نمو ملحوظ في أعداد المستخدمين العرب على منصة التواصل الاجتماعي "كواي" خلال العام الجاري
EINPresswire.com/ -- تشهد منصة التواصل الاجتماعي "كواي" نمواً ملحوظاً في أعداد المستخدمين العرب خلال العام الحالي في مختلف الدول العربية، وبخاصة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 10% بشكل ربع سنوي وفقاً للبيانات الصادرة عن التطبيق.
وبينت الإحصاءات أن نحو 70٪ من المستخدمين من الذكور مقابل 30٪ من الإناث، وشكلت الفئة العمرية من 25 – 36 ما نسبته 60٪ من إجمالي المستخدمين، في دلالة على أن فئة الشباب هي الأكثر إقبالاً على التطبيق في ظل ما يقدمه من خصائص وسهولة في الاستخدام.
واحتل "كواي" مكانة مميزة بين منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة، بفضل توافق خوارزمياته مع المحتوى العربي والفهم العميق للعادات والتقاليد للثقافية العربية. كما تتميز المنصة بآليات فعالة لمراقبة المحتوى والصفحات، مما يسمح للمستخدمين بنشر محتوى حر ومبتكر شريطة عدم انتهاك حقوق الآخرين واحترام العادات والتقاليد العربية.
ونوه ما دا، المدير العام لشؤون الأعمال الدولية في كواي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المرحلة الراهنة تشهد حالة من الجدل حول التحيز تجاه بعض المواقف الإقليمية لبعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، في حين أصبحت "كواي" وجهة مفضلة لشريحة واسعة من الجمهور العربي الذي يبحث عن منصة تتسم بالحيادية وتتيح له حرية التعبير عن آرائه، الأمر الذي يجعلها بحق الشبكة العربية الأولى.
وتابع ما دا القول إن الاهتمام بمنصة كواي جاء أيضاً بفضل الخصائص الفنية التي تقدمها، وعلى رأسها خاصية البث الحي التي حظيت بإقبال كبير من المستخدمين العرب على اختلاف توجهاتهم. وأضاف: "تُعد ميزة البث المباشر في "كواي" من أبرز المزايا التي نقدمها لمستخدمينا، حيث تتيح لهم فرصة بث مقاطع فيديو مباشرة إلى متابعيهم. ونلاحظ أن هذه الميزة أصبحت شديدة الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمثل منصة للتواصل المباشر بين المستخدمين وفرصة لمشاركة تجاربهم الشخصية بالإضافة إلى بث محتوى متنوع يتضمن التعلم والمتعة".
ءجدير بالذكر، فإن كواي تلتزم بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لمستخدميها، حيث يتضمن التطبيق وجود ميزات أمان متقدمة تشمل الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق وحظر المستخدمين الذين ينتهكون قوانين الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التطبيق بنشاط مع شركاء محليين لزيادة الوعي بالأمان عبر الإنترنت وضمان أن المستخدمين يستمتعون بتجربة آمنة وإيجابية على منصة كواي.
PR Team
وبينت الإحصاءات أن نحو 70٪ من المستخدمين من الذكور مقابل 30٪ من الإناث، وشكلت الفئة العمرية من 25 – 36 ما نسبته 60٪ من إجمالي المستخدمين، في دلالة على أن فئة الشباب هي الأكثر إقبالاً على التطبيق في ظل ما يقدمه من خصائص وسهولة في الاستخدام.
واحتل "كواي" مكانة مميزة بين منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة، بفضل توافق خوارزمياته مع المحتوى العربي والفهم العميق للعادات والتقاليد للثقافية العربية. كما تتميز المنصة بآليات فعالة لمراقبة المحتوى والصفحات، مما يسمح للمستخدمين بنشر محتوى حر ومبتكر شريطة عدم انتهاك حقوق الآخرين واحترام العادات والتقاليد العربية.
ونوه ما دا، المدير العام لشؤون الأعمال الدولية في كواي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المرحلة الراهنة تشهد حالة من الجدل حول التحيز تجاه بعض المواقف الإقليمية لبعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، في حين أصبحت "كواي" وجهة مفضلة لشريحة واسعة من الجمهور العربي الذي يبحث عن منصة تتسم بالحيادية وتتيح له حرية التعبير عن آرائه، الأمر الذي يجعلها بحق الشبكة العربية الأولى.
وتابع ما دا القول إن الاهتمام بمنصة كواي جاء أيضاً بفضل الخصائص الفنية التي تقدمها، وعلى رأسها خاصية البث الحي التي حظيت بإقبال كبير من المستخدمين العرب على اختلاف توجهاتهم. وأضاف: "تُعد ميزة البث المباشر في "كواي" من أبرز المزايا التي نقدمها لمستخدمينا، حيث تتيح لهم فرصة بث مقاطع فيديو مباشرة إلى متابعيهم. ونلاحظ أن هذه الميزة أصبحت شديدة الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمثل منصة للتواصل المباشر بين المستخدمين وفرصة لمشاركة تجاربهم الشخصية بالإضافة إلى بث محتوى متنوع يتضمن التعلم والمتعة".
ءجدير بالذكر، فإن كواي تلتزم بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لمستخدميها، حيث يتضمن التطبيق وجود ميزات أمان متقدمة تشمل الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق وحظر المستخدمين الذين ينتهكون قوانين الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التطبيق بنشاط مع شركاء محليين لزيادة الوعي بالأمان عبر الإنترنت وضمان أن المستخدمين يستمتعون بتجربة آمنة وإيجابية على منصة كواي.
PR Team
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