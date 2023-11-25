رؤيا بارتنر: استثمار ائتماني خاص بقيمة 94 مليون ريال سعودي في “جيم نيشن”، مما يمهد الطريق للتوسع في السعودية
رؤيا بارتنر: استثمار ائتماني خاص بقيمة 94 مليون ريال سعودي في “جيم نيشن”، مما يمهد الطريق للتوسع في السعوديةأبو ظبي, أبو ظبي, UNITED ARAB EMIRATES, November 25, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة رؤيا بارتنرز، ومقرها أبو ظبي، وهي أول شركة ائتمان خاصة مملوكة للشركاء في المنطقة ومقرها في سوق أبو ظبي العالمي، اليوم أنها أكملت استثمارا ائتمانيا خاصا بقيمة 94 مليون ريال سعودي (25 مليون دولار أمريكي) في جيم نيشن، سلسلة الصالات الرياضية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.
دعم استثمار رويا الائتماني الخاص عملية شراء جيم نيشن بقيادة إدارة لجميع الأسهم المملوكة سابقا لشركة جي دي جيمز، وهي مجموعة مدرج في اف تي اس 100 مدرجة في البورصة. وقد تم دعم الصفقة أيضًا من خلال استثمار في الأسهم الخاصة من شركة ترايكاب انفسمنتز، وهي مجموعة استثمارية رئيسية متنوعة لها مكاتب في واشنطن العاصمة ودبي متخصصة في الاستثمارات المباشرة والصناديق بالإضافة إلى معاملات الأسهم الخاصة.
شهدت جيم نيشن، وهي علامة تجارية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نموا سريعا، حيث توسعت من صالة ألعاب رياضية واحدة في عام 2017 لتصبح المشغل الرائد الصالات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع 12 صالة رياضية وأكثر من 60,000 عضو. وتركز المرحلة التالية من نمو الشركة بشكل أساسي على خططها للتوسع في المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر بالفعل افتتاح ستة مواقع خلال النصف الأول من عام 2024. تتضمن خطط نمو جيم نيشن أيضا نقل الإدارة العليا وافتتاح مقرها الجديد المكتب الرئيسي في الرياض.
"باعتبارنا أعضاء في صالة الألعاب الرياضية مدى الحياة، أصبح هناك شيء واحد واضح خلال العناية الواجبة، وهو أنه ليست كل الصالات لألعاب الرياضية متساوية. في رؤيا، تأثرنا بشدة بعروض الميزانية المتميزة عالية الجودة التي تقدمها جيم نيشن، والتي يتم تنفيذها باستمرار في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من قبل فريق إدارتها الاستثنائي الذي يعيش ويتنفس رؤية الشركة المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الصحة واللياقة البدنية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يعود الفضل في ذلك إلى مؤسسي الشركة ، لورين وفرانك وآنت الذين أسسوا ثقافة شاملة مع فريق إدارة متسق جيدا ومتحمس للغاية. وبعد ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة بوضوح في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن متحمسون لدعم الشركة في مرحلتها التالية
من النمو حيث تجلب نفس المستوى من التميز إلى سوق اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية". قال راشد صديقي، الشريك المؤسس لشركة رؤيا بارتنرز.
علق لورين هولاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيم نيشن، قائلا: "لم يكن تمويل رؤيا مهمًا بالنسبة لنا لإتمام عملية الشراء الإداري فحسب ، بل تم تنظيمه أيضا بطريقة تأخذ في الاعتبار خطط النمو لدينا . لقد فهموا أعمالنا جيدا، وعملوا معنا ومع ترايكاب انفسمنتز بشكل بناء للغاية وقدموا حلول التمويل الخاص بهم خلال جدول زمني ضيق.”
"يواصل المستثمرون الإقليميون التعبير عن شهيتهم المتزايدة لدعم العلامات التجارية المحلية مثل جيم نيشن ، للاستفادة من التركيبة السكانية المواتية للسوق المتوسطة ومشهد الصحة والعافية المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي." وأضاف عمر الياور، شريك في رؤيا بارتنرز.
حول رؤيا بارتنرز:
رؤيا بارتنرز هي شركة ائتمانية خاصة مستقلة تقدم حلول تمويل مخصصة لشركات القطاع الخاص في الأسواق النامية. وتشمل قاعدة المستثمرين في رؤيا صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة المدعومة من صناديق الثروة السيادية، ومستثمرين مؤسسيين آخرين. تخضع شركة للتنظيم من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.
لمزيد من المعلومات حول شركاء رؤيا، يرجى الاتصال بـ:
عمر الياور – شريك
هاتف محمول: +971559716667 بريد إلكتروني: Omar@ruyapartners.com موقع إلكتروني: www.ruyapartners.com
حول جيم نيشن
جيم نيشن جيم نيشن هي الشركة الرائدة في تشغيل الصالات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع افتتاح الموقع الأول في عام 2018، نمت الشركة إلى 12 موقعًا في الإمارات العربية المتحدة، وتضم أكثر من 60,000 عضو. مع عضوية تبدأ من 99 درهمًا إماراتيًا شهريًا وخيارات العضوية بدون عقد أو الإلغاء في أي وقت، فإن جيم نيشن جيم نيشن هنا لإحداث فرق وضمان حصول الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانية الوصول إلى مرافق اللياقة البدنية ذات المستوى العالمي وبأسعار معقولة - ولهذا السبب نطلق على أنفسنا " صالة الألعاب الرياضية الشعبية"
لمزيد من المعلومات حول جيم نيشن، قم بزيارة
www.gymnation.com
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Omar AlYawer
Ruya Partners
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