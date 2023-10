Le monde est sur le point de voir le projet GREAT Blockchain pour la transformation numérique économique

GREAT Blockchain contribuera à promouvoir les opportunités d’emploi et à promouvoir la croissance de l’économie mondiale afin de suivre le rythme de la période de transformation numérique mondiale. Dr Tran Cong Doan et Dr Vo Xuan Truong - auteurs de la GREAT Blockchain Great Crypto Icon

Deux auteurs de l'initiative « OMOM» continuent de se préparer à annoncer une GREAT Blockchain pour transformer l'économie mondiale vers une croissance durable.

CAN THO, CAN THO, VIETNAM, October 30, 2023 / EINPresswire.com / -- Après plus de 5 ans de recherche approfondie sur la macroéconomie de la sous-région du Mékong et le développement de la technologie blockchain pour l'initiative économique “One Mekong, One Meal” (OMOM), le Dr Tran Cong Doan et le Dr Vo Xuan Truong, The deux auteurs de l'initiative macroéconomique “One Mekong, One Meal” continuent de se préparer à annoncer un projet GREAT Blockchain, un projet de blockchain conçu pour aider à transformer numériquement de manière globale l'économie mondiale vers une croissance durable.L’économie mondiale semble extrêmement complexe, mais dans un certain sens, l’économie mondiale est un écosystème de marchés fonctionnant avec un mécanisme extrêmement simple et des principes extrêmement simples des transactions. Ces transactions simples sont répétées plusieurs fois et sont motivées par les besoins humains et créeront trois facteurs principaux pour faire fonctionner l’économie. C'est la croissance de la productivité; Cycle de la dette à court terme; Cycle de la dette à long terme. L'instrument intermédiaire permettant d'enregistrer les valeurs des transactions est appelé devise.Grâce à leurs recherches approfondies sur la macroéconomie, la technologie blockchain appliquée à l'initiative économique OMOM et la supériorité du modèle économique de marché unique du Vietnam, deux docteurs ont proposé et commencé Commençons à construire une GREAT Blockchain. Avec l'algorithme de preuve d'actif/preuve de richesse et basé sur le système de référence de valeur de la valeur de base du travail dans la “Nouvelle théorie de la valeur de base du travail” du Dr Vo Xuan Truong, GREAT Blockchain sera un grand livre décentralisé mondial qui enregistre chaque transaction et transaction valeur de l'économie mondiale selon une programmation d'économie fermée pour fournir des scénarios de fonctionnement, la politique monétaire, la politique des produits de base du modèle macroéconomique de l' ISLM via l'IA et la valeur des transactions seront converties en valeur de base du travail et elle est définie comme un GREAT jeton, un certificat reconnaissance des actifs numériques pour les acteurs de l’économie mondiale.En regardant l'histoire du développement de la blockchain, avant la naissance du Bitcoin, personne ne pouvait penser à transférer de l'argent d'un compte à un autre en toute sécurité sans aucune institution financière entre les deux, comme les banques. La technologie Blockchain présente une nouvelle façon radicale et révolutionnaire d’effectuer toutes les formes de transactions sur Internet. L’avènement du Bitcoin et de la blockchain a apporté de nombreux changements dans le monde financier, même dans l’économie mondiale qui fonctionnait auparavant avec des monnaies fiduciaires. Avec leurs découvertes, les deux docteurs sont prêts à créer une transformation numérique transparente et publique des transactions et de la valeur transactionnelle de l'économie mondiale grâce à la reconnaissance de la valeur du commerce en utilisant de GREAT actifs numériques. La popularité des smartphones et d'Internet a rendu la valeur de GREAT Blockchain dans l'enregistrement des transactions encore plus riche, populaire, facile, transparente et précieuse. GREAT Blockchain promet de devenir véritablement un actif numérique inestimable à l'avenir lors de son lancement officiel le 10 Octobre.“La ressource la plus précieuse au monde n'est plus le pétrole ou l'or mais les données et les actifs numériques. Nous avons créé GREAT Blockchain pour aider à rendre les transactions et la valeur des transactions économiques plus transparentes et équitables” - a partagé le Dr Tran Cong Doan.Le Dr Vo Xuan Truong a déclaré: “GREAT Blockchain contribuera à promouvoir les opportunités d'emploi et à promouvoir la croissance de l'économie mondiale de manière durable et forte grâce à l'enregistrement transparent des transactions et de la valeur des transactions tout en créant davantage d'emplois grâce aux fonctions Smart Contract et Dapps (applications décentralisées) à chacun de créer de nouveaux emplois et d'appeler à la cooperation, en postuler passivement à des emplois en fonction du salaire fixé par l'employeur, les travailleurs créent de manière proactive des projets pour eux-mêmes en fonction des besoins de l'économie mondiale pour attirer des personnes partageant la même passion ou doivent travailler sur la base de l’égalité et de la transparence des contrats intelligents dans l’économie collaborative et circulaire. Cela promet d’être une nouvelle tendance de l’économie mondiale dans un avenir proche.”GREAT Blockchain sera officiellement déployé auprès d'un large éventail d'utilisateurs début novembre 2023.Le public peut en apprendre davantage sur GREAT BLOCKCHAIN et l'actif numérique “Great Crypto” grâce aux informations suivantes:Site Web: https://greatcrypto.network/ Réseau principal: https://explorer.greatcrypto.network/ GreatWallet: https://wallet.greatcrypto.network GREATEX: https://dex.greatcrypto.network/ GREAT WALLET on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greatwallet&pli=1