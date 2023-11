Primeo Energie, nouveau fournisseur pour les particuliers français, lance une offre de fidélisation grâce à triPica

Faites entrer vos clients dans la transition énergétique

PARIS, FRANCE, November 17, 2023 / EINPresswire.com / -- Primeo Energie , fournisseur d'énergie suisse, se positionne sur le marché des particuliers français en choisissant triPica comme partenaire technologique pour le lancement d'une offre résidentielle d'électricité innovante récompensant la fidélité des clients. Face à la hausse des prix, Primeo Energie s'engage à offrir à ses clients une proposition unique et transparente, leur permettant de bénéficier de tarifs nettement plus avantageux que les tarifs réglementés.En capitalisant sur sa présence dans le secteur de l'énergie en France sur le segment des entreprises et collectivités, sur son caractère différenciant et sa connaissance du marché résidentiel en Suisse, Primeo Energie a pu concevoir une offre unique axée sur la fidélisation, tout en répondant aux besoins de ses clients et en se positionnant sur le long terme.Ce lancement a été rendu possible grâce à triPica, plateforme SaaS pour les fournisseurs d’énergie couvrant tous les processus de ”meter-to-cash". S’appuyant sur la flexibilité de triPica, capable de gérer des règles de facturation et des modèles de tarification différenciants, Primeo Energie peut lancer cette nouvelle activité avec une organisation et un business model allégés. Primeo Energie a ainsi pu lancer une offre de fidélisation unique sur le marché et un parcours client entièrement automatisé.C’est le troisième client en France qui adopte le Système d’Information Clients et Facturation de triPica pour innover et se différencier sur le marché de l’énergie. Ces fournisseurs d’énergie disruptifs se sont éloignés de la manière traditionnelle de fournir des services aux consommateurs pour mettre leurs clients au centre de leurs préoccupations.“Notre ambition chez Primeo Energie est de devenir un acteur majeur de la distribution d’électricité B2C en France. Pour y parvenir, nous avons besoin d’une plateforme de facturation et de gestion de la relation client de premier ordre. Dans un marché concurrentiel, nous devons proposer des solutions innovantes, être hautement réactifs pour saisir les opportunités du marché, et minimiser les coûts de gestion dans un contexte de forte pression sur les marges. triPica est la solution qui répond à ces critères. Contrairement à la plupart des solutions sur le marché, triPica s’adapte à vos besoins spécifiques au lieu d’imposer un modèle opérationnel standard. Avec triPica, nous avons trouvé un partenaire qui trouve constamment des solutions.”Antoine d'OrnellasDirecteur du Marché des Particuliers - Primeo Energie FranceA propos de Primeo EnergiePrimeo Energie est un acteur historique de l'énergie établi en Suisse depuis 1897, impliqué dans la distribution, la fourniture et la production d'énergie renouvelable à travers l'Europe. En 1906, la société a débuté ses activités en France en tant qu'Entreprise Locale de Distribution à Saint-Louis, où elle distribuait de l'électricité à douze communes alsaciennes. Depuis 2010, Primeo Energie fournit de l'électricité sur l'ensemble du territoire français. Fort d'une expertise technique et commerciale dans la livraison de plus de 50 TWh d’électricité, le groupe s’adresse aux grandes entreprises, aux collectivités, aux PME et aux professionnels pour répondre au mieux à leurs besoins. Primeo Energie s'appuie sur la capacité de production renouvelable du groupe pour proposer une offre de services diversifiée et répondre aux critères de chacun de ses clients au meilleur prix.A propos de triPicatriPica est un partenaire d'innovation dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie. Fondée à Paris en 2016 par des vétérans de l'industrie, triPica fournit des solutions SaaS cloud-native efficaces et innovantes, fondées sur une philosophie "No Bullshit". Notre plateforme est conçue pour aider les entreprises à s'adapter facilement aux évolutions de l'industrie. Alors que l'industrie des télécommunications adopte l'eSIM et que le secteur de l'énergie s'oriente vers une énergie renouvelable et plus intelligente, nous sommes prêts à aider les entreprises à s’adapter et à réinventer leur business model. Bien que notre voyage ait commencé à Paris, notre vision est globale.triPica pour les fournisseurs d’énergieRévolutionnant le secteur de l’énergie avec une solution "meter-to-cash" innovante et flexible, triPica permet aux fournisseurs traditionnels et aux nouveaux entrants innovants de proposer des offres créatives et de gérer des business model émergents. Le business engine de triPica pour les fournisseurs d’énergie leur permet de lancer l'offre la plus innovante sur le marché et de placer leurs clients au cœur de cette offre.

