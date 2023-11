Independent Film Makes Waves With Latin American Audiences

Bryan Brooks and Valentina Reyes outside the Latino Music Awards red carpet Bryan Brooks and wife during their live interview at Olimpica Radio in Bogotá Bryan Brooks, Valentina Reyes and actor Charlie Woods during their City TV interview Actress Isabela Cordoba poses for a photo with Brooks' wife Valentina Brooks and rapper León Kandela outside the MoviStar Arena in Bogotá

Horror Film Producer Takes Zombie Movie To Wife's Country Of Origin And Receives Praise From South American Fans

I wanted to create a film that paid tribute to the classics I loved as a kid, while also offering something new and exciting for audiences.” — Bryan Brooks

Bryan Brooks' latest film, "Wrecker" (2022), is making waves in South America after its successful release in the United States last year. The film, which pays homage to classic horror/action/comedies like Sam Raimi's "Evil Dead" trilogy and John Carpenter's "Big Trouble in Little China," has just recently opened all over South America on Prime Video and YouTube Movies, garnering a significant amount of attention and praise.Brooks and his wife, Valentina Reyes-Petersen, visited Colombia last month to promote the film. The couple made appearances on several radio and television programs, including Colmundo Radio, RCN Radio, Olímpica Radio, Caracol TV, City TV and Vea Magazine. Their promotional tour also included a walk on the red carpet at the Latino Music Awards in Bogotá, where they rubbed shoulders with celebrities such as singer Nelly Burguette, rapper Leon Kandela, and actress Isabela Cordoba.The promotional tour was a whirlwind of excitement and anticipation, with Brooks and Reyes-Petersen receiving a warm welcome from fans and media alike. The couple's passion for their project was evident in every interview, with Brooks often speaking about the inspiration behind " Wrecker " and his love for classic horror/action/comedies and his wife by his side acting as translator. Valentina, a native Colombian, was born in Bucaramanga and lived in Bogotá up until the time she met and fell in love with Brooks in America. Sharing joint citizenship, she visits Bogotá frequently to visit her three sons, one of which is studying filmmaking. In fact, the Colombian promotional tour was a welcome chance to show off her actor/producer husband to loved ones."Wrecker" has been well-received by audiences and critics alike, with many praising its clever blend of horror, action, and comedy. The film's unique approach to storytelling, combined with its high-energy action sequences and comedic moments, has resonated with viewers, leading to its success in both the United States and South America.Brooks is currently working with his wife to create a Spanish dubbed version of the film. "We're incredibly excited about the response to 'Wrecker,'" Brooks said. "I wanted to create a film that paid tribute to the classics I loved as a kid, while also offering something new and exciting for audiences. Seeing the positive reaction from fans has been incredibly rewarding."The Spanish dubbed version of "Wrecker" is expected to further expand the film's reach in South America, allowing more viewers to enjoy this unique cinematic experience. With its successful run in the United States and its growing popularity in South America, "Wrecker" is proving to be a hit for Brooks and his team.As "Wrecker" continues to gain traction in South America, Brooks and Valentina are already looking towards their next project. While details are still under wraps, the couple promises that their next film will continue to push boundaries and deliver the same blend of horror, action, and comedy that fans have come to love. Brooks' film "Wrecker" (2022) is available on Prime Video, Tubi and YouTube Movies.Traducción EspañolaLa última película de Bryan Brooks, “Wrecker" (2022), está causando sensación en Sudamérica después de su exitoso estreno en los Estados Unidos el año pasado. La película, que rinde homenaje a las clásicas comedias de terror/acción como “Evil Dead” de Sam Raimi. La trilogía y “Big Trouble in Little China” de John Carpenter se estrenó recientemente en toda Sudamérica en Prime Video y YouTube Movies, obteniendo una gran cantidad de atención y elogios.Brooks y su esposa, Valentina Reyes-Petersen, visitaron Colombia el mes pasado para promocionar la película. La pareja realizó apariciones en varios programas de radio y televisión, entre ellos Colmundo Radio, RCN Radio, Olímpica Radio, Caracol TV, City TV y Revista Vea. Su gira promocional también incluyó un paseo por la alfombra roja de los Latino Music Awards en Bogotá, donde se codearon con celebridades como la cantante Nelly Burguette, el rapero León Kandela y la actriz Isabela Córdoba.La gira promocional fue un torbellino de emoción y anticipación, y Brooks y Reyes-Petersen recibieron una cálida bienvenida tanto de los fanáticos como de los medios. La pasión de la pareja por su proyecto fue evidente en cada entrevista, con Brooks hablando a menudo sobre la inspiración detrás de "Wrecker" y su amor por las comedias, acción y terror clásicas y su esposa a su lado actuando como traductora. Valentina, nativa de Colombia, nació en Bucaramanga y vivió en Bogotá hasta que conoció y se enamoró de Brooks en Estados Unidos. Compartiendo ciudadanía conjunta, visita Bogotá con frecuencia para visitar a sus tres hijos, uno de los cuales estudia cine. De hecho, la gira promocional por Colombia fue una buena oportunidad para mostrar a su esposo, actor y productor, ante sus seres queridos."Wrecker" ha sido bien recibido tanto por el público como por la crítica, y muchos elogiaron su inteligente combinación de terror, acción y comedia. El enfoque único de la película hacia la narración, combinado con sus secuencias de acción llenas de energía y momentos cómicos, ha resonado entre los espectadores, lo que ha llevado a su éxito tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica.Brooks está trabajando actualmente con su esposa para crear una versión doblada al español de la película. "Estamos increíblemente entusiasmados con la respuesta a 'Wrecker'", dijo Brooks. "Quería crear una película que rindiera homenaje a los clásicos que amaba cuando era niño y que al mismo tiempo ofreciera algo nuevo y emocionante para el público. Ver la reacción positiva de los fans ha sido increíblemente gratificante".Se espera que la versión doblada al español de "Wrecker" amplíe aún más el alcance de la película en Sudamérica, permitiendo que más espectadores disfruten de esta experiencia cinematográfica única. Con su éxito en los Estados Unidos y su creciente popularidad en Sudamérica, "Wrecker" está demostrando ser un éxito para Brooks y su equipo.Mientras "Wrecker" continúa ganando terreno en Sudamérica, Brooks y Valentina ya están mirando hacia su próximo proyecto. Si bien los detalles aún están en secreto, la pareja promete que su próxima película continuará superando los límites y ofreciendo la misma combinación de terror, acción y comedia que los fanáticos adoran. La película de Brooks "Wrecker" (2022) está disponible en Prime Video, Tubi y YouTube Movies.

Wrecker (2022) Official Trailer