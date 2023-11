LADO International Institute feiert Halloween erfolgreich und kündigt Teilnahme an der ICEF-Messe in Deutschland an

VIENNA, VIRGINIA, UNITED STATES, November 1, 2023 / EINPresswire.com / -- Das Lado International Institute, eine führende Institution für internationale Bildung, freut sich, den enormen Erfolg seiner kürzlichen Halloween-Feier bekannt zu geben, die eine breite und begeisterte Gemeinschaft von Schülern, Lehrern und anderen Mitgliedern der Institution versammelte. Diese Veranstaltung zeichnete sich durch ihre Vielfalt und Beteiligung sowie den lebendigen Geist aus, der die Räumlichkeiten des Lado erfüllte. Einer der Höhepunkte dieses Festes war ein aufregender Kostümwettbewerb, der nicht nur den Teilnehmern erlaubte, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, sondern auch die interkulturelle Einheit und das Verständnis förderte, da verschiedene Arten, Halloween in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt zu feiern, erkundet und geteilt wurden.Alex Roset, Direktor des Lado International Institute, äußerte seine Begeisterung für die Feier: "Wir sind sehr erfreut, unsere gesamte Schulgemeinschaft so enthusiastisch bei diesem lustigen und multikulturellen Fest zu sehen. Diese Veranstaltung hat nicht nur Kreativität und Freude gefördert, sondern auch unser Wissen und Verständnis für globale Feierlichkeiten bereichert. Die Gemeinschaftsbildung ist einer unserer Kernwerte, und dieses Ereignis ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie wir ihn umsetzen."Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Bildungsexzellenz und sein Ziel, erstklassige Lernmöglichkeiten für Studenten aus aller Welt zu bieten, freut sich das Lado International Institute, seine Teilnahme an der ICEF-Messe in Berlin, Deutschland, anzukündigen. Diese hochrangige Veranstaltung im Bereich der internationalen Bildung findet vom 05. bis 07. November 2023 statt und bietet Lado eine einzigartige Plattform, um wertvolle Beziehungen zu Bildungsagenten aus der ganzen Welt aufzubauen.Der CEO des Lado International Institute, Claudio Herrera, betonte die strategische Bedeutung der ICEF-Messe in Berlin: "Diese Messe stellt eine unschätzbare Gelegenheit dar, Verbindungen zu renommierten Bildungsagenten weltweit herzustellen und der Welt zu zeigen, was Lado zu bieten hat. Wir sind entschlossen, unseren Studenten eine erstklassige Bildungserfahrung zu bieten, und die ICEF-Messe bietet uns die Gelegenheit, diese Vision einem globalen Publikum näherzubringen. Wir freuen uns auf diese Gelegenheit, unsere Institution und ihre führenden Bildungsprogramme international zu fördern."Die Teilnahme des Lado International Institute an der ICEF-Messe in Berlin ist ein wichtiger Schritt in seiner Mission, eine hochwertige Bildung für Studenten aus aller Welt bereitzustellen und seine Position als führende Institution für internationale Bildung zu stärken. Die Institution freut sich auf diese Veranstaltung und ist gespannt darauf, Bildungspartnerschaften zu etablieren, die es mehr Studenten ermöglichen, außergewöhnliche Bildungsmöglichkeiten zu nutzen.