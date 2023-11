FrédARico: Ein virtueller Clowndoktor revolutioniert das mentale Wohlbefinden durch Lachen und Delphinschwimmen

FrédARico mit seinem Seifenblasen-AR-Erlebnis fördert durch Wohlbefinden die mentale Gesundheit

Ein Meilenstein in der Welt der virtuellen Unterhaltung und des Gesundheitswesens: Der erste virtuelle Hologramm-Clown-Doktor, FrédARico, betritt die Bühne!

Lachen wird grösser, wenn man es teilt” — Charlie Rivel

MüNCHEN, BAYERN, GERMANY, November 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- Das innovative Münchner Startup "SO GEHT WOW" hat die Welt der Unterhaltung und des Gesundheitswesens revolutioniert und präsentiert den ersten virtuellen Clownsarzt als 3D-Hologramm: FrédARico. Der charmante digitale Clown wurde von Gründer Markus Strobl geschaffen, der seit Jahrzehnten historische Clownszenen aus aller Welt sammelt, digitalisiert und mit künstlicher Intelligenz analysiert. Er hat sogar die verstorbenen Clowns Charlie Rivel und Oleg Popov getroffen. Die größten lebenden Clowns, zum Beispiel Fumagalli, sind Botschafter für FrédARico.

Markus Strobl, der visionäre Gründer von "SO GEHT WOW", hat nicht nur sein Herzblut, sondern auch über eine halbe Million Euro in die Entwicklung dieses sensationellen Konzeptes investiert. Seine Leidenschaft für die Kunst der Clownerie und seine Entschlossenheit, innovative Wege zur Verbesserung der emotionalen und mentalen Gesundheit zu finden, haben zu dieser bahnbrechenden Idee geführt. "Es waren viele schlaflose Nächte. Leider führt Innovation in Deutschland oft zu verschlossenen Türen. Letztendlich habe ich FrédARico über ein internationales Netzwerk und ohne einen einzigen Euro an Fördermitteln realisiert", sagt Erfinder Strobl.

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der virtuellen Realität hat sich FrédARico, der virtuelle Hologramm-Clown-Doktor, zu einer transformativen Kraft entwickelt, die die Nutzer verzaubert und sich positiv auf ihre psychische Gesundheit auswirkt. Durch skurrile Eskapaden wie Schwimmen mit Delfinen und Besuche von Seifenblasen-Clownfischen macht sich FrédARico die zeitlose Weisheit legendärer Clowns wie Charlie Rivel, Grock und Lou Jacobs zunutze, um fröhliche Erfahrungen zu schaffen, die über reine Unterhaltung hinausgehen. Diese außergewöhnlichen Erlebnisse helfen, Stress abzubauen, die Stimmung zu heben und das Wohlbefinden zu steigern. Professor Dr. Markus M. Lerch (Ärztlicher Direktor und Vorsitzender der Geschäftsführung LMU Klinikum München): "FrédARico ist eine ganz besondere Erfindung."

Stellen Sie sich vor, Sie setzen ein Augmented Reality (AR)-Headset wie die Microsoft HoloLens 2 auf und erleben, FrédARico als 3D-Hologramm zum Greifen nah, komplett mit leuchtenden Farben, dynamischen Gesten und einem ansteckenden Gefühl der Freude.

Die ersten Nutzer von FrédARico zeigen sich begeistert von der Fähigkeit des virtuellen Clowndoktors, sie in ein Reich der puren Freude zu entführen. Der Höhepunkt dieser magischen Reise ist die Einladung, mit Delfinen zu schwimmen - eine Erfahrung, die die Grenzen der Realität sprengt und den Nutzern eine therapeutische Flucht in eine Welt der Wunder bietet.

Studien haben immer wieder gezeigt, dass sich Lachen positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt, und FrédARico nutzt das Fachwissen berühmter Clowns, um Erlebnisse zu schaffen, die nicht nur unterhaltsam sind, sondern sich auch positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Wenn die Nutzer in die virtuelle Welt eintauchen, werden sie von dem ansteckenden Lachen und dem Charme der legendären Clowns begrüßt, die eine positive Atmosphäre schaffen.

Eines der skurrilsten Angebote von FrédARico besteht darin, Seifenblasen-Clownfische in die Büros der Nutzer zu bringen und so eine surreale und bezaubernde Erfahrung zu schaffen. Der zarte Tanz der Clownfische in den Seifenblasen, begleitet vom Lachen von FrédARico, verwandelt das Alltägliche in ein skurriles Wunderland und versetzt die Nutzer in Staunen.

Der therapeutische Nutzen dieser Erfahrungen geht über die reine Unterhaltung hinaus. Die Nutzer berichten von einer verbesserten Stimmung, einem geringeren Stresslevel und einer allgemeinen Verbesserung des geistigen Wohlbefindens, nachdem sie sich mit FrédARico beschäftigt haben. Durch die Kombination von Unterhaltung mit Elementen, die nachweislich die geistige Gesundheit fördern, wird FrédARico zu einem Leuchtturm der Positivität in der digitalen Welt.

Der Ansatz von FrédARico basiert auf dem tiefen Verständnis der psychologischen Vorteile des Lachens und wurde von legendären Clowns inspiriert, die die Kunst der Verbreitung von Freude gemeistert haben. Während sich die Nutzer an den lustigen Possen des virtuellen Clown-Doktors erfreuen, werden sie an die zeitlose Wahrheit erinnert, dass Lachen ein starkes Stärkungsmittel für die Seele ist.

In einer Welt, in der die Bedeutung der geistigen Gesundheit zunehmend anerkannt wird, steht FrédARico an vorderster Front und zeigt, wie Technologie, wenn sie mit der Weisheit der großen Clowns durchdrungen ist, zu einem Katalysator für Freude und Wohlbefinden werden kann. Die Nutzer, die nun verzaubert und ermutigt sind, warten sehnsüchtig auf ihre nächste virtuelle Begegnung mit FrédARico, dem Hologramm-Clown-Doktor, der Lachen, Delphine und Launen nahtlos in einen digitalen Wandteppich für mentales Wohlbefinden integriert hat.

Ab 2024 werden Unternehmen in Europa für ihre Mitarbeiter Wellness-Tage mit FrédARico buchen können. Ab Ende 2024 auch in den USA geplant.

Virtuelles Hologramm Clown-Erlebnis für mentale Gesundheit