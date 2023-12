Saskatoon Transit remporte le prix de l'innovation de l'ACTU en utilisant la technologie de Preteckt

Les prix de l'ACTU honorent et célèbrent les réalisations d'individus et d'organisations qui se surpassent pour assurer le bon fonctionnement du transport en commun.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, December 4, 2023 /EINPresswire.com/ -- Saskatoon Transit a été nommée lauréate du Prix de l'innovation 2023 de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) pour avoir utilisé la technologie de maintenance prédictive alimentée par l'IA de Preteckt pour la maintenance de sa flotte d'autobus. Le prix reconnaît l'excellence de Saskatoon Transit dans l'utilisation de la technologie pour rendre les services de transport collectif plus efficaces.

"Garder autant d'autobus que possible sur la route chaque jour est essentiel pour que Saskatoon Transit puisse répondre à la demande", a déclaré Tracey Davis, gestionnaire du flot et de l'entretien, Saskatoon Transit. "Notre programme d'entretien préventif amélioré avec l'analyse prédictive nous permet d'économiser de l'argent et d'augmenter la disponibilité des autobus."

Le logiciel prédictif de Preteckt passe en revue des millions de données quotidiennement pour détecter les problèmes avant qui mènent à des pannes d'autobus. Preteckt donne aux techniciens les connaissances nécessaires pour effectuer des réparations précoces. Saskatoon Transit a piloté cette technologie avec Preteckt en 2021, puis a mis en œuvre la solution d'IA pour l'ensemble de sa flotte à la fin de 2022.

Saskatoon Transit n'a pas connu d'interruptions de service dues à une indisponibilité d'autobus depuis octobre 2022 grâce à des efforts intentionnels d'amélioration continue, à un programme d'entretien préventif amélioré et au partenariat avec Preteckt.

"L'innovation se produit lorsque les dirigeants prennent des risques. L'équipe de direction de Saskatoon a pris les devants en prenant un risque et en acceptant de mener un projet pilote avec Preteckt à la fin de 2020, ce qui leur a permis de continuer à voir des résultats étonnants. L'équipe de maintenance de Saskatoon Transit continue d'innover en jumelant la technologie à une expertise en amélioration continue dirigée par l'IA, ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur les données ", a déclaré Krish Inbarajan, PDG de Preteckt et membre du conseil d'administration de l'APTA. "En tant qu'entreprise d'IA, les gens font toute la différence, et nous saluons l'équipe innovante de Saskatoon Transit et les remercions de nous avoir confié l'ensemble de leur flotte."

Au cours de la cérémonie de remise des prix, l'ACTU a reconnu cette innovation avec les points suivants :

La jeune entreprise canadienne Preteckt s’est associée à Saskatoon Transit pour mettre en oeuvre son intelligence artificielle (IA) pour la maintenance prédictive. Cette IA, initialement conçue pour les poids lourds, analyse d’énormes ensembles de données et utilise l’IA pour prédire les problèmes avant qu’ils ne perturbent le service. Malgré le scepticisme initial, Saskatoon Transit a embrassé l’innovation dans le cadre de la Vision du Transport collectif 2040 de l’ACTU, faisant preuve de leadership dans le transport collectif canadien.

L’IA s’intègre parfaitement aux systèmes existants de Saskatoon Transit, permettant la détection précoce des problèmes et des décisions de réparation éclairées, réduisant les coûts au final. Saskatoon Transit se positionne comme le pionnier canadien de l’utilisation de l’IA pour la maintenance des véhicules de transport collectif. Le succès de ce projet n’est pas uniquement attribué à la technologie ; il nécessite du courage, un leadership efficace et l’engagement de ressources. Le processus a impliqué la mise-en-place d’objectifs pilotes, l’acquisition de nouvelles technologies et leur intégration dans les procédures d’amélioration continue. La formation a joué un rôle crucial dans la mise en oeuvre et des gains d’efficacité continus sont attendus.

Le partenariat entre Saskatoon Transit et Preteckt met en évidence l'intégration d'une technologie de pointe, qui sera essentielle pour fournir des services de transport fiables, sûrs et efficaces à une ville qui prévoit une croissance continue.

À propos de Saskatoon Transit

Saskatoon Transit est une division du service des transports et de la construction de la ville de Saskatoon et dessert près d'un million de déplacements chaque mois. Avec 40 itinéraires et plus de 1600 arrêts, Saskatoon Transit dessert tous les coins de la ville, offrant aux résidents un moyen de transport alternatif écologique et sûr.

À propos de Preteckt

Preteckt est une entreprise de maintenance prédictive par IA qui se concentre sur l'augmentation de la disponibilité des véhicules, l'amélioration de la sécurité, la réduction des coûts, le soutien au personnel de maintenance, la lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la maintenance et l'avenir du travail dans les secteurs du transport en commun, des autocars et du camionnage. Nous soutenons les moteurs à combustion interne existants et étendons notre technologie aux véhicules électriques en partenariat avec plusieurs flottes. Notre équipe est passionnée de servir l'industrie des mainteneurs. La maintenance, les mainteneurs et le processus de travail numérique sont nos premiers domaines d'intérêt.

Contact Preteckt :

Kelly Coughlin-Tran, directrice de marketing,

Preteckt: kelly@preteckt.com

Contact à la ville de Saskatoon :

Relations avec les médias,

mediarelations@saskatoon.ca