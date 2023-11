DES CRÉATEURS CONGOLAIS AU COEUR DU "KEEP WALKING AFRICA TOP 30" DE CETTE ANNÉE

KINSHASA , November 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Le chanteur congolais Majoos et la chanteuse Cèline Banza figurent parmi les récipiendaires de la deuxième liste annuelle Keep Walking Africa Top 30. Annoncée aujourd'hui, cette prestigieuse liste comprend un groupe sélectionné de créateurs et de visionnaires africains de la nouvelle génération qui repoussent courageusement les frontières de la culture à travers la musique, le cinéma, les médias, la mode et l'art.Cette initiative innovante de Johnnie Walker™ et de TRACE intervient après des mois de recherche rigoureuse menée en collaboration avec des gestionnaires de talents de premier plan et des leaders de l'industrie à travers le continent, afin d'identifier une liste définitive de façonneurs culturels panafricains.La liste comprend le talentueux chanteur-compositeur, originaire de Kinshasa, Majoos (alias Nembalemba Junior), dont la musique prolifique mélange des éléments de R&B, d'Afrobeat, de Rumba, de Swahili, d'Urban Dancehall et de Ragga pour créer un son distinctif qui a captivé des publics du monde entier. De plus, Céline Banza, une talentueuse auteure-compositrice-interprète primée, est connue pour mettre en valeur sa culture et son identité. Céline chante en Ngbandi, et sa musicalité, ses paroles et son talent vocal font d'elle une façonneuse de culture et une étoile montante de la musique africaine.Alors que la culture africaine fait entendre sa voix à travers le monde, la liste Keep Walking Africa Top 30 comprend des noms qui ont un impact sur la culture mondiale, tels que la star sud-africaine de l'Amapiano, Young Stunna, l'acteur nigérian de "Gangs Of Lagos", Tobi Bakre, le photographe de mode né au Bénin et résidant à Abidjan, Oronce Hounkponou, l'écrivain nigérian de fiction Eloghosa Osunde et le rappeur camerounais Tenor. Pour la première fois, un récipiendaire a également été choisi en provenance du Soudan du Sud - la réalisatrice Akuol de Mabior, réalisatrice du documentaire de 2022, "No Simple Way Home"."Nous sommes ravis de pouvoir une fois de plus célébrer et reconnaître les avancées culturelles de l'Afrique aux côtés de Johnnie Walker™. Ils sont tous une source d'inspiration et la preuve de la manière extraordinaire dont la culture du continent évolue, attire l'attention internationale et est une force à prendre en compte", déclare Valentine Gaudin-Muteba, directrice générale de Trace Southern & Lusophone Africa.La liste étendue comprend des artistes et des créatifs de l'ensemble du continent, de l'Angola au Bénin, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, de la RDC à l'Éthiopie, du Ghana au Kenya, du Mozambique au Nigeria, de l'Afrique du Sud à la Tanzanie et à la Zambie. Tous ont donné de l'élan pour façonner et faire avancer la culture africaine.Sur la liste 2023 de Keep Walking Africa Top 30 figurent :**Musique –** DJ Tarico (Mozambique); Young Stunna (Afrique du Sud); Rosa Ree (Tanzanie); Bravo Le Roux (Afrique du Sud); Helio Beats (Mozambique); Oprah (Côte d'Ivoire); Tenor (Cameroun); Majoos (RDC); Cèline Banza (RDC).**Art –** Esther Sweeney (Kenya); Haneefah Adam (Nigeria); Kim Praise (Angola); Oronce Hounkponou (Bénin); Resem Verkron (Angola).**Cinéma –** Ange-Eric N’Guessan (Côte d'Ivoire); Tobi Bakre (Nigeria); Dylan Habil (Kenya); Sophia Chapeshamo (Zambie); Nimo Loveline (Cameroun); Akuol de Mabior (Soudan du Sud).**Médias -** Clarisse Ndinge (Cameroun); Eloghosa Osunde (Nigeria); Kalenga ‘K-Plus’ Chambatu & Elson Chigerwe (Zambie); Luna Solomon (Éthiopie); Half & Halve (Afrique du Sud); Kevine Obin (Côte d'Ivoire).**Mode -** Aristide Loua (Côte d'Ivoire); Kunjina Tesfaye (Éthiopie); David Kusi Boye-Doe (Ghana); Fikile Sokhulu (Afrique du Sud)."Alors que nous avons découvert des créateurs de nombreuses régions différentes et de divers chemins créatifs, ils ont une chose en commun - ils marchent tous résolument au rythme de leur propre tambour. Ce sont de véritables individus qui croient en l'évolution collective de la culture africaine. En collaboration avec Trace, Johnnie Walker™ est fier de pouvoir contribuer en présentant cette reconnaissance", a déclaré Adrian De Wet, Marketing Manager de Johnnie Walker.• #JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30