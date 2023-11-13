فعالية الأمن السيبراني بلاك هات تنطلق غداً في الرياض بحضور خبراء القطاع وكبرى الشركات العالمية

تستضيف الفعالية في نسختها الثانية نخبة من الخبراء والمتحدثين في قطاع الأمن السيبراني