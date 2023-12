Pink Triangle Press débute des enquêtes phares sur la représentation 2ELGBTQ+ à l'écran

TORONTO, ONTARIO, CANADA, December 5, 2023 / EINPresswire.com / -- Pink Triangle Press (PTP), l’une des plus anciennes organisations médiatiques 2ELGBTQ+ au monde, a sélectionné les entreprises de recherche Signal Hill et Maru Group en tant que sondeurs et analystes partenaires pour une initiative innovante qui appuiera une plus grande diversité dans les secteurs du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu et du jeu vidéo au Canada.Avec le soutien du Fonds des médias du Canada (FMC), PTP élabore le premier d’une série de « rapports roses » axés sur la représentation 2ELGBTQ+. Le rapport inaugural ciblera les industries des écrans au Canada. Cette initiative a pour objectif de célébrer et d’appuyer les professionnels 2ELGBTQ+ œuvrant dans les industries en question par l’entremise de recherches, de reportages et de reconnaissances.Ce rapport va se fonder sur un sondage multisectoriel concernant les manques, les besoins, les problèmes systémiques et les occasions qui intéressent les professionnels 2ELGBTQ+ travaillant dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu et du jeu vidéo.Le premier rapport rose inclura également une analyse approfondie de la représentation des personnes 2ELGBTQ+ au sein d’un échantillon de contenu canadien diffusé en 2023. Le processus vise à célébrer les réussites, à souligner les améliorations possibles à travers l’industrie, et à établir un point de référence pour comparer les progrès futurs.« Nous sommes ravis que Pink Triangle Press compte sur notre aide pour jeter les bases de cette initiative capitale, » affirme Jeff Vidler, président-fondateur de Signal Hill Insights. « La représentation 2ELGBTQ+ à l’écran a beaucoup cheminé ces 30 dernières années, mais il reste encore du travail à faire et des occasions à saisir, autant à l’écran qu’au sein de la main-d’œuvre de l’industrie. Par ailleurs, il nous faut établir des indicateurs pour pouvoir suivre nos progrès. »« Il s’agira d’études approfondies et nuancées qui, nous l’espérons, sauront enclencher d’importantes conversations à travers l’industrie, » souligne David Walberg, directeur général de PTP. « Nous avons toujours cru que les récits sont l’un des piliers du changement, et vu les récentes campagnes organisées de rhétorique anti‑queer et anti‑trans, notre travail arrive à point. »L’enquête sera menée dans les deux langues officielles afin de refléter les besoins uniques des communautés 2ELGBTQ+ du Québec et du Canada anglais. Des chercheurs établis au Québec se chargeront de la conduite de l’enquête en français. Par ailleurs, l’équipe de rédaction de la publication vedette de PTP, Xtra Magazine, contribuera aux rapports roses, leur ajoutant ainsi la crédibilité du journalisme indépendant et une riche expérience dans la couverture des questions culturelles et de divertissement à travers le prisme 2ELGBTQ+.Le premier rapport rose annuel sera offert à l’ensemble de l’industrie en 2024 en tant que ressource utile pour appuyer les industries des écrans et les professionnels 2ELGBTQ+ du Canada. Le tout s’inscrira dans un cadre bilingue représentatif des marchés canadiens anglophone et francophone.PTP invite tous les professionnels des médias, du cinéma et du jeu vidéo à communiquer directement avec partenaire Signal Hill au pinkpaper.research@signalhillinsights.com pour apprendre comment participer à l’enquête.À propos de Pink Triangle PressLa mission de PTP est de promouvoir les droits et la visibilité des communautés 2ELGBTQ+. Nous sommes depuis 1971 une voix médiatique prépondérante pour les personnes 2ELGBTQ+, que ce soit à travers notre militantisme ou notre journalisme novateur désormais porté par Xtra Magazine, média lauréat de la médaille d’or des Prix d’excellence en publication numérique 2023 dans la catégorie de l’Excellence générale, et la première publication 2ELGBTQ+ au monde à faire partie du Trust Project ( thetrustproject.org ). PTP a pour raison d’inspirer les communautés 2ELGBTQ+ à promouvoir un avenir où nous sommes tous libres de célébrer qui nous sommes et où nos communautés se sentent vues, entendues, et capables de penser, d’agir, de croître et d’exister à travers la planète. En tant qu’organisme à but non lucratif, PTP se consacre entièrement à sa mission : oser libérer l’amour ensemble.À propos de Signal Hill InsightsSignal Hill Insights est une entreprise de conseil et d’étude des médias établie à Toronto. Ses équipes de recherche sont dirigées par le président-fondateur de l’entreprise, Jeff Vidler, qui compte 25 ans d’expérience en recherche et en conseil stratégique auprès des plus importantes entreprises, associations et organisations médiatiques publiques et privées au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site de Signal Hill Insights À propos de Maru GroupMaru Group est fière d’être membre de Stagwell Marketing Cloud , qui s’engage à améliorer les résultats opérationnels de ses clients. Maru Group offre ses services d’étude de marché et de sondage d’opinion à ses clients privés, publics et à but non lucratif avec l’aide de son équipe de consultants spécialisés et de professionnels de la collecte et de l’échantillonnage de données, qui sont experts des panels de recherche et des technologies de voix des marchés. Maru Public Opinion collabore avec des médias et des agences de relations publiques pour communiquer les études rendues publiques.