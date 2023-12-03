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Warren Mountain Rd in Warren and Roxbury is closed due to multiple vehicles off the road

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

WILLISTON BARRACKS

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION

 

WARREN MOUNTAIN ROAD IN ROXBURY AND WARREN IS CLOSED DUE TO ICE AND MULTIPLE VEHICLES OFF THE ROAD. THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE.

 

UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY. 

 

PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

Andrea H Bushway

Williston PSAP

ECD II

802 878 7111

 

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