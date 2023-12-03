Warren Mountain Rd in Warren and Roxbury is closed due to multiple vehicles off the road
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
WILLISTON BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
WARREN MOUNTAIN ROAD IN ROXBURY AND WARREN IS CLOSED DUE TO ICE AND MULTIPLE VEHICLES OFF THE ROAD. THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE.
UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Andrea H Bushway
Williston PSAP
ECD II
802 878 7111