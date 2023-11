Forjando Conexiones Significativas: Celebración de Thanksgiving en LADO y Preparativos para la Feria ICEF en Miami

VIENNA, VIRGINIA, UNITED STATES, November 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Lado International Institute, líder en educación internacional, se complace en compartir los detalles de dos eventos trascendentales que han marcado recientemente la vida de la comunidad escolar y apuntan hacia un futuro emocionante. La institución se ha destacado por su compromiso con la excelencia académica y la promoción de la diversidad cultural, elementos que se ven reflejados en la Celebración de Thanksgiving y en la próxima participación en la Feria ICEF en Miami.Celebración de Thanksgiving: Un Banquete de Culturas en LADOEn el espíritu de la gratitud y la diversidad, Lado International Institute organizó una Celebración de Thanksgiving. Este evento fue más que una simple comida; fue una experiencia enriquecedora que reunió a estudiantes y profesores para compartir platos tradicionales que representan la riqueza cultural de cada uno.Bajo la dirección entusiasta del Director, Alex Roset, la institución transformó su espacio educativo en un festín multicultural. Cada alumno contribuyó con un plato tradicional de su país de origen, creando una mesa llena de colores, sabores y aromas del mundo entero. Desde el clásico pavo estadounidense hasta deliciosas pupusas, la variedad culinaria no solo satisfizo el paladar, sino que también sirvió como un medio para explorar y apreciar las diversas tradiciones de cada comunidad representada en Lado International Institute.El Director Roset compartió su visión sobre el evento, destacando que "celebraciones como estas fortalecen el tejido de nuestra comunidad escolar. No solo estamos formando académicos excepcionales, sino también ciudadanos del mundo que valoran y respetan las diferencias culturales. La Celebración de Thanksgiving se ha convertido en un pilar de nuestra identidad, recordándonos la importancia de aprender unos de otros".Este evento no solo fue una muestra de la diversidad cultural en Lado International Institute, sino también una oportunidad para que los estudiantes compartieran sus tradiciones con sus compañeros y profesores. La atmósfera festiva generó un sentido de pertenencia y conexión, fortaleciendo los vínculos que van más allá del aula de clases.Innovación Educativa a través de la DiversidadLa Celebración de Thanksgiving no solo fue un momento de disfrute gastronómico, sino también una experiencia educativa en la que los participantes pudieron profundizar en la comprensión y aprecio por las diversas culturas que conforman la comunidad de Lado International Institute. El evento incluyó presentaciones culturales, exposiciones y discusiones sobre la importancia de la diversidad en el aprendizaje.El compromiso de Lado International Institute con la innovación educativa se ve impulsado por la comprensión de que la diversidad no solo es una característica distintiva, sino también una fuente de fortaleza y crecimiento. La institución continúa buscando maneras de integrar perspectivas diversas en su plan de estudios y actividades extracurriculares, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos globales con una mentalidad abierta y respetuosa.Próxima Parada: Feria ICEF en MiamiMientras la comunidad de Lado International Institute celebra el éxito de la Celebración de Thanksgiving, la institución ya se está preparando para su próxima gran aventura: la participación en la Feria ICEF, programada para diciembre en Miami. Esta feria internacional es un evento destacado que reúne a instituciones educativas y agentes especializados en el reclutamiento de estudiantes internacionales.Claudio Herrera, CEO de Lado International Institute, compartió sus expectativas para la feria, señalando que "la participación en la Feria ICEF es una oportunidad estratégica para fortalecer nuestras conexiones internacionales y explorar nuevas asociaciones educativas. Estamos comprometidos en proporcionar a más estudiantes la oportunidad de acceder a una educación de calidad en un entorno multicultural".La delegación de Lado International Institute en la Feria ICEF estará encabezada por un equipo dedicado de representantes, listos para presentar la oferta educativa de la institución y establecer colaboraciones con agentes educativos de todo el mundo. Además de fortalecer la presencia de Lado en el escenario educativo internacional, la feria también ofrece la posibilidad de conocer de cerca las últimas tendencias y desarrollos en el ámbito de la educación global.La participación en la Feria ICEF no solo es una estrategia de expansión para Lado International Institute, sino también una oportunidad para aprender y crecer como institución. La interacción con agentes educativos, colegas y expertos en el campo proporcionará información valiosa que se utilizará para mejorar continuamente la calidad educativa y adaptarse a las cambiantes necesidades de los estudiantes internacionales.Un Futuro Educativo Global y DiversoEn resumen, Lado International Institute está comprometido en forjar un futuro educativo global y diverso. La Celebración de Thanksgiving destaca la importancia de la inclusión y la comprensión intercultural, mientras que la participación en la Feria ICEF refleja la determinación de la institución de ampliar su impacto a nivel internacional.La diversidad no es simplemente un componente de la identidad de Lado International Institute; es la fuerza impulsora detrás de su excelencia académica y su visión de formar a los líderes del mañana. Con eventos significativos como la Celebración de Thanksgiving y la participación en la Feria ICEF, la institución demuestra su compromiso continuo con la innovación, la internacionalización y la creación de una comunidad educativa que trasciende las fronteras.