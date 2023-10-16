捷報: CanAm第51筆EB-5投資本金還款：紐澤西城市大學西校區公寓開發案

NJCU 西校區公寓

CanAm始終專注於通過提供高品質的項目，使我們的EB-5投資者能夠獲得綠卡，同時為他們提供成功還款的最佳機會” — CanAm總裁兼執行長羅生富先生

TAIPEI, TAIWAN, October 16, 2023 /EINPresswire.com/ -- 美加企業（「CanAm」）日前宣布，第51個EB-5專案資金已由項目方全額返還，返還金額2,250萬美元。該計劃是紐澤西城市大學（“NJCU”）西校區的兩棟公寓綜合體。這筆還款是CanAm史上第51筆還款，使CanAm的EB-5資金還款總額達到22.6億美元。

這多用途開發案的部分資金來自CanAm提供的2,250萬美元的EB-5貸款資助。項目包括兩棟住宅大樓（分別為大學廣場的西城線和卡本廣場的東城線），以及約1萬平方英尺的零售空間，和兩個停車場。經紐澤西州經濟發展局（“NJEDA”）批准，該項目與NJCU一個規模更大的重建項目（即大學廣場）一起完成，該計劃是一項公私合作的變革性振興計劃，將NJCU西校區擴建為一個城中村。自2019年底西城線開始租賃以來，這兩棟由EB-5資助的建築一直保持著強勁的入住率。

紐澤西城市大學（「NJCU」）成立於1927年，在校學生近8,000名，提供47個學士和30個研究生專業課程，涵蓋教育、商業、美術和表演藝術、科學、健康和人文等廣泛領域。本次EB-5計劃幫助學校解決了對高品質公寓的需求，已完成並超過了為美國創造至少450個就業崗位的最初目標要求，並滿足了美國移民局審理投資者的美國永久居留權申請( I-829)的所有要求。

CanAm總裁兼執行長羅生富（Tom Rosenfeld）先生表示：『CanAm始終專注於通過提供高品質的項目，使我們的EB-5投資者能夠獲得綠卡，同時為他們提供成功還款的最佳機會。』他還指出，就在三個月前，CanAm已完成了第50筆專案資金的返還，這是一項里程碑式的成就。羅生富表示：「我們很高興能夠與像PRC這樣的知名開發商及其附屬公司合作，為該地區的大學和學院提供他們急需的公寓，創造新的就業機會，並實現我們投資者及其家人的移民和投資目標。」

關於EB-5計劃

EB-5移民投資者計劃由美國公民及移民服務局（USCIS）管理。該計畫為合格的外國投資者提供了在位於目標就業區的企業投資80萬美元，以換取獲得為期兩年的『有條件』或臨時簽證的機會，以此為美國工人創造至少10個全職工作機會。

關於美國美加企業CanAm Enterprises

CanAm Enterprises在美國和加拿大推廣與移民相關的投資已有三十多年的經驗，累積了豐富的成功經驗。 CanAm已融資60多個項目，籌集了30億美元的EB-5投資，贏得了信譽和信任的口碑。到目前為止，CanAm已經向4,500多個家庭返還了超過22.6億美元的EB-5資本。 CanAm管理多個美國公民及移民服務局指定的區域中心，涵蓋多個州。有關更多信息，請訪問www.canamenterprises.com。

免責聲明：過去的表現不代表未來的結果。本新聞稿不構成出售任何證券的要約。發行將根據適用證券法規中規定的註冊豁免條款進行。潛在投資者應注意其中所描述的風險因素。與EB-5相關的決策應在專業的移民律師、稅務和財務顧問的建議和諮詢下進行。透過美國EB-5專案進行的投資必須像投資股票或股本基金一樣處於『有風險』狀態。沒有擔保的財務回報。