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CanAm 杰弗遜能源計劃第二期的投資者獲得 I-526E 批准申請

Jefferson Energy Project

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator

我們很高興收到美國移民局對I-526E 申請表的迅速批准，我們衷心祝賀投資者實現這一重要里程碑。”
— CanAm 總法律顧問Walter S. Gindin

TAIPEI, TAIWAN, October 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- CanAm Enterprises（以下簡稱 "CanAm"）很高興地宣布，美國移民局在我們提交申請約 13 個月內批准了我們的第一份 I-526E 申請表。這是 CanAm 首次根據 2022 年 EB-5 改革與誠信法案（"RIA"）批准投資於 『高失業率地區 』的項目。 I-526E 批准用於對杰弗遜能源項目二期的投資，這是一筆 2800 萬美元的貸款，用於資助該設施的進一步擴建，以支持德克薩斯州博蒙特港附近的煉油企業。杰弗遜能源計劃二期的 I-956F 申請表於 2023 年 6 月 21 日獲得批准，是《改革與誠信法案》通過後批准的首批計劃之一。

『自美國移民局批准杰弗遜能源計劃二期的I-956F 申請表以來，我們一直在翹首以盼第一份相關I-526E 申請的批准。』CanAm 總法律顧問Walter S. Gindin 說：『我們很高興收到美國移民局對I-526E 申請表的迅速批准。這顯示美國移民局正在認真落實《改革與誠信法案》的目標。我們衷心祝賀投資者實現這一重要里程碑。這項成就進一步彰顯了 CanAm 長期以來成功的 EB-5 投資歷史，以及我們為投資移民家庭提供頂級計畫的堅定承諾。」Gindin 補充道。

關於EB-5計劃
EB-5移民投資者計劃由美國公民及移民服務局（USCIS）管理。該計畫為合格的外國投資者提供了在位於目標就業區的企業投資80萬美元，以換取獲得為期兩年的『有條件』或臨時簽證的機會，以此為美國工人創造至少10個全職工作機會。

關於美國美加企業CanAm Enterprises
CanAm Enterprises在美國和加拿大推廣與移民相關的投資已有三十多年的經驗，累積了豐富的成功經驗。 CanAm已融資65個項目，籌集了30億美元的EB-5投資，贏得了信譽和信任的口碑。到目前為止，CanAm已經向4,500多個家庭返還了超過22.6億美元的EB-5資本。 CanAm管理多個美國公民及移民服務局指定的區域中心，涵蓋多個州。有關更多信息，請訪問www.canamenterprises.com

免責聲明：過去的表現不代表未來的結果。本新聞稿不構成出售任何證券的要約。發行將根據適用證券法規中規定的註冊豁免條款進行。潛在投資者應注意其中所描述的風險因素。與EB-5相關的決策應在專業的移民律師、稅務和財務顧問的建議和諮詢下進行。透過美國EB-5專案進行的投資必須像投資股票或股本基金一樣處於『有風險』狀態。沒有擔保的財務回報。

Clare Chen
CanAm Enterprises
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