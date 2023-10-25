Программа подготовки шахматистов высоких разрядов и званий Высшей Школы Международных Гроссмейстеров и Чемпионов Мира

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Современные методы изучения шахмат с целью их более быстрого освоения с любого уровня. Запущена Программа подготовки ведущих Гроссмейстеров и Чемпионов мира.

Я не преувеличиваю, когда утверждаю, что при правильном обучении ученик может узнать за несколько часов больше, чем он узнал бы за десять лет неподготовленных проб и ошибок” — Эммануил Ласкер, Второй Чемпион Мира по шахматам

ST. PETERSBURG, RUSSIA, RUSSIA, October 25, 2023 / EINPresswire.com / -- В Октябре 2023 года по всем странам мира на 3-х языках стартовала Программа трехлетней заочной подготовки, основанная на базовых знаниях одиннадцати ведущих Гроссмейстеров и Чемпионов мира по шахматам.В число лучших шахматных тренеров мира по последним рейтингам вошли Александр Халифман, Александр Морозевич, Владимир Беликов, Сергей Иванов, Евгений Соложенкин, Муртас Кажгалеев, Кирилл Ступак, Игорь Лысый, Артем Ильин, Дмитрий Кряквин и Тимур Гареев, которые объединили свои усилия в данном проекте.Эти профессионалы являются лучшими из лучших и на протяжении многих лет неизменно занимают лидирующие позиции в шахматном мире. Все они невероятно талантливы и сделали себе имя в шахматном мире.После многих лет исследований Высшей Школы Международных Гроссмейстеров и Чемпионов Мира был разработали новый подход к тренировкам по шахматам, который полностью индивидуален и основан на простой предпосылке выявления и выделения самого важного в каждой шахматной позиции элемента - типовых позиций и планов.Это означает, что каждый ученик будет прогрессировать в своем темпе, исходя из своих уникальных сильных и слабых сторон, изучая только то, что встречается в его партиях.Новая система, разработанная на платформе Chessmasterpro , призвана произвести революцию в мире шахмат. 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Шахматисту необходимо четко понимать, что важно, а что нет. Ему также необходимо уметь анализировать огромное количество доступной информации и находить драгоценные камни, которые помогут ему совершенствоваться."Существует много низкоуровневой шахматной информации. Некоторые из них просто неверны, а другие устарели или больше не актуальны. Современный шахматист должен уметь отличать хорошее от плохого.Основной принцип прост: чтобы стать сильным турнирным игроком, игок должны запомнить определенный ограниченный набор важных позиций и планов. Все это придет на ум, как только на шахматной доске произойдет подобная ситуация, и шахматист сразу вспомнит, как лучше поступить в этой ситуации. Конечно, чем больше растет ваше мастерство, тем более важные позиции и идеи у вас будут.Этот принцип впервые выдвинул великий советский шахматист и тренер Марк Дворецкий. Он написал серию книг по шахматной стратегии, в которых подробно проанализировал огромное количество типичных позиций, возникающих на практике. Книги Дворецкого стали классикой шахматной литературы и актуальны до сих пор. Их используют не только новички, но и опытные гроссмейстеры.Основная идея проекта – помочь современным шахматистам разобраться и понять главные принципы шахматной стратегии и научиться применять их на практике. Изучив это, они обязательно станут более сильным шахматистом.Некоторые из нас рождаются с определенным потенциалом, но пока он не превратится в способности, человек может даже не осознавать его существования. Великий чемпион мира Эммануил Ласкер говорил, что любой человек, наделенный интеллектом, при соответствующей подготовке станет мастером по шахматам.Это верно для многих вещей в жизни. При правильном обучении и практике ученик может развить навыки, о которых даже не подозревали. И как только у нас появятся эти навыки, можно использовать их для достижения великих целей.Так что, если кто-то чувствует, что не способен и не талантлив, не надо волноваться. Просто помните, что у каждого есть потенциал развития навыков, которые могут изменить его жизнь и мир к лучшему.В шахматах есть несколько всего несколько тысяч ключевых позиций, которые необходимы для того, чтобы стать сильным турнирным игроком. Некоторые из этих позиций иллюстрируют важные понятия, а решения других указывают конкретный путь к наилучшему расположению фигур в схожих позициях."Самый умный осмотр любого количества прекрасных картин не сделает наблюдателя художником, а прослушивание ряда опер не сделает слушателя музыкантом, но могут быть сформированы хорошие ценители музыки и живописи," - писал Эммануил Ласкер.Добавление возможности решать упражнения, сделанные на основе нужных шахматных уроков и мастер-классов, даёт процессу познания шахмат скорость и качество в разы превышающее традиционные подходы, когда шахматы изучаются годами.При подготовке упор делается на следующие аспекты: правильное построение дебютной системы шахматиста, анализ собственных партий, нахождение собственных типовых и ключевых позиций и внесение их в свою базу данных, тренировочные упражнения, изучение шахмат через ограниченное количество типичных и ключевых позиций, встречающихся в ваших партиях, изучение необходимых позиций в миттельшпиле.Сильному шахматисту следует подумать о тренировке «гроссмейстерского мышления». Гроссмейстерское мышление – это особая форма мышления, которой пользуются лучшие шахматисты мира. Это форма мышления, характеризующаяся глубоким планированием, точным расчетом и творческим решением проблем.Гроссмейстерскому мышлению может научиться каждый, и его можно применить в любой сфере жизни. Если хотите стать лучшим учеником, лучшим бизнесменом или лучшим родителем, гроссмейстерское мышление может помочь вам достичь ваших целей.Обучение гроссмейстерскому мышлению дает много преимуществ. Некоторые из наиболее важных преимуществ включают в себя:Улучшение навыков мышления.Больший успех в жизни.Повышенная креативность.Улучшение навыков решения проблем.Большая уверенность в себе.Если человек готов вывести свое мышление на новый уровень, то гроссмейстерское мышление для него.Чтобы добиться успеха, у игроков должна быть хорошо продуманная дебютная система. Они также должны уметь анализировать свои игры, чтобы найти свои типичные и ключевые позиции. Тренировочные упражнения важны для совершенствования шахматных навыков. Изучая ограниченное количество типичных и ключевых позиций, игроки могут многое узнать об игре в шахматы.Новый подход к обучению шахматам уже производит революцию в способах преподавания игры.Система устроена так, что в нее можно войти и учиться тогда, когда кому удобно. По всем мастер-классам в электронном виде представлены тренировочные упражнения с топ-позициями, а также видеозаписи мастер-классов.С помощью этой новой системы можно изучать шахматы в удобном для ученика темпе и в разы быстрее обычной общепринятой скорости. Попасть в школу может не каждый. Для этого нужно пройти собеседование в группе школы на телеграм канале, пройдя о данной ссылке Приложение: Программа подготовки

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