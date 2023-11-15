Конгресс AIM 2024. Ежегодный инвестиционный форум AIM поднимает планку: меняет название и увеличивает масштаб
MOSCOW , RUSSIA, November 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- Обновление формата Ежегодного Инвестиционного Форума вызвано тенденциями времени: за 12 лет проведения он достиг внушительных масштабов и стал глобальной диалоговой площадкой для участников из большинства стран. «Весь мир сегодня сталкивается с такими проблемами, как изменение климата, сбои в глобальных цепочках поставок, продовольственная безопасность, инфляция и продолжающееся снижение глобального экономического роста, поэтому мы объявляем о новом названии – Конгресс AIM», – сообщил президент Глобального фонда AIM Давуд Аль-Шезави.
Конгресс AIM пройдет с 07 по 09 мая 2024 года в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ОАЭ) под девизом «Адаптация к меняющемуся инвестиционному ландшафту: использование нового потенциала глобального экономического развития» и при поддержке Министерства промышленности и инновационных технологий ОАЭ и Департамента экономического развития Абу-Даби.
Министр внешней торговли ОАЭ, доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди так обозначил особый вклад форума AIM в мировую инвестиционную атмосферу: «Более десяти лет ежегодный инвестиционный форум AIM содействует глобальному экономическому сотрудничеству и помогает реализовывать потенциал стран, что особенно важно для развивающихся рынков. На фоне меняющейся глобальной инвестиционной ситуации крайне важно, чтобы страны адаптировались к ней и искали новые возможности для роста. В 2024 году Конгресс AIM станет более глобальной площадкой для ключевых участников мировой экономики, которые смогут взаимодействовать и планировать эффективные инвестиции, чтобы обеспечить будущее для каждого жителя», добавив, что «проведение такого важного мероприятия еще больше укрепляет стратегическую позицию ОАЭ на глобальной инвестиционной карте для международных инвесторов, которые ищут возможности для устойчивого роста, расширения бизнеса и достижения поставленных целей».
Инвестиционный форум в 2023 году – это 10 313 участников и 693 докладчика из 175 стран, которые в своих отзывах, отметили высокую результативность сессий и атмосферу доверия в целом, присущую всем мероприятиям форума. Глава Департамента экономического развития Абу-Даби Ахмед Джасим Аль Зааби полученные достижения прокомментировал так: «Ежегодный инвестиционный форум пользовался большим успехом, поэтому мы поднимаем планку, чтобы оправдать ожидания мирового инвестиционного сообщества. Абу-Даби является столицей региона, в которой проходят глобальные дискуссии о перспективах и динамике инвестиций в эпоху больших перемен. Наше социально-экономическое планирование на местном и международном уровне основывается на развитии человеческого капитала и передовых технологиях, а также мы придерживаемся принципов экологического, социального и корпоративного управления и международного сотрудничества для улучшения жизни всех граждан».
Миссия Конгресса AIM – создание прочных связей в инвестиционной мировой экономике, направленных на стимулирование экономического роста, в первую очередь для развивающихся рынков. В 2024 году повестка будет состоять из пяти основных тематических блоков – прямые иностранные инвестиции, портфельные иностранные инвестиции, стартапы, малое и среднее предпринимательство и города будущего, – обеспечивающих основу для всех видов деятельности. Организаторы на протяжении двенадцати лет сотрудничают с представителями международных и региональных общественных учреждений, государственных и частных структур, научных кластеров и образовательных кампусов из многих стран мира, выявляют с их помощью текущие ключевые проблемы в микро- и макроэкономике, формируют повестку мероприятия с учетом их мнений и форматов участия.
В рамках Конгресса AIM запланированы сессии, форумы и семинары с участием авторитетных международных ассоциаций, альянсов и объединений. В перечне мероприятий на 2024 год заявлены: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная туристская организация, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) и другие, оказывающие влияние на инвестиционную повестку в мире.
Poornima Tyagi
Конгресс AIM пройдет с 07 по 09 мая 2024 года в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ОАЭ) под девизом «Адаптация к меняющемуся инвестиционному ландшафту: использование нового потенциала глобального экономического развития» и при поддержке Министерства промышленности и инновационных технологий ОАЭ и Департамента экономического развития Абу-Даби.
Министр внешней торговли ОАЭ, доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди так обозначил особый вклад форума AIM в мировую инвестиционную атмосферу: «Более десяти лет ежегодный инвестиционный форум AIM содействует глобальному экономическому сотрудничеству и помогает реализовывать потенциал стран, что особенно важно для развивающихся рынков. На фоне меняющейся глобальной инвестиционной ситуации крайне важно, чтобы страны адаптировались к ней и искали новые возможности для роста. В 2024 году Конгресс AIM станет более глобальной площадкой для ключевых участников мировой экономики, которые смогут взаимодействовать и планировать эффективные инвестиции, чтобы обеспечить будущее для каждого жителя», добавив, что «проведение такого важного мероприятия еще больше укрепляет стратегическую позицию ОАЭ на глобальной инвестиционной карте для международных инвесторов, которые ищут возможности для устойчивого роста, расширения бизнеса и достижения поставленных целей».
Инвестиционный форум в 2023 году – это 10 313 участников и 693 докладчика из 175 стран, которые в своих отзывах, отметили высокую результативность сессий и атмосферу доверия в целом, присущую всем мероприятиям форума. Глава Департамента экономического развития Абу-Даби Ахмед Джасим Аль Зааби полученные достижения прокомментировал так: «Ежегодный инвестиционный форум пользовался большим успехом, поэтому мы поднимаем планку, чтобы оправдать ожидания мирового инвестиционного сообщества. Абу-Даби является столицей региона, в которой проходят глобальные дискуссии о перспективах и динамике инвестиций в эпоху больших перемен. Наше социально-экономическое планирование на местном и международном уровне основывается на развитии человеческого капитала и передовых технологиях, а также мы придерживаемся принципов экологического, социального и корпоративного управления и международного сотрудничества для улучшения жизни всех граждан».
Миссия Конгресса AIM – создание прочных связей в инвестиционной мировой экономике, направленных на стимулирование экономического роста, в первую очередь для развивающихся рынков. В 2024 году повестка будет состоять из пяти основных тематических блоков – прямые иностранные инвестиции, портфельные иностранные инвестиции, стартапы, малое и среднее предпринимательство и города будущего, – обеспечивающих основу для всех видов деятельности. Организаторы на протяжении двенадцати лет сотрудничают с представителями международных и региональных общественных учреждений, государственных и частных структур, научных кластеров и образовательных кампусов из многих стран мира, выявляют с их помощью текущие ключевые проблемы в микро- и макроэкономике, формируют повестку мероприятия с учетом их мнений и форматов участия.
В рамках Конгресса AIM запланированы сессии, форумы и семинары с участием авторитетных международных ассоциаций, альянсов и объединений. В перечне мероприятий на 2024 год заявлены: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная туристская организация, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) и другие, оказывающие влияние на инвестиционную повестку в мире.
Poornima Tyagi
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