralspace.ai.
أحدث ابتكارات NeuralSpace هو أكثر من مجرد تقدم تكنولوجي؛ إنها خطوة نحو مستقبل لا تفهم فيه التكنولوجيا فحسب، بل تتحدث أيضًا بصوت يتردد صداه مع الثراء الثقافي للغات البشرية.
Melanie Swamy-Brown
NeuralSpace
melanie@neuralspace.ai
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