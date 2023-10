Balfour Capital Group Accueille Chanez Bouanou En Tant Que Senior Investment Strategist

LUXEMBOURG, October 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Balfour Capital Group est fier d'annoncer la nomination de Chanez Bouanou au poste de Senior Investment strategist, une décision qui souligne notre engagement à étendre notre portée mondiale et à fournir à nos clients une expertise financière de premier plan. Avec une solide expérience en gestion de patrimoine et en banque, Chanez Bouanou apporte une grande richesse de connaissances et un historique éprouvé de résultats exceptionnels à ses clients en France et au-delà.La perspective globale unique de Chanez, forgée grâce à de nombreuses expériences de voyage international et de vie à l'étranger, complète ses compétences linguistiques remarquables, étant couramment en mesure de converser en français et anglais. Ses performances académiques sont tout aussi impressionnantes, avec un diplôme de Licence professionnelle en Banque Finance Assurance de la Faculté Aix-Marseille ISAFI et de l'École supérieure de Banque.Sous la direction de Steve Alain Lawrence, Directeur des Investissements, qui gère actuellement plus de 250 millions de dollars sur les marchés mondiaux, et sous la supervision de Johan Boos, un vétéran chevronné, cette nomination ne fera que renforcer la présence mondiale de Balfour Capital Group. Steve Alain Lawrence est une figure éminente de l'industrie financière, renommée pour son approche méticuleuse de la gestion des risques et sa capacité à identifier des opportunités d'investissement lucratives. Johan Boos complète cette direction avec une expérience et des perspectives étendues.Le rôle de Steve Alain Lawrence en tant que Directeur des Investissements est essentiel pour façonner les stratégies d'investissement et les pratiques de gestion de portefeuille de la société. Son expertise s'étend à diverses classes d'actifs et marchés mondiaux, ce qui fait de lui un gestionnaire de confiance des actifs de la société. Sous sa direction, Balfour Capital Group a régulièrement obtenu de bons rendements et préservé le capital sur des marchés volatils. Johan Boos, avec ses perspectives expérimentées, renforce davantage les capacités de la société.En collaboration avec Steve, ils jouent un rôle essentiel dans l'expansion de la présence mondiale de Balfour Capital Group et veillent à ce que la société reste à l'avant-garde du paysage financier en constante évolution. Balfour Capital Group est impatient de tirer parti de l'expertise et de la perspective globale de Chanez pour renforcer davantage son engagement à fournir des services financiers exceptionnels à ses clients. Les contributions exceptionnelles de Mme Bouanou dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la banque font d'elle un atout inestimable pour notre équipe alors que nous continuons à étendre notre présence mondiale.À propos de Balfour Capital Group : Balfour Capital Group est un cabinet de gestion de patrimoine de confiance spécialisé dans la prestation de services de gestion de patrimoine complets.