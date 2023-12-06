COP28: ACEN, ﻣﺆﺳﺴﺔ روﻛﻔﻠﺮ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻔﺤﻢ

في الصورة )من اليمين(: رافي مينون، المدير الإداري لوكالة الخدمات المصرفية في سنغافورة )MAS(؛ إيريك فرانسيا، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ACEN؛ أشفين دايال، نائب رئيس مؤسسة روكفلر لشؤون المناخ والطاقة