COP28: ACEN, ﻣﺆﺳﺴﺔ روﻛﻔﻠﺮ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻔﺤﻢ
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 6, 2023 /EINPresswire.com/ -- أﻋﻠﻨﺖ ، ACENﻣﻨﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ، Ayalaﻋﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋلى Rockefeller. اﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻈﻴﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )CCCI( وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة )MAS( ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻔﺤﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ.
في الصورة )من اليمين(: رافي مينون، المدير الإداري لوكالة الخدمات المصرفية في سنغافورة )MAS(؛ إيريك فرانسيا، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ACEN؛ أشفين دايال، نائب رئيس مؤسسة روكفلر لشؤون المناخ والطاقة
ﻓﻲ ﻋﺎم ،2022 ﻧﺠﺤﺖ ACENﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أول ﺗﺤﻮل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋلى اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻔﺤﻢ SLTECﺑﻘﺪرة 246ﻣﻴﺠﺎوات ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ، واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إلى ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻧﻈﻒ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2040ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﺤﻢ 25 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻠﻞ هذه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 15إلى 25ﻋﺎﻣﺎ ً ً)أو ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إلى 50ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن( ﻧﻈﺮاً ً ًﻷن ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻔﺤﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﻟﻤﺪة 40إلى 50ﻋﺎﻣﺎ.
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﻴﻦ MASو CCCIو ACENإلى ﺗﻄﻮﻳﺮ أول اﺋﺘﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ )ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ إلى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ( ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة. وﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﺳﺘﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ACENﻣﻦ زﻳﺎدة ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﺤﻢ SLTECإلى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2030.
"ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣﺪث اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ. وﺑﺪون اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﻤﺪار ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮف ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ وﻻ ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ؛ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻞ هذه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﺗﻔﺘﺨﺮ ACENﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ روﻛﻔﻠﺮ, وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ,ACEN إرﻳﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺎ، إن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺗﻌﻤﻞ ﻋلى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
"إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﺺ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎده اﻟﻤﻔﺮط ﻋلى اﻟﻔﺤﻢ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ.
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر راﺟﻴﻒ ج. ﺷﺎه، رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ روﻛﻔﻠﺮ: "ﺳﺘﻄﻠﻖ 273ﻣﻠﻴﺎر ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻃﻮال ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻛﺎرﺛﺔ ﻟﻜﻮﻛﺒﻨﺎ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻴﻪ". "ﻹﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻔﺤﻢ وﺗﺠﻨﺐ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت، ﻧﺤﺘﺎج إلى ﺧﻠﻖ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﺻﻮل واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ. ﺳﺘﻌﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ CCCIاﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻋلى ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺤﻢ إلى ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﻛﺴﺮ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻔﺮط وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
وﻳﻜﻤﻞ هذه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ )TRACTION( اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ MASواﻟﺬي ﺳﻴﺨﺘﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت TRACTION ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ. ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 30ﻋﻀﻮا وﺷﺮﻛﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﺳﺘﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻗﺘﺮاح ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻔﺤﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ آﺳﻴﺎ.
"إن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ, ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ لحلول اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋلى اﻟﺴﻮق، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ACEN اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻳﻘﺎف هذه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ وﻳﺴﻌﺪﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ Corporation and Climate Smart Venturesﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ .CCCIمن خلال المعاملات التجريبية التي عقدتها MAS ، نأمل في اختبار الطريق والتعلم من الأساليب المختلفة التي يمكن أن تحفز استخدام الاعتمادات الانتقالية عالية النزاهة لدعم التقاعد المبكر لمحطات الفحم على نطاق أوسع بكثير. وقالت جيليان تان، مساعد المدير العام والرئيس التنفيذي للاستدامة في سلطة النقد في سنغافورة.
سيعتمد المشروع التجريبي على المفاهيم المنصوص عليها في ورقة العمل التي نشرتها MAS وMcKinsey & Company بشكل مشترك في سبتمبر 2023. وستتولى شركة Climate Smart Ventures، وهي شركة استشارية تركز على تحول الطاقة، تنسيق المبادرة الرائدة.
تمثل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم حوالي 29% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة )وكالة الطاقة الدولية، الوكالة الدولية للطاقة 2021(. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، لتحقيق سيناريو صافي الصفر بحلول عام 2050، يجب خفض توليد الطاقة من CFPPs بنحو 55٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستوى 2022.
جنوب شرق آسيا تمتلك رابع أكبر طاقة مصنعة للفحم على مستوى العالم، لديها من بين أصغر أسطول فحم في العالم بمتوسط عمر أقل من 15 عامًا. بالكهرباء القوية ومع نمو الطلب في الأسواق الرئيسية مثل إندونيسيا وفيتنام والفلبين، فإن الحد من توليد الفحم خلال العقدين المقبلين سيشكل تحديا كبيرا.
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﺘﻄﻠﻊ ACEN إلى ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﺤﻢ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺮق، واﺳﺘﺒﺪال اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺠﻴﻞ ﻧﻈﻴﻒ وﻣﻮﺛﻮق وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ )IRESS( ﻣﺜﻞ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻣﻊ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت. ﺳﺘﻜﻮن اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎدل، وﺿﻤﺎن اﻟﻘﺪرة ﻋلى ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.
وتتماشى هذه المبادرة الرائدة في مجال تحول الطاقة مع تطلعات ACEN للوصول إلى 20 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتوليد الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2025، وصافي انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
Vince Ang
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