Selvatica, La Tribu de Aventura, Ofrece Experiencias Inolvidables en la Selva de la Riviera Maya

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, November 24, 2023 / EINPresswire.com / -- Selvatica, el parque de aventura en Cancún y miembro de la familia The Dolphin Company, operador de parques con presencia global y la compañía número 1 de Delfines en el mundo, se encuentra en el corazón de la exuberante selva mexicana y es el destino ideal para los exploradores intrépidos que están en busca de emociones fuertes y conexiones profundas con la naturaleza.El nombre Selvatica evoca el espíritu de pertenencia a la jungla y representa justo el lugar donde la magia y la aventura se entrelazan. Esta tribu ha transformado vidas a lo largo de los años gracias a las experiencias inolvidables que ofrece lejos de la multitud y la ciudad.¡Descubre la aventura que va contigo en los tres tours llenos de adrenalina y retos en Selvatica! Cada uno de los tours está diseñado para satisfacer diferentes niveles de audacia, habilidades y preferencias.Selvatica Platinum (GIMME ALL)Este tour consta de siete actividades que permitirán a los visitantes liberar su espíritu aventurero: diez tirolesas, tarzania, bungee swing, 4x4 off road, nado en cenote privado , aquazip y superflight.Tiene una duración aproximada de seis horas y media que son perfectas para vivir un día lleno de adrenalina.Selvatica Gold (OFFROAD)Con este tour se pueden realizar cinco actividades: diez tirolesas, tarzania, nado en un cenote, aquazip y 4x4 ATV’s.Su duración aproximada es de cuatro horas y media, la dosis necesaria de aventura y relajación en medio de la naturaleza.Selvatica Silver (EXTREME CANOPY)Si no quieren vivir la experiencia de los todo terreno, el paquete Extreme Canopy es para ti: diez tirolesas, tarzania, nado en un cenote y aquazip, con una duración de tres a cuatro horas, tiempo ideal para enfrentar miedos y desafíos.La transportación redonda está incluida solo los sábados y domingos desde Cancún y Playa del Carmen para los tours Extreme Canopy, Offroad y Gimme All.En cuanto a la alimentación, todos los tours incluyen un ligero almuerzo al final del recorrido, el cual suele estar conformado por fajitas de pollo, frijoles refritos y té helado o agua.Adicionalmente se recomienda reservar con 48 horas de anticipación debido a la disponibilidad limitada de espacios.Algunas recomendaciones importantes a considerar son las siguientes:La edad para participar en las actividades es a partir de los tres años.Menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto en todas las atracciones.Se recomienda usar calzado cerrado o zapatos de agua cómodos.Algunas actividades no son recomendadas para mujeres embarazadas, personas con lesiones recientes, problemas de espalda, cardiacos o de presión sanguínea.Además, tienen ¡Promociones Exclusivas para Quintanarroenses!Selvatica celebra la conexión con la comunidad local ofreciendo descuentos especiales para residentes de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen y la Riviera Maya y así puedan experimentar la emoción del tour de tirolesas en Cancún, Riviera Maya adicional a las aventuras extremas con precios exclusivos. Es necesario estar pendientes del sitio web oficial y de las redes sociales, pues se puede obtener hasta un 30% de descuento reservando en línea y con anticipación.Selvatica también contribuye a la Sostenibilidad con su programa “Seed of Life” , pues con tu visita a Selvatica no solo se vive una increíble aventura, sino que también se contribuye a la sostenibilidad del planeta. A través del programa “Seed of Life”, Selvatica ha plantado más de 300,000 árboles, absorbiendo casi 8 millones de toneladas de CO2 al año.Todos los que visiten este parque de aventuras serán parte de la tribu reduciendo la huella de carbono al plantar una semilla que con los cuidados adecuados crecerá y ayudará al planeta a respirar mejor.“Si lo que están buscando es una aventura con adrenalina, emoción y diversión, Selvatica es la mejor opción. Podrán conocer la selva maya a la vez que enfrentan sus miedos y disfrutan de la libertad de volar en nuestro circuito de tirolesas”, dijo Ulises Manjarrez, Gerente General de Selvatica.Selvatica es el refugio ideal para descubrir el lado más intrépido de la selva en los mejores tours de tirolesas en Cancún, dejando atrás la multitud, desafiando los miedos y adentrándose en la magia de la jungla.Acerca de SelvaticaSelvatica, parque de aventuras ubicado en Puerto Morelos, ofrece desde 2005 auténticas experiencias emocionantes en un entorno natural. Brinda a los visitantes recorridos fuera de la zona de confort, con una alta dosis de adrenalina, educación y entretenimiento dentro de un ambiente 100% tematizado y seguro. Ofrece tirolesas, bungee swing, paseos en ATV’s, nado en un cenote y actividades inmersas en la jungla quintanarroenses. Orgullosamente forma parte de la familia The Dolphin Company, operador de parques con presencia global y la compañía #1 de Delfines en el mundo. Para más información, visite https://www.selvatica.com.mx/es/ Acerca de The Dolphin CompanyDurante más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques con presencia mundial, ha brindado “La Experiencia de su Vida” a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques y hábitats de Delfines alrededor del mundo.Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece emocionantes actividades que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que crean conciencia sobre la importancia del bienestar animal, la preservación y el cuidado del medio ambiente. Para más información, visita www.thedolphinco.com

