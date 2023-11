FHSR.org promueve la intervención temprana para la salud auditiva de los niños

Después de la prueba de audición fallida de un bebé Dé el primer paso para iniciar el viaje auditivo de su bebé

Estadísticamente hablando, por cada 1,000 niños nacidos en Illinois, 2-3 bebés nacerán con pérdida auditiva. FHSR.org/1-3-6/ puede ayudar.

¿Pérdida de la audición? Haga un seguimiento por el futuro de su hijo. 1 mes: Examen; 3 meses: Diagnóstico; 6 meses: Intervención. Sea el defensor de su hijo en su viaje hacia la salud auditiva.” — Kristen Van Dyke, la directora ejecutiva de FHSR

CHICAGO, ILLINOIS, USA, November 13, 2023 / EINPresswire.com / -- Estadísticamente hablando, por cada 1,000 niños nacidos en Illinois, nacerán de 2 a 3 bebés con pérdida auditiva. Es por eso que la Fundación para los Recursos de la Audición y el Habla FHSR , por sus siglas en inglés) alienta a los padres a dar el primer paso crucial para garantizar la salud auditiva óptima de sus bebés. Ese primer paso es hacer una cita de seguimiento para ver a un audiólogo pediátrico en el primer mes de vida de su bebé si el niño falló su examen de detección auditiva para recién nacidos.La audición es un componente esencial del bienestar general de un niño y juega un papel fundamental en su desarrollo cognitivo y del lenguaje. Los estudios han demostrado que la identificación e intervención tempranas de los problemas de audición pueden mejorar significativamente la calidad de vida y las perspectivas futuras de un niño.Al dar este importante paso dentro del primer mes de vida, los padres pueden brindarles a sus hijos el mejor comienzo posible.La iniciativa de FHSR, la Campaña 1-3-6, tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la intervención temprana y el profundo impacto que puede tener en el desarrollo futuro de un niño. Para los bebés que no pasan su segundo examen de audición, el seguimiento y la acción son la clave para obtener resultados de por vida.“FHSR enfatiza que el primer mes de vida de un niño es una oportunidad crítica para identificar y abordar los problemas de audición. Los problemas auditivos que no se detectan o no se tratan durante un período prolongado de tiempo pueden provocar un retraso en el desarrollo del habla y el lenguaje, dificultades académicas y desafíos sociales más adelante en la vida", dijo la directora ejecutiva de FHSR, Kristen Van Dyke.Para apoyar a los padres y cuidadores, FHSR ofrece la siguiente guía para dar el primer paso si su bebé no pasó la prueba de audición para recién nacidos:1. Encuentre un hospital cerca de usted2. Haga una cita con el audiólogo y vaya: Se recomienda a los padres que programen una evaluación auditiva con un audiólogo calificado dentro del primer mes de vida de su hijo.3. ¡Buen trabajo! Ha dado el primer paso y ha abierto las puertas para el viaje de salud auditiva de su hijo.Otras recomendaciones:1. Sea observador: los padres deben estar atentos a los signos de problemas auditivos en sus recién nacidos, como no responder a sonidos fuertes, no asustarse ante ruidos repentinos o mostrar retrasos en los hitos del desarrollo del habla y el lenguaje.2. Busque apoyo: Si se identifica un problema de audición, los padres deben buscar orientación y apoyo de profesionales de la salud, audiólogos y terapeutas del habla.3. Indique a los padres la dirección correcta: Cualquiera que trabaje con recién nacidos, si nota que un recién nacido tiene dificultades para oír, indique a los padres FHSR.org/1-3-6, como un recurso útil. No están solos.La Fundación para Recursos de Audición y el Habla se dedica a proporcionar recursos, educación y apoyo a los padres y cuidadores, para garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de tener una salud auditiva óptima."Creemos que cada niño merece el mejor comienzo en la vida, y eso incluye garantizar que su salud auditiva sea óptima desde el principio", añade Kristen Van Dyke. "Al hacer una cita de seguimiento con un audiólogo pediátrico si el bebé no pasó el examen de audición para recién nacidos en el primer mes, los padres están dando un paso proactivo que puede tener un impacto para toda la vida. Estamos comprometidos a apoyar a los padres en este viaje y brindándoles los recursos que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la salud auditiva de sus hijos”.Para obtener más información sobre la Fundación para los Recursos de la Audición y el Habla y sus iniciativas, visite FHSR.org, comuníquese con Kjvandyke@fhsr.org o síganos en Facebook o Instagram @fhsr.chicago.Para consultas de los medios, comuníquese con la publicista Carolyn Barth de Digital Content Strategy LLC Acerca de la Fundación para los Recursos de la Audición y el Habla: La Fundación para los Recursos de la Audición y el Habla es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la concientización, la educación y los recursos relacionados con la salud del habla y la audición en los niños. A través de la promoción, la investigación y el apoyo, la fundación tiene como objetivo garantizar que cada niño tenga la oportunidad de desarrollar sólidas habilidades de comunicación y alcanzar su máximo potencial.

