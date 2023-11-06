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港日專家攜手研發 訂造枕頭帶來全新好眠體驗

港日合作研發的人體工學健康枕頭Pillow-Fit MASTER。

黃偉健指出枕頭係專業健康用品，應由專業人士設計及製作。

十年量身訂造枕頭數據及經驗，結合日本北村百年傳承職人工藝，製作最靈活調整枕高的全新枕頭！

枕頭承托係有正確與不正確之分，唔應該按個人喜好選擇枕頭。”
— Clive Wong
HONG KONG, November 6, 2023 /EINPresswire.com/ -- Pillow-Fit 推出首個以量身訂造枕頭為基礎，以十年訂造枕頭數據及經驗，結合日本職人工藝製作的全新枕頭Pillow-Fit MASTER。這款獨特的枕頭將量身定制枕頭元素、物理治療師及人體工學家創辦人的背景，與日本工藝匠心完美結合，為消費者帶來前所未有的睡眠體驗。

Pillow-Fit MASTER 是Pillow-Fit品牌成立10週年的重要里程碑，同時也是合作伙伴日本北村創業100年的慶祝之作。Pillow-Fit MASTER 的獨特之處在於其同時兼顧仰臥和側臥兩種睡姿，而又可簡易調節各部份高度的設計，不論仰臥還是側臥都能為用家提供充足承托。用家可以輕鬆調整枕頭仰臥及側臥的高度，以確保仰臥時頸部和頭部獲得最佳的承托和舒適度，在側臥時亦能減輕下方肩膀壓力。由於人人的身形姿勢不同，這種個性化的設計有助於減少睡眠中不同部位的壓力，提供充足的睡眠承托，並改善睡眠品質。

Pillow-Fit 是專注研發及製作量身訂造枕頭的健康品牌，並為客戶提供改善睡眠姿勢，達到改善不同痛症及睡眠問題的解決方案。Pillow-Fit 創辦人黃偉健先生（Clive Wong）表示：「我們非常自豪能夠推出 Pillow-Fit MASTER 這款優秀枕頭產品。作為物理治療師和人體工學家，我們深知良好睡眠對於改善身心健康及痛症的重要性。我們將日本的精湛工藝融入到這款枕頭中，為用家帶來卓越的睡眠體驗。」

黃先生對枕頭充滿熱誠亦有一番執著，他指出：「有好多人覺得枕頭係好個人，揀自己鍾意或者舒服就得，其實這講法不太正確！研究指出，不合適的枕頭可引起頸痛及影響睡眠質素，合適的枕頭則可改善頸痛、鼻鼾及睡眠質素等問題。所以枕頭承托係有正確與不正確之分，純按個人喜好選擇枕頭可能會導致或加劇痛症問題。枕頭係專業用品，應該交返俾專業人士設計同製作。根據用家意見調查，Pillow-Fit 枕頭用家推薦度超過93%，證明我們在枕頭製作的專業同執著大家都感受到！」

Pillow-Fit MASTER 的推出代表著Pillow-Fit 在產品創新和品質上的持續努力，並體現了日本百年傳承的職人精神。這款枕頭將為消費者提供優質的睡眠解決方案，改善睡眠健康。

Pillow-Fit MASTER 現已在Pillow-Fit 官方網站上線，可供購買或預約製作。欲瞭解更多關於 Pillow-Fit MASTER的信息，請訪問我們的網站 www.pillow-fit.com/pillowfitmasteryoursleep，或電郵 info@pillow-fit.com 查詢。

關於Pillow-Fit
Pillow-Fit 是香港及日本合作研發的量身訂造枕頭系統及品牌，創辦人有物理治療師及人體工學家背景，專注研發及製作量身訂造枕頭，並為客戶提供改善睡眠姿勢，達到改善不同痛症及睡眠問題的解決方案。Pillow-Fit 亦與多間私家醫院及診所合作，在香港及澳門地區設立多間枕頭診所，為大眾提供更便利的專業量身訂造枕頭服務。

Rachel Lee
Focus Health Studio
info@pillow-fit.com
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Distribution channels: Consumer Goods, Culture, Society & Lifestyle, Education, Healthcare & Pharmaceuticals Industry, Sports, Fitness & Recreation


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