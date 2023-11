DES CRÉATEURS IVOIRIENS AU COEUR DU "KEEP WALKING AFRICA TOP 30" DE CETTE ANNÉE

Rencontrez les prochains façonneurs culturels de l'Afrique

ABIDJAN, November 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Les créateurs ivoiriens, la rappeuse Oprah, le styliste Aristide Loua, l'acteur Ange-Eric N’guessan et le présentateur/youtubeur Kevine Obin, figurent parmi les récipiendaires de la deuxième liste annuelle Keep Walking Africa Top 30. Annoncée aujourd'hui, cette prestigieuse liste comprend un groupe sélectionné de créateurs et de visionnaires africains de la nouvelle génération qui repoussent courageusement les frontières de la culture à travers la musique, le cinéma, les médias, la mode et l'art.Cette initiative innovante de Johnnie Walker™ et de Trace TV intervient après des mois de recherche rigoureuse menée en collaboration avec des gestionnaires de talents de premier plan et des leaders de l'industrie à travers le continent, afin d'identifier une liste définitive de façonneurs culturels panafricains.La liste comprend le label du styliste Aristide Loua, Kente Gentleman, qui véhicule l'esthétique vive et audacieuse de son pays d'origine tout en mêlant l'esprit de l'Inde et de New York (où il a autrefois vécu). De son côté, la rappeuse Oprah repousse les limites du rap ivoirien. Pionnière du rap féminin dans son pays, elle a acquis une pertinence culturelle sur le marché urbain francophone, notamment grâce à des chansons telles que son dernier single, "Amina".Ange Eric N’guesse est l'un des jeunes acteurs les plus talentueux de Côte d'Ivoire et s'est fait connaître grâce à la série ivoirienne à succès "Teenager" et à "MTV Shuga". Sa réputation de maîtrise des personnages a été renforcée par ses apparitions sur grand écran dans "La Nuit des Rois" et "Jusqu’au bord". Également sur la liste, l'animateur TV/vlogueur Kevine Obin est bien connu pour ses sketches comiques reflétant la vie en France et en Côte d'Ivoire.Alors que la culture africaine fait entendre sa voix à travers le monde, la liste Keep Walking Africa Top 30 comprend des noms qui ont un impact sur la culture mondiale, tels que la star sud-africaine de l'Amapiano, Young Stunna, l'acteur nigérian de "Gangs Of Lagos", Tobi Bakre, le photographe né au Bénin et résidant à Abidjan, Oronce Hounkponou, l'écrivain nigérian de fiction Eloghosa Osunde et le rappeur camerounais Tenor. Pour la première fois, un récipiendaire a également été choisi en provenance du Soudan du Sud - la réalisatrice Akuol de Mabior, réalisatrice du documentaire de 2022, "No Simple Way Home"."Nous sommes ravis d'avoir pu une fois de plus célébrer et reconnaître les avancées culturels de l'Afrique aux côtés de Johnnie Walker™. Ils sont tous une source d'inspiration et la preuve de la manière extraordinaire dont la culture du continent évolue, suscite une attention internationale et constitue une force à prendre en compte", déclare Valentine Gaudin-Muteba, Directrice Générale de Trace pour l'Afrique du Sud et les pays de langue portugaise.La liste complète comprend des artistes et des créatifs venant de tout le continent, de l'Angola au Bénin, en passant par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie, qui ont tous contribué à façonner et à faire avancer la culture africaine.Sur la liste Keep Walking Africa Top 30 de 2023 figurent :Musique – DJ Tarico (Mozambique) ; Young Stunna (Afrique du Sud) ; Rosa Ree (Tanzanie) ; Bravo Le Roux (Afrique du Sud) ; Helio Beats (Mozambique) ; Oprah (Côte d'Ivoire) ; Tenor (Cameroun) ; Majoos (RDC) ; Cèline Banza (RDC).Art – Esther Sweeney (Kenya) ; Haneefah Adam (Nigeria) ; Kim Praise (Angola) ; Oronce Hounkponou (Bénin) ; Resem Verkron (Angola).Cinéma – Ange-Eric N’Guessan (Côte d'Ivoire) ; Tobi Bakre (Nigeria) ; Dylan Habil (Kenya) ; Sophia Chapeshamo (Zambie) ; Nimo Loveline (Cameroun) ; Akuol de Mabior (Soudan du Sud).Médias - Clarisse Ndinge (Cameroun) ; Eloghosa Osunde (Nigeria) ; Kalenga ‘K-Plus’ Chambatu & Elson Chigerwe (Zambie) ; Luna Solomon (Éthiopie) ; Half & Halve (Afrique du Sud) et Kevine Obin (Côte d'Ivoire).Mode - Aristide Loua (Côte d'Ivoire) ; Kunjina Tesfaye (Éthiopie) ; David Kusi Boye-Doe (Boye-Doe, Ghana) ; Fikile Sokhulu (Afrique du Sud)."Alors que nous avons découvert des créateurs de différentes régions et de différents d et de divers créatifs, ils ont tous en commun une chose : ils avancent audacieusement au rythme de leur propre tambour. Ce sont de vrais individus qui croient en le changement collectif de la culture africaine. Avec Trace, Johnnie Walker™ est fier de pouvoir contribuer en présentant cette reconnaissance", déclare Adrian De Wet, Marketing Manager de Johnnie Walker.• #JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30