Lado schließt sich im Kampf gegen Brustkrebs zusammen und stärkt sein Engagement in der globalen Bildung.

Lado International Institute, ein führender Anbieter in der Lehre von Englisch als Zweitsprache, freut sich, sein Engagement für zwei wichtige Initiativen bekannt zu geben. Erstens schließt sich die Institution der weltweiten Bewegung im Kampf gegen Brustkrebs an und organisiert Aktivitäten in ihren Einrichtungen, um die Gemeinschaft über diese wichtige Angelegenheit zu sensibilisieren. Zweitens bestätigt Lado International Institute seine Teilnahme an der bevorstehenden Ausgabe der ICEF-Messe, die im November stattfindet, als Teil seiner fortwährenden Mission, neue Vertreter und Schüler zu gewinnen, um die Lehre von Englisch als Zweitsprache zu stärken.Claudio Herrera, CEO von Lado International Institute, äußerte seine Begeisterung für beide Initiativen. "Unsere Teilnahme an der ICEF-Messe stellt eine aufregende Gelegenheit dar, unsere globalen Verbindungen zu stärken und letztendlich eine herausragende Bildung für mehr Schüler auf der ganzen Welt anzubieten. In Bezug auf unseren Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs ist es uns eine Ehre, unsere Plattform zur Sensibilisierung und Unterstützung dieser wichtigen Angelegenheit zu nutzen."Aktivitäten zur Unterstützung der Brustkrebs-Kampagne:Lado International Institute hat eine Reihe von Aktivitäten entworfen, darunter Informationsveranstaltungen, Spendenaktionen und Sensibilisierungsveranstaltungen für Schüler und die Gemeinschaft. Ziel dieser Aktivitäten ist es, die Prävention und die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs zu fördern.Teilnahme an der ICEF-Messe:Während der ICEF-Messe wird Lado International Institute sein herausragendes Programm für Englisch als Zweitsprache einem globalen Publikum von Bildungsvertretern und potenziellen Schülern vorstellen. Die Messe bietet eine wertvolle Plattform zur Bildung strategischer Partnerschaften, um mehr Schülern auf der ganzen Welt den Zugang zur qualitativ hochwertigen Bildung zu ermöglichen, die wir anbieten.Lado International Institute setzt sein Engagement für akademische Exzellenz und soziale Verantwortung fort und beteiligt sich aktiv an diesen beiden bedeutenden Initiativen. Die Institution arbeitet unermüdlich daran, eine qualitativ hochwertige Bildung zu bieten und zum Wohl der globalen Gemeinschaft beizutragen.