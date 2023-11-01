أجنحة دولية تطرح أحدث اتجاهات الصناعة في معرض القاهرة الدولي للأخشاب من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل

CAIRO, EGYPT, November 1, 2023 / EINPresswire.com / -- أجنحة دولية تطرح أحدث اتجاهات الصناعة في معرض القاهرة الدولي للأخشاب من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل• يشكل المعرض المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بمنطقة شمال أفريقيا• تنظيم فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج جنبًا إلى جنب مع معرض الأخشابجمهورية مصر العربية، القاهرة، 1 شهر نوفمبر 2023: يضم معرض القاهرة الدولي للأخشاب أجنحة عرض دولية تطرح أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات التكنولوجية والمنتجات الخشبية لتلبية متطلبات أكثر من 9000 زائر هذا العام، ويشكل المعرض الذي تنظمه شركة الإستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب في منطقة شمال أفريقيا.يعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب واحداً من الأحداث المميزة والثابتة على أجندة المصدرين للأخشاب واللاعبين الرئيسيين في القطاع من مختلف دول العالم ومنها الصين والهند وإيطاليا وتركيا وفرنسا وروسيا، ما يشكل فرصة سنوية للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات في جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وتشكيل علاقات جديدة.وقال حسام قبيسي، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض بمصر: "يعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب، واحدًا من سلسلة أحداث "معرض الأخشاب" والتي توفر فرصة مثالية للشركات المحلية والإقليمية والدولية في جميع أنحاء العالم، لعرض أفضل منتجات ماكينات صناعة الأخشاب والأدوات الخشبية وإكسسوارات الأثاث وأحدث التقنيات في القطاع، إلى جانب إقامة صلات وشراكات مع أفضل المشترين والتجار والمستثمرين. "وأضاف القبيسي: " يمنح احتضان مدينة القاهرة لمعرض الأخشاب، الذي عقد بنجاح في إمارة دبي على مدار 19 عام مزيداً من الأهمية، نظراً للمبادرات النوعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتنمية قطاع الصناعة ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، ضمن خطتها لتعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة."تمتلك صناعة الأثاث في مصر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، بسبب ارتفاع الطلب على الأثاث في الأسواق المحلية والخارجية. كما تسعى الحكومة المصرية إلى دعم هذه الصناعة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة الأثاث.تشكل صناعة الأثاث في الصين واحدة من أكبر صناعات الأثاث في العالم. بالإضافة إلى كونها من أبرز المنتجين والمستهلكين والمصدرين الرئيسيين في القطاع. حيث يشكل إنتاج صناعة الأثاث الصينية ما يقرب من 40٪ من إنتاج الأثاث في العالم. يعزى ذلك إلى ارتفاع تعدادها السكاني وارتفاع مستوى الدخل المتاح للمستهلكين، ونمو التطوير العقاري، والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الاستقرار الاقتصادي في الصين.ويقسم قطاع الأخشاب الصيني إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، وتشمل قطاع زراعة الغابات وقطع الأشجار ومعالجة الأخشاب الخام وقطاع صناعة المنتجات الخشبية، مثل الأثاث والورق والمنسوجات، وقطاع تجارة الأخشاب والخدمات اللوجستية. ما يعكس المزايا المتعددة التي يتمتع بها القطاع مثل وفرة الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف العمالة والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة.وتعد روسيا واحدة من أكبر خمسة مصدرين لمواد البناء الخشبية. كما تضم العديد من شركات الإنشاءات والموردين البارزين العاملين على توفير أحدث التقنيات في مجال صناعة الأخشاب وتصنيع الأثاث واستخدام نفايات الأخشاب.كما تلعب صناعة الأخشاب في تركيا دورًا حيويًا في تعزيز نموها الاقتصادي. حيث تنتج منتجات متنوعة مثل الجذوع والقشرة الخشبية والأخشاب المنشورة والألواح والأرضيات والأبواب والقوالب والنوافذ وغيرها من مكونات البناء وملحقاتها.جدير بالذكر أنه يتم بالتزامن مع الدورة الثامنة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب، تنظيم فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي لمنتجات وتكنولوجيا صناعات الزجاج، لعرض آخر التطورات في صناعة الزجاج من مواد خام إلى منتجات نهائية، ويعد منصة ديناميكية تجمع خبراء وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في عالم الزجاج._انتهى_