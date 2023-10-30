BYDFi全球版圖擴張：亞洲人才市場成新焦點，招募計劃啟動
BYDFi全球版圖擴張：亞洲人才市場成新焦點，招募計劃啟動TAIPEI, TAIWAN, October 30, 2023 /EINPresswire.com/ -- 自2023年1月5日正式更名為BYDFi(BUILD YOUR DREAM FINANCE)以來，這家交易所已成為數字貨幣合約交易領域中的一顆耀眼之星。憑藉對全球投資者展望的新格局和對全球市場的深遠佈局，它迅速獲得了用戶的廣泛認可和信賴。此外，BYDFi被Forbes評為2023年最好的交易所之一，並在CoinMarketCap和CoinGecko等國際權威平台上得到廣泛認可，這進一步確立了其在國際市場的重要地位。然而，這家交易所的歷史可以追溯到2020年，當時它以BitYard的名稱在東南亞嶄露頭角。起初，BitYard憑藉其強大的技術實力和對市場的深入洞察，在三年的時間內證明了其在數字貨幣交易領域在東南亞的領導地位。隨著市場的變化和用戶需求的不斷升級，BitYard決定進行全面的品牌升級，進而轉型為BYDFi，意味著新的開始和發展策略。
隨著品牌形象的全新演繹，BYDFi在功能和服務上也展現了其不斷創新的決心。除了繼續對合約交易的紮實經營外，BYDFi還為用戶帶來了超過400個豐富的現貨交易對，滿足了各類投資者的多種需求。特別是推出的Coinlist功能，極大地促進了用戶間的交流，允許他們分享自己的投資或關注幣種，並快速複製其他用戶或KOL的幣種清單，這仿佛在數字貨幣領域裡擁有了一款類似Spotify的工具。此外，近期"BYD Point"積分系統的推出，儘管平台暫時沒有發行平台幣，但已能為用戶帶來豐富的平台特權和獨家優惠。
首席市場官Michael Hung表示：“BYDFi的更名不只是品牌的轉型，更代表我們對未來無限的期許。目前，數字貨幣市場正呈現出強勁的增長態勢，基於BYDFi並無進入中國市場的計劃，但我們決定在亞洲市場大舉招才，並重點吸納華語，日本、韓國等國的頂尖商務人才，共同增進BYDFi的在全球市場的市佔率。
值得一提的是，儘管BYDFi在全球市場佈局深入，但如首席市場官表示，盡管並無進入中國市場的計劃，但我们非常歡迎那些尋求更好發展機會并具有國際視野和工作經驗的亞洲專業人士，這無疑是BYDFi為廣大亞洲能人智士提供了一個寶貴的平台。關於招募詳情和最新動態，請訪問BYDFi官方網站，领英，及相关链接渠道進行申请。
同时也歡迎全球对BYDFi感興趣的專業人士直接投遞簡歷至recruit@bydfi.com
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Chien Hsiang Hung
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