參與ＨＲＰ在費城舉行的開工動土儀式，為其創新物流與科學園區奠基

HRP leadership is joined by federal, state, and city elected officials and labor union leaders to break ground on the first phase of industrial development at The Bellwether District on October 16, 2023. Pictured from left to right: U.S. Solicitor of Labo CanAm Project Development Director John Reid, CanAm President and CEO Tom Rosenfeld, Governor Josh Shapiro, and HRP CEO Roberto Perez.

一億美元的EB-5資金將資助費城一座位於目標就業區內、由廢棄煉油廠華麗轉型 的物流和生命科學園區

透過他們的投資，CanAm 的EB-5投資家庭參與了費城最重要的開發項目。” — CanAm總裁兼首席執行長羅生富

TAIPEI, TAIWAN, TAIWAN, October 17, 2023 /EINPresswire.com/ -- 今天，CanAm Enterprises的總裁兼首席執行長羅生富(Tom Rosenfeld)先生，暨項目部總監John Reid 先生，與Hilco Redevelopment Partners（HRP）一同手持鐵鍬，進行了貝爾韋瑟特區的開工動土儀式，這個項目是一個重整廢棄煉油廠用地的綜合開發，佔地1300英畝，將在費城建設一個現代、可持續的多模式物流設施中心以及生命科學與創新校園。

這片用地的面積大致相當於費城的市中心地帶，這個全面的土地開發案將分階段在數年內完成。經過HRP先前階段的完成，包括拆除、清除和回收棕地用地，今天的奠基典禮象徵著由CanAm的EB-5貸款注資的下一階段的開始。這個目標就業區（TEA）的1億美元貸款將資助貝爾韋瑟特區的物流園區中，兩個設施的垂直建設，以及為兩個園區的水平改善，包括土地工程、公用事業設施和新建1.5英里的道路。

『貝爾韋瑟特區EB-5項目改變物業和當地經濟、同時創造成千上萬個21世紀就業機會的典範。』CanAm總裁兼首席執行長羅生富先生表示。 『這個計劃為費城對物流和生命科學的需求，提供了大量新的租賃空間，同時將一個舊的工業用地改造成一個清潔、可持續和現代的商業中心。透過他們的投資，CanAm 的EB-5投資家庭參與了費城最重要的開發項目。』 羅生富表示。 未來，貝爾韋瑟特區的開發（非EB-5項目）將包括1150萬平方英尺的最先進的工業空間，以及一個面向生命科學和技術公司的270萬平方英尺的創新園區，預計將在費城創造1.9萬個新的永久性工作機會。

作為一個高失業區(TEA)項目，EB-5申請人有資格獲得較低的80萬美元投資額。已經合法在美國持有其他簽證的移民投資者，可能有資格透過改變身分並同時提交這個項目的申請，來獲得立即的綠卡福利。

生命科學/創新園區將位於費城大學城的幾分鐘路程，那裡是賓州大學、德雷塞爾大學和其他重要的醫學和研究機構的所在地。 貝爾韋瑟特區物流園區位於斯庫爾基爾河與特拉華河匯合口的戰略地位，該地點靠近費城港口、費城國際機場和費城海軍工廠，直通I-76和I-95公路。

關於EB-5計劃

EB-5移民投資者計劃由美國公民及移民服務局（USCIS）管理。該計畫為合格的外國投資者提供了在位於目標就業區的企業投資80萬美元，以換取獲得為期兩年的『有條件』或臨時簽證的機會，以此為美國工人創造至少10個全職工作機會。

關於美國美加企業CanAm Enterprises

CanAm Enterprises在美國和加拿大推廣與移民相關的投資已有三十多年的經驗，累積了豐富的成功經驗。 CanAm已融資60多個項目，籌集了30億美元的EB-5投資，贏得了信譽和信任的口碑。到目前為止，CanAm已經向4,500多個家庭返還了超過22.6億美元的EB-5資本。 CanAm管理多個美國公民及移民服務局指定的區域中心，涵蓋多個州。有關更多信息，請訪問www.canamenterprises.com。

免責聲明：過去的表現不代表未來的結果。本新聞稿不構成出售任何證券的要約。發行將根據適用證券法規中規定的註冊豁免條款進行。潛在投資者應注意其中所描述的風險因素。與EB-5相關的決策應在專業的移民律師、稅務和財務顧問的建議和諮詢下進行。透過美國EB-5專案進行的投資必須像投資股票或股本基金一樣處於『有風險』狀態。沒有擔保的財務回報。