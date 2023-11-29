معرض القاهرة الدولي للأخشاب 2023 يرحب بقادة الصناعة في برنامج المشترين الزوار الحصري
معرض القاهرة الدولي للأخشاب 2023 يرحب بقادة الصناعة في برنامج المشترين الزوار الحصريCAIRO, EGYPT, November 29, 2023 /EINPresswire.com/ -- معرض القاهرة الدولي للأخشاب 2023 يرحب بقادة الصناعة في برنامج المشترين الزوار الحصري
تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية، يستعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة شمال أفريقيا، لفعاليات دورته الثامنة والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.
يجمع معرض القاهرة الدولي للأخشاب على مدار أربعة أيام، أكثر من 9000 مشارك متخصص و162 عارضًا من 69 دولة مختلفة حول العالم. لعرض أحدث المنتجات الخشبية والتقنيات المبتكرة وسيناريوهات الإنتاج على مستوى عالمي.
يعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب واحداً من الأحداث المميزة والثابتة على أجندة المصدرين للأخشاب و
اللاعبين الرئيسيين في القطاع من مختلف دول العالم ومنها الصين والهند وإيطاليا وتركيا وفرنسا وروسيا، ما يشكل فرصة سنوية للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات في جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وتشكيل علاقات جديدة.
يعد قطاع الأثاث المصري ثالث أكبر قطاع صناعي في مصر، ما يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير التوقعات إلى مسار نمو قوي، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الأثاث إلى 2.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
ومن السمات البارزة لهذه الصناعة الجودة العالية التي يمتاز بها الأثاث المصري نظرًا لحرفية العاملين ما يسهم في رفع الصادرات لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. لا تسلط هذه الإحصائيات الرئيسية الضوء على الأهمية الاقتصادية لقطاع الأثاث المصري فحسب، بل تؤكد أيضًا على دوره الأساسي في توسعة المشهد الصناعي في الدولة.
برنامج المشترين الزوار
يقدم معرض القاهرة الدولي للأخشاب برنامجه الحصري للمشترين الزوار والذي يجمع صانعي القرار من قطاع الأخشاب العالمي مع رواد العارضين. ويشمل البرنامج حوافز جذابة، وتنسيق اجتماعات ثنائية، ويتيح البرنامج لكبار المشترين الذين يتم ترشيحهم من قبل العارضين أو الاتحادات الصناعية أو الهيئات الحكومية، الوصول إلى شبكة متنوعة، وتعزيز الاتصالات القيمة، واستكشاف اتجاهات الصناعة، وفتح فرص عمل جديدة.
جدير بالذكر أنه يتم بالتزامن مع الدورة الثامنة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب، تنظيم فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج، لعرض آخر التطورات في صناعة الزجاج من مواد خام إلى منتجات نهائية، ويعد منصة ديناميكية تجمع خبراء وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في عالم الزجاج.
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Shereen Al Musallami
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