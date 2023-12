Paralímpicos de EE.UU. y guerreros heridos se unirán al espectáculo de esquí de The Hartford Ski Spectacular

The Hartford Ski Spectacular es uno de los festivales nacionales deportivos invernales más grandes y antiguos de adaptación para personas con discapacidades

The Hartford Ski Spectacular es un acontecimiento transformacional en las vidas de miles de participantes y ha existido durante más de tres décadas” — Move United Executive Director Glenn Merry

DENVER, CO, UNITED STATES, December 4, 2023 / EINPresswire.com / -- Move United será el anfitrión de la 36ª edición anual de The Hartford Ski Spectacular que se llevará a cabo en Beaver Run Resort y Breckenridge Ski Resort localizados en Breckenridge, Colorado, durante los días 3 y 9 de diciembre. El evento reunirá a más de 800 atletas, con una gama de aptitudes que van desde esquiadores primerizos hasta atletas de élite, quienes tendrán oportunidades de participar en seis deportes de adaptación."The Hartford Ski Spectacular es un acontecimiento transformacional en las vidas de miles de participantes y ha existido durante más de tres décadas", dijo Glenn Merry, director ejecutivo de Move United". The Hartford ha sido un aliado de la comunidad de personas con discapacidades durante 30 años y continúa demostrando su firme dedicación con el avance de los deportes de adaptación en nuestro país".El miércoles 6 de diciembre, durante el festival, The Hartford, junto con el atleta paralímpico invernal estadounidense más decorado de la historia, Oksana Masters, y el medallista paralímpico Keith Gabel, sorprenderán a 13 atletas merecedores con equipamiento deportivo adaptativo y personalizado. Los atletas de adaptación pagan aproximadamente 15 veces más por el equipamiento que los atletas que no son de adaptación. Durante los últimos cinco años, a través de su programa de deportes de adaptación, The Hartford ha otorgado 5,000 piezas de equipamientos deportivos de adaptación que han impactado a más de 40,000 personas en más de 40 comunidades dentro de los Estados Unidos.“Estamos honrados por celebrar 30 años como patrocinador principal para The Hartford Ski Spectacular”, dijo Jonathan Bennett, director de beneficios grupales (Group Benefits) de The Hartford. “Como líder de seguros para personas con discapacidades hemos visto el poder que tienen los deportes para lograr que las personas vuelvan a llevar una vida activa y productiva. Nuestra longeva colaboración con Move United está ayudando a derribar las barreras que impiden la participación y la posibilidad de que más jóvenes y adultos con discapacidades disfruten de la libertad y alegría proporcionadas por los deportes”.El viernes 8 de diciembre, en Breckenridge Ski Resort, Move United organizará en colaboración con la ciudad, Ullr Fest, la "Carrera para todos" (Race for everyBODY). Este es un evento inclusivo que contará con atletas de adaptación, pero también estará abierto al público.Adicionalmente, más de 60 veteranos militares heridos, miembros del servicio, familiares y personal médico militar del centro médico militar nacional de Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center), el centro médico militar de San Antonio (San Antonio Military Medical Center), la unidad de recuperación de soldados de Fort Carson (Fort Carson Soldier Recovery Unit), así como veteranos de casi una docena de comunidades dentro de los asuntos para veteranos (VA) en todos los Estados Unidos participarán en el evento como parte de su rehabilitación. Desde 2003, Move United ha atendido a más de 18,500 veteranos, miembros del servicio y familiares gravemente heridos, y ha ofrecido diferentes programas de deportes de adaptación en más de 70 deportes dentro de 45 estados a través de una red nacional que integra más de 225 organizaciones.“Gracias a The Hartford Ski Spectacular, aprendí mucho y soy un mejor esquiador de snowboard. Es una gran oportunidad para desarrollar mis habilidades, pero realmente me inspiró a querer ser terapeuta e instructor recreativo”, dijo Cristian Martínez, veterano de la infantería de marina y guerra (Warfighter and Marine Corps).The Hartford Ski Spectacular también fortalece y amplía los programas deportivos de adaptación en nieve dentro de comunidades en todo el país al capacitar al personal y a los voluntarios que integran las organizaciones de Move United, a través de la academia de instructores de esquí espectacular (Ski Spectacular Instructor Academy). La academia de instructores de esquí tiene adicionalmente el respaldo de los instructores de esquí profesional de América (Professional Ski Instructors of America) - la asociación estadounidense de instructores de snowboard (American Association of Snowboard Instructors, PSIA-AAS por sus siglas en inglés), y ofrece capacitación para instructores en las últimas y más seguras técnicas de esquí y snowboard de adaptación destinadas a personas con discapacidades.Los patrocinadores adicionales del evento incluyen: Veritas Capital, Oshkosh Defense, Leonardo DRS, Tee It Up for the Troops, Bob Woodruff Foundation, Beaver Run Resort & Conference Center, Breckenridge Ski Resort y Breck Sports. Este evento también está financiado en parte por una subvención del departamento de asuntos de veteranos de los Estados Unidos, (United States Department of Veterans Affairs, VA por sus siglas in inglés). A través de una subvención del VA, Move United recibe fondos para aumentar, ampliar y mejorar la cantidad y calidad de las actividades deportivas de adaptación disponibles para que los veteranos con discapacidades y los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (U.S. Armed Forces) participen en actividades físicas dentro de sus comunidades de origen y en los juegos paralímpicos y programas de deportes de adaptación más avanzados de los Estados Unidos a nivel regional y nacional. El VA también proporciona equipamientos esenciales y apoyo técnico a The Hartford Ski Spectacular.El centro educativo al aire libre de Breckenridge, (Breckenridge Outdoor Education Center), una organización que integra Move United, actuará como organización anfitriona del evento. Los miembros contribuyentes adicionales incluyen Boise Adaptive Snowsport Education, Lounsbury Adaptive Ski Program, New England Disabled Sports, Oregon Adaptive Sports, Spaulding Adaptive Sports Center, Summit Adaptive y Waterville Valley Adaptive Sports. Las organizaciones que colaboran incluyen: Grand Junction VA Medical Center, Professional Ski Instructors of America, American Association of Snowboard Instructors (PSIA-AASI) y Colorado Adaptive Sports Foundation.Siga toda la acción de The Hartford Ski Spectacular siguiendo a: Move United y #SkiSpec en Facebook, TikTok, Instagram y X. Para participar, visite https://www.moveunitedsport.org