AddUp annonce la qualification ECSS de la FormUp 350 opérée par Thales

Nous sommes fiers d'avoir livré une FormUp 350 à un client tel que Thales. Pour AddUp, c'est une étape importante qui confirme la pertinence de notre produit ainsi que de notre stratégie commerciale" — Julien Marcilly, PDG d'AddUp

FRANCE, November 28, 2023 / EINPresswire.com / --

FRANCE, November 28, 2023 / EINPresswire.com / -- Thales 3D Maroc, filiale de Thales Group, et AddUp , société de fabrication additive métallique détenue conjointement par Michelin et Fives, ont franchi une étape particulière et produit des pièces en aluminium pour des applications aéronautiques et de sécurité.AddUp a installé et mis en service une FormUp 350 quatre laser chez Thales dans ses locaux de Casablanca. Qualifiée selon le protocole spatial Européen ECSS-Q-ST-70-80 C, la FormUp 350 a répondu aux exigences techniques d’applications parmi les plus complexes de l'écosystème Thales.Dans le cadre de ce partenariat, AddUp fournira également à Thales une assistance de production. Des machines jumelles situées dans les locaux d'AddUp sont actuellement soumises au même processus de validation. Elles permettront d'assurer une continuité de production lors de pics de demande allant au-delà de la capacité de Thales."Nous sommes fiers d’avoir livré une FormUp 350 à un client tel que Thales. Pour AddUp, c'est une étape importante qui confirme la pertinence de notre produit ainsi que de notre stratégie commerciale", déclare Julien Marcilly, PDG d'AddUp.Thales a été l'un des premiers à adopter la fabrication additive métallique. Depuis 2015, les pièces en titane et en aluminium sont couramment utilisées à bord de satellites. Pour accélérer l'utilisation de la technologie dans l'ensemble de son portefeuille, Thales a ouvert une usine de fabrication 3D en 2017 à Casablanca, au Maroc, stratégiquement située au cœur de l'écosystème aérospatial local. L'installation est spécialisée dans la production de pièces 3D qui répondent aux normes de performance et de qualité élevées requises pour les applications critiques dans les domaines de l'espace, de l'aviation et de la sécurité, telles que des supports d'équipements et d'antennes, des composants de radiofréquence, des échangeurs thermiques, etc."Travailler en partenariat avec AddUp pour repousser les limites de la FormUp350 nous permettra non seulement d'atteindre les meilleurs niveaux de productivité et de protection HSE, mais également de réduire le coût des contrôles grâce à des fonctions de monitoring surveillance avancées", déclare Xavier Crassous, directeur des opérations et partenariats internationaux. En ajoutant cette nouvelle machine multi-laser à la capacité de production de Thales 3D Morocco, nous prévoyons d'élargir considérablement la gamme d'applications aluminium pour lesquelles nous pouvons apporter innovation et compétitivité grâce à la fabrication additive".La FormUp 350 est une solution de fabrication additive métallique modulaire et évolutive, conçue et fabriquée par des industriels, pour des industriels. Elle répond aux attentes les plus élevées des clients en termes de productivité et de sécurité, tout en offrant une finition de surface de premier ordre. Le système est équipé de 4 lasers, chacun couvrant 100 % de la surface de la plateforme. Il permet également de maintenir les poudres métalliques sous gaz inerte de bout en bout et offre des options avancées de traçabilité et de contrôle de la production.A propos de Thales :Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de technologies avancées dans trois domaines : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité Numériques. Thales développe des produits et des solutions qui contribuent à rendre le monde plus sûr, plus vert et plus solidaire.Le groupe investit près de 4 milliards d'euros par an dans la recherche et le développement, en particulier dans des domaines clés tels que les technologies quantiques, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité.Thales compte 77 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros. Pour en savoir plus www.thalesgroup.com A propos de AddUp :AddUp, une co-entreprise créée par les groupes Michelin et Fives en 2016, est un équipementier mondial de fabrication additive métallique qui propose des systèmes de production multi-technologiques, notamment avec la gamme FormUp, des machines PBF (fusion sur lit de poudre) robustes et à l’architecture ouverte, ainsi que les lignes Modulo et Magic, des machines industrielles DED (dépôt sous énergie dirigée). La combinaison de ces procédés permet aux clients d’AddUp de choisir la technologie la mieux adaptée à chaque application tout en offrant une capacité unique à relever des défis techniques, comme la fabrication de pièces combinant ces technologies complémentaires.La machine FormUp350 (PBF) conçue par AddUp est modulaire et évolutive afin de fournir la plus haute productivité tout en assurant la sécurité des utilisateurs.Les machines DED sont conçues pour la production industrielle et sont équipées de buses conçues et développées en interne pour offrir une précision maximale et une productivité élevée. Afin de fournir aux clients une véritable solution industrielle 4.0, le groupe AddUp propose également une solution de contrôle complet, qui fournit des garanties de qualité pour chaque production.Le siège social de AddUp est situé à Cébazat, en France, et sa filiale nord-américaine est basée à Cincinnati, dans l’Ohio. Outre la conception et la fabrication de machines, le groupe AddUp propose également des services de production de pièces (petites ou grandes séries, POC, etc.), d’aide à la conception, d’accompagnement et de formation, faisant d’AddUp votre guichet unique pour cette technologie de pointe. Pour en savoir plus www.addupsolutions.com