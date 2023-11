Lado International Institute kündigt Teilnahme an der ICEF Berlin an, um internationale Studenten zu gewinnen

VIENNA, VIRGINIA, UNITED STATES, November 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Lado International Institute, eine angesehene Bildungseinrichtung für die Lehre der englischen Sprache als Zweitsprache (ESL) in der Region Washington DC, freut sich, seine Teilnahme an der ICEF Berlin Messe anzukündigen, bei der Treffen mit neuen Vertretern stattfinden werden, um neue internationale Studenten zu gewinnen.Dieses aufregende Ereignis markiert einen Meilenstein in der kontinuierlichen Verpflichtung von Lado zur Bereitstellung hochwertiger Bildung. Claudio Herrera, CEO von Lado International Institute, äußerte sich zur Bedeutung dieser Messe für die Institution: "Die ICEF Berlin Messe bietet eine unschätzbare Gelegenheit, strategische Verbindungen zu neuen Vertretern zu knüpfen, die es uns ermöglichen, mehr internationale Studenten willkommen zu heißen und ihnen eine außergewöhnliche Bildungserfahrung zu bieten."Die Teilnahme von Lado International Institute an der ICEF Berlin Messe, die vom 05. bis 07. November 2023 stattfindet, unterstreicht das starke Engagement der Institution für Vielfalt und die Internationalisierung ihres Studierendenkörpers. Während dieser Veranstaltung wird Lado neue Vertreter treffen, um Partnerschaften zu etablieren, die es Studierenden aus der ganzen Welt ermöglichen, auf ihre renommierten ESL-Programme zuzugreifen. Die Institution strebt danach, ihren Einfluss zu erweitern und eine bereichernde und multikulturelle Lernumgebung für alle Studierenden zu fördern.Lado International Institute ist begeistert von der Möglichkeit, strategische Partnerschaften auf der ICEF Berlin zu schließen und damit ihren Einfluss auf die globale Bildung zu erweitern. Mit einer beeindruckenden Geschichte von mehr als vier Jahrzehnten in der Lehre von ESL bekräftigt Lado sein Engagement für hochwertige Bildung und sieht mit Zuversicht auf diesen neuen Schritt in seiner internationalen Expansion. Für weitere Informationen über den akademischen Kalender von Lado für 2023-2024 steht der Klassenkalender zur Verfügung.