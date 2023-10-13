InfinityStakeChain 獲得Binance Labs領投的 1,200 萬美元 A 輪融資，提供先進的質押解決方案
EINPresswire.com/ -- InfinityStakeChain 是一個創新的去中心化質押平台，已在由業界主要參與者 Binance Labs 領投的 A 輪融資中成功獲得 1,200 萬美元。 該平台以其獨特的功能迅速獲得去中心化金融領域的認可，包括最自動優化的利率質押池功能、快速去中心化互換功能以及多鏈質押功能，目前支援以太坊和BNB Chain。
InfinityStakeChain 於 2023 年 9 月推出，其願景是釋放區塊鏈技術的無限潛力，以獲得前所未有的收益。 透過為加密貨幣愛好者、投資者和驗證者提供全面的生態系統，InfinityStakeChain 迅速在 DeFi 領域站穩了腳跟，在推出後短短兩週內就實現了 5000 萬美元的鎖定總價值 (TVL)。
InfinityStakeChain 進一步擴大了其吸引力，還提供多鏈質押功能，目前支援以太坊和 BNB 鏈。 此功能允許用戶將其資產放置在多個區塊鏈上，從而提供更多的潛在收益機會並進一步使其投資組合多樣化。
本輪A輪融資除幣安孵化器領投外，還有Polygon Ventures、Bixin Ventures、Delphi Ventures等知名投資機構跟投。 這項財務支持不僅凸顯了 InfinityStakeChain 創新質押模式的潛力，也體現了該平台致力於為所有使用者創建安全、高效能的質押環境的承諾。
為了維持安全和排他的環境，InfinityStakeChain 採用僅限邀請的系統。 這種獨特的方法要求使用者在開始投資之前提供邀請碼，確保為所有參與者提供一個安全且受控的環境。
本輪融資所募集的資金將有助於InfinityStakeChain的未來發展。 InfinityStakeChain 計劃增強技術、擴大用戶群，並繼續提供安全、盈利和以用戶為中心的體驗，並準備利用本輪注入鞏固其作為 DeFi 市場領導者的地位。
隨著不斷重新定義質押格局，InfinityStakeChain 將利用其成功的 A 輪融資，繼續在快速發展的 DeFi 領域發揮先鋒作用，為全球用戶提供先進且多功能的解決方案。
Nicholas Swan
InfinityStakeChain 於 2023 年 9 月推出，其願景是釋放區塊鏈技術的無限潛力，以獲得前所未有的收益。 透過為加密貨幣愛好者、投資者和驗證者提供全面的生態系統，InfinityStakeChain 迅速在 DeFi 領域站穩了腳跟，在推出後短短兩週內就實現了 5000 萬美元的鎖定總價值 (TVL)。
InfinityStakeChain 進一步擴大了其吸引力，還提供多鏈質押功能，目前支援以太坊和 BNB 鏈。 此功能允許用戶將其資產放置在多個區塊鏈上，從而提供更多的潛在收益機會並進一步使其投資組合多樣化。
本輪A輪融資除幣安孵化器領投外，還有Polygon Ventures、Bixin Ventures、Delphi Ventures等知名投資機構跟投。 這項財務支持不僅凸顯了 InfinityStakeChain 創新質押模式的潛力，也體現了該平台致力於為所有使用者創建安全、高效能的質押環境的承諾。
為了維持安全和排他的環境，InfinityStakeChain 採用僅限邀請的系統。 這種獨特的方法要求使用者在開始投資之前提供邀請碼，確保為所有參與者提供一個安全且受控的環境。
本輪融資所募集的資金將有助於InfinityStakeChain的未來發展。 InfinityStakeChain 計劃增強技術、擴大用戶群，並繼續提供安全、盈利和以用戶為中心的體驗，並準備利用本輪注入鞏固其作為 DeFi 市場領導者的地位。
隨著不斷重新定義質押格局，InfinityStakeChain 將利用其成功的 A 輪融資，繼續在快速發展的 DeFi 領域發揮先鋒作用，為全球用戶提供先進且多功能的解決方案。
Nicholas Swan
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