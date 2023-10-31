CanAm慶祝費城羅氏工業第三期項目首輪I-526E於13個月內獲批

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator Rhoads Industries, Philadelphia Navy Yard

美國移民局繼上週批准德州的EB-5項目後，又批准了費城項目的I-526E申請表

「透過與紮根本土且有豐富經驗的項目方合作，例如，羅氏工業和HRP，CanAm創造了多項示範性典型項目，實現了EB-5計劃在創造就業、振興商業地產和服務社區方面的預期目的，我們對此感到欣慰。 」羅生富先生補充說。” — CamAm President and CEO Tom Rosenfeld

TAIPEI, TAIWAN , October 31, 2023 /EINPresswire.com/ -- 美加企業（以下簡稱「CanAm」）很高興地宣布，費城羅氏工業第三期項目的首輪I-526E申請表已於上週獲得批准，自遞交後僅13個月的時間。截止目前，羅氏工業第三期項目已獲四份I-526E批准，這些獲批是基於對2022年EB-5改革與誠信法案（「RIA」）指定的「高失業率地區」的投資項目。就在本輪首次獲批的四份I-526E批准的前幾天，CanAm在德州博蒙特市的杰弗遜能源項目二期也獲得了六份I-526E批准。

羅氏工業第三期項目的I-956F申請表已於8月10日核准。該項目旨在為位於費城海軍造船廠的羅氏工業集團總部提供改善資金，用於為國防部潛艇項目建造關鍵部件。

對這個好消息，CanAm的法律顧問Walter S. Gindin表示：「上週早些時候，杰弗遜能源項目二期首輪I-526E申請獲批，緊接著，移民局又迅速批准了羅氏工業第三期項目的I-526E，這種超高效率讓我們感到十分欣慰。正如我之前所說的，這些事實都毫無疑問的證明了移民局在積極實踐承諾，對改革和誠信法案之後的投資者申請進行迅速審批。」

此外，CanAm的總裁兼執行長羅生富（Tom Rosenfeld）也針對這項重要里程碑的成就，向投資人表達祝賀。羅生富先生說：「大家都知道，美國移民局的首份批准，對項目其他投資家庭來說有多重要。考慮到改革和誠信法案設立的一系列新規則，這種成績比以往任何時候都顯得更加真實。很高興我們在一周內就多次實現了這一重要的里程碑式的成就。我們一直致力於為移民投資家庭提供我們認為，最能符合EB-5計劃之要求的一流項目。」

羅生富先生最近也參加了由Hilco Redevelopment Partners（HRP）為費城貝爾韋瑟特區項目所舉行的開工典禮。同時與會的還有賓州州長Josh Shapiro和其他的聯邦級、州級和市級官員，以及工會代表。貝爾韋瑟特區是將一塊位於費城1300英畝的廢棄煉油廠，轉型成一個多式聯運物流服務和生命科學與創新園區。

「透過與紮根本土且有豐富經驗的項目方合作，例如，羅氏工業和HRP，CanAm創造了多項示範性典型項目，實現了EB-5計劃在創造就業、振興商業地產和服務社區方面的預期目的，我們對此感到欣慰。 」羅生富先生補充說。



關於EB-5計劃

EB-5移民投資者計劃由美國公民及移民服務局（USCIS）管理。該計畫為合格的外國投資者提供了在位於目標就業區的企業投資80萬美元，以換取獲得為期兩年的『有條件』或臨時簽證的機會，以此為美國工人創造至少10個全職工作機會。

關於美國美加企業CanAm Enterprises

CanAm Enterprises在美國和加拿大推廣與移民相關的投資已有三十多年的經驗，累積了豐富的成功經驗。 CanAm已融資65個項目，籌集了30億美元的EB-5投資，贏得了信譽和信任的口碑。到目前為止，CanAm已經向4,500多個家庭返還了超過22.6億美元的EB-5資本。 CanAm管理多個美國公民及移民服務局指定的區域中心，涵蓋多個州。有關更多信息，請訪問www.canamenterprises.com。

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