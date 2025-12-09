«سيبو باسيفيك» تطلق رحلات مباشرة بين الرياض ومانيلا مع عرض ترويجي بأسعار تبدأ من ريال سعودي واحد
وابتداءً من 1 مارس 2026، ستُشغّل الشركة أربع رحلات أسبوعياً بين مانيلا والرياض، حيث تُقلع الرحلات من الرياض إلى مانيلا أيام الاثنين، الثلاثاء، الخميس، والسبت، بينما تُغادر رحلات مانيلا إلى الرياض أيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة، والأحد.
ومن خلال هذا الخط المباشر الجديد بين الرياض ومانيلا، سيتمكن المسافرون من الاستفادة من أقل الأسعار على الإطلاق بين المملكة والفلبين، مع توفير يصل إلى 57% على تذاكر الذهاب والعودة مقارنة بخيارات السفر الأخرى.
وقال ألكسندر لاو، رئيس الشركة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «سيبو باسيفيك»:
"يسعدنا إطلاق هذه الخدمة المباشرة بين الرياض ومانيلا، والتي ستفتح المجال أمام المسافرين من المملكة لاختبار دفء الضيافة الفلبينية واستكشاف الجمال الطبيعي الفريد لوجهاتنا، بدءاً من حيوية العاصمة وصولاً إلى الشواطئ الهادئة والمعالم الثقافية المنتشرة في جميع أنحاء جزرنا."
وأضاف:
"يحمل هذا الخط الجديد أهمية خاصة بالنسبة لنا، إذ يمكّننا من خدمة الجالية الفلبينية الكبيرة المقيمة في المملكة بشكل أفضل، من خلال توفير الخيار الأكثر سهولة واقتصادية لتمكينهم من السفر والالتقاء بأسرهم في الوطن."
ومع إطلاق هذا المسار الجديد، تفتح «سيبو باسيفيك» أبواباً جديدة أمام المسافرين من السعودية الراغبين في اكتشاف أهم الوجهات السياحية في الفلبين.
فالعاصمة مانيلا تعد مركزاً نابضاً بالحياة يجمع بين مراكز الترفيه الحديثة ومراكز التسوق الفاخرة والمعالم التاريخية مثل «إنتراموروس» و«ريزال بارك».
ومن مانيلا، يمكن للمسافرين متابعة رحلاتهم بسهولة إلى مراكز الشركة الأخرى، مثل سيبو، دافاو، إيلويلو، وكلارك، والتي يتميز كل منها بتجارب وجماليات مختلفة:
سيبو: شواطئ خلابة، جزر استوائية، ومواقع غوص عالمية.
دافاو: مغامرات بيئية وجبل آبو، أعلى قمة في الفلبين.
إيلويلو: عمارة تراثية وممشى نهري شهير.
كلارك: فعاليات عائلية وترفيهية ومغامرات متنوعة.
وبمناسبة إطلاق هذا الخط، تُقيم الشركة عرضاً ترويجياً على أسعار التذاكر من 9 إلى 13 ديسمبر، حيث يمكن للمسافرين حجز رحلات بين الرياض ومانيلا بأسعار تبدأ من ريال سعودي 1 للاتجاه الواحد (لا تشمل الضرائب والرسوم الإضافية).
وتبدأ فترة السفر من 1 مارس حتى 31 أكتوبر 2026، مما يجعلها فرصة مثالية للعمال الفلبينيين (OFWs) لتخطيط زياراتهم إلى الوطن، وكذلك للمسافرين السعوديين لاستكشاف الفلبين خلال أفضل أشهر السفر.
وبذلك تصبح الرياض الوجهة الرابعة بعيدة المدى لـ«سيبو باسيفيك»، إلى جانب دبي في دولة الإمارات، وسيدني وملبورن في أستراليا.
ويمكن للمسافرين استخدام أرصدة السفر (Travel Funds) المتاحة لديهم في حجز التذاكر والإضافات. كما توفر الشركة عدة خيارات للدفع، بما في ذلك البطاقات الائتمانية والخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية.
وتُسيّر «سيبو باسيفيك» رحلات إلى 37 وجهة محلية و 27 وجهة دولية عبر آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.
يمكن حجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني: www.cebupacificair.com
