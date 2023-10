Cedric Millar Solution intégrées s'implante en Europe avec l'ouverture d'un bureau à Orléans - France

CANADA, October 31, 2023 / EINPresswire.com / -- Cedric Millar Integrated Solutions ("Cedric Millar"), l’un des principaux 4PL en Amérique du Nord, a leplaisir d'annoncer son expansion sur le sol européen avec l'ouverture de son nouveau bureau situé àOrléans, France. Cette décision stratégique marque une étape importante pour Cedric Millar qui étendainsi sa présence mondiale afin d’offrir ses solutions logistiques/de chaîne d'approvisionnementrenommées, aux entreprises européennes.Cedric Millar a nommé Jérôme Benadava au poste de Directeur Général Europe, qui sera en charge desopérations de la société dans la région. Grâce à sa grande expérience et à sa connaissance approfondiedes marchés européen et nord-américain, M. Benadava sera en charge du développement commercialde Cedric Millar et s’attachera à développer de précieux partenariats avec des entreprises cherchant àoptimiser leurs opérations logistiques/de chaîne d'approvisionnement en Europe.Brian Ware, Président-Directeur Général de Cedric Millar, a exprimé son enthousiasme quant à l'expansion européenne de la société : "Nous sommes ravis d'ouvrir notre nouveau bureau en France. C'est une opportunité exceptionnelle pour nous, d’y présenter nos services, de démontrernotre savoir-faire, notre dévouement et notre passion pour le développement et la mise en oeuvre desolutions logistiques aux entreprises européennes. Nous nous engageons à fournir aux organisations des solutions personnalisées qui favoriseront leur efficacité, leur rentabilité et leur croissance".Jérôme Benadava, nouvellement nommé, a fait part également de sa grande motivation à l'idée dediriger les opérations européennes de Cedric Millar en déclarant : "Je suis honoré de rejoindre Cedric Millar pour y piloter son développement sur le marché européen. Depuis Orléans, nous souhaitons apporter aux entreprises industrielles françaises et européennes de taille intermédiaire, notre expertise,nos solutions intégrées ainsi qu’une approche nord-américaine basée sur l’écoute, la transparence et l’amélioration continue ; ceci dans le but de répondre aux besoins évolutifs de nos futurs clients."A propos de Cedric Millar :Cedric Millar est l’un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions de transport et logistique et un 4PL, spécialisé dans les domaines suivants : technologie et intégration de la logistique et du transport, gestion du fret, services de transport, d'audit et de paiement, conseil en chaîne d'approvisionnement, ingénierie et analyse d’affaire comprenant la veille stratégique, les outils de mesure de la performance, et la gestion de comptes stratégiques.Notre mission couplée à une solide expérience opérationnelle, nous permet de construire et d'exécuter des solutions optimisées de transport et de logistique pour le compte d’expéditeurs et de fabricants à travers l’Amérique du Nord. Grâce à nos fournisseurs et à notre technologie de pointe nous optimisons les services et les processus, permettant à nos clients de réduire leurs coûts logistiques et d’améliorer leur niveau de service.Cedric Millar a son siège social Canadien à Toronto, avec des bureaux à Montréal et Vancouver (2024), et un siège social aux États-Unis à Cincinnati, Ohio avec un bureau à Los Angeles.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cedricmillar.fr VOS CONTACTS:Jérôme BenadavaManaging DirectorFixe: +33 1 59 44 02 69Port: +33 6 44 11 23 10Jerome.Benadava@cedricmillar.comAlyssa LagakosManager, Marketing & Client SolutionsFixe: 905 482 7039Alyssa.Lagakos@cedricmillar.com