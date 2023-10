Comment Fluvius a permis de réformer la gestion des actifs Smart City

Robert Tissing (left) and Filip Smets (right) at a TALQ meeting

Les partenaires TALQ jouent un rôle important dans l’évolution de la norme Smart City

PISCATAWAY, NJ, USA, October 25, 2023 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le Protocole Smart City, norme d’interface internationale pour les applications des villes intelligentes, souligne l’influence des partenaires TALQ dans l’amélioration et l’étoffement de sa spécification. Par exemple : Fluvius, l’opérateur du réseau de distribution d’énergie de la région flamande, a régulièrement été impliqué dans les réunions TALQ et les discussions techniques au cours des 12 derniers mois. Cette fructueuse collaboration a amélioré les capacités de gestion des actifs du protocole TALQ, amenant des changements fondamentaux à l’infrastructure Smart City au profit des villes et des municipalités.Fluvius, responsable de la gestion et de la maintenance de plus de 1,2 million de points d’éclairage à travers la Flandre (en Belgique), honore son partenariat avec TALQ en participant régulièrement aux réunions du groupe de travail sur les exigences TALQ et aux discussions techniques conjointes. Ce faisant, le Consortium dispose non seulement d’un retour précieux de la part d’un client final, mais permet également aux partenaires de soumettre de nouvelles requêtes et de façonner ainsi l’avenir du protocole. Les suggestions de Fluvius ont aidé à intégrer une technologie de pointe pour une gestion des actifs d’éclairage efficace, fiable et rentable.L’un des objectifs du protocole TALQ consiste à faciliter l’intégration de multiples fournisseurs dans un système de gestion centralisée (CMS) unique, permettant une simplification de l’exploitation et une réduction des coûts pour l’opérateur. « Le cadre existant de TALQ en matière de contrôle et de surveillance des luminaires interactifs correspond bien à nos besoins opérationnels », explique Filip Smets, expert Matériels et Méthodes chez Fluvius. « Toutefois, nous avons vu une opportunité d’étoffer davantage les fonctionnalités de la gestion des actifs d’éclairage et avons suggéré certaines nouvelles demandes. En tant que partenaire TALQ, nous sommes ravis d’apporter notre pierre à l’édifice grâce à notre expertise. »Avantages mutuels dans un environnement Smart CityPour TALQ, la collaboration avec des partenaires et d’autres experts sur le terrain permet de recueillir l’expérience inestimable des utilisateurs finaux et, dans le cas décrit précédemment, une mine d’informations dans le domaine de la gestion d’actifs. C’est une situation avantageuse pour tout le monde, car les contributions extérieures se révèlent bénéfiques dans le cadre de l’amélioration du protocole TALQ pour l’ensemble des utilisateurs.« La gestion des actifs d’éclairage d’une infrastructure Smart City est assez complexe. Collaborer sur le sujet avec des partenaires tels que Fluvius, qui gère un portfolio vaste et diversifié, garantit que le protocole TALQ reste complet et solide pour l’ensemble de nos membres , partenaires et utilisateurs », déclare Simon Dunkley, secrétaire général du Consortium TALQ.Pour Fluvius, ce partenariat offre une voie pour implémenter une norme qui ne dépende pas des fournisseurs. Cela implique des coûts d’exploitation considérablement plus faibles et l’opportunité d’une compatibilité avec un large éventail de fournisseurs, ce qui accroît la flexibilité et l’efficacité opérationnelle.Associer la vaste expérience en matière de gestion des actifs d’éclairage au travail novateur de TALQ dans le cadre de la définition du Protocole Smart City permet de dessiner les contours de villes intelligentes plus cohérentes, plus efficaces et plus durables. Les deux parties s’engagent sur une vision à long terme qui attache de l’importance à des normes ouvertes, à la flexibilité vis-à-vis des fournisseurs et à l’excellence opérationnelle dans le cadre des décisions d’investissement dans villes à l’échelle internationale.