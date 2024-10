Синотранс Қазақстан нарығына тереңдеп еніп, Қытай-Қазақстан логистикалық ынтымақтастығының жаңа тарауына ықпал етеді

CHINA, October 14, 2024 / EINPresswire.com / -- sinotrans компаниясы Қазақстан нарығына тереңірек еніп, Қытай-Қазақстан логистикалық ынтымақтастығының жаңа кезеңін бастады. Жаһандану дәуірінде интернет-индустриясы қазіргі экономиканың ажырамас бөлігіне айналды. Жылдам даму мен тұрақты табысқа ұмтылған кәсіпорындар үшін логистиканы интернет технологияларымен біріктіру басты басымдық болып отыр. sinotrans, өзінің жан-жақты логистикалық қызметтері арқылы, Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда ынтымақтастығының дамуына ықпал етіп, аймақтағы дамудың жаңа мүмкіндіктерін ашуға бағытталған.Тарихи тұрғыдан Қытай мен Қазақстан 2000 жылдан астам уақыт бойы достық қарым-қатынаста болды. Жақында бұл ынтымақтастық жаңа деңгейге көтеріліп, Қазақстан Қытайдың «Бір белдеу, бір жол» бастамасын қабылдағаннан кейін одан әрі күшейе түсті. Осы серіктестік өзара тиімділіктің үлгісіне айналып, өткен жылы екіжақты сауда көлемі 41 миллиард АҚШ долларына жетті. Қазақстан Қытайдың ең ірі сауда серіктесі және негізгі экспорттық бағыты бола отырып, sinotransтың логистикалық қызметінің табысты болуына үлкен үлес қосты.Логистикалық операциялар мен инфрақұрылымды кеңейту2002 жылы құрылғаннан бері sinotrans логистикалық бизнесін үнемі кеңейтуде. Компания орталық үкіметтің бақылауында жұмыс істейді және тасымалдау, жүк тасымалдау, қоймалау, терминал қызметтері және автомобиль көлігі сияқты жан-жақты қызметтерді ұсынады. Шекарааралық сауданы қолдау мақсатында sinotrans Қазақстан да қоса алғанда, бірнеше елдерде кең көлемді қоймалық нысандарын құрды. Бұл стратегиялық желі тауарлардың үздіксіз айналымын қамтамасыз етіп, аймақтық экономиканың дамуына ықпал етеді.sinotrans Қытай мен Қазақстан арасындағы негізгі шекаралық аймақтарда заманауи логистикалық орталықтарды жоспарлап, іске қосты, бұл екі ел арасындағы тауар алмасудың маңызды орталықтарына айналды. Бұдан бөлек, Қазақстанның ірі теміржол тораптарында мамандандырылған операциялық орталықтар құрылды. Компания әртараптандырылған және тиімді тасымалдауды қамтамасыз ету үшін трансшекаралық теміржол және автомобиль көлігі желілерін салу және жаңарту бойынша белсенді түрде жұмыс істейді. Осы тұрақты және тиімді логистикалық арналар Қытай мен Қазақстан арасындағы сауданың дамуының негізгі тірегі болып табылады.sinotrans Қытайдағы логистикалық қызмет көрсету мүмкіндіктерін арттыруды, трансшекаралық жеткізу тізбегін басқаруды оңтайландыруды және жергілікті компаниялармен тығыз ынтымақтастық арқылы халықаралық бизнес схемасын одан әрі кеңейтуді жоспарлап отыр.Жасыл логистикаға назар аударуsinotrans жасыл логистиканы дамытуға және жаһандық тұрақты дамуға белсенді түрде жауап беруге де назар аударып отыр. Қазақстан нарығында компания қоршаған ортаға әсерін азайту үшін көміртегі қалдықтары аз экологиялық таза логистикалық жабдықтар мен тасымалдау әдістерін кезең-кезеңімен енгізуде. Тасымалдау бағыттарын оңтайландыру, жүк тиеу жылдамдығын арттыру және таза энергия көліктерін пайдалану арқылы sinotrans логистикалық қызметтерін экологиялық таза және төмен көміртекті етуге ұмтылады.Клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсартуЛогистикалық қызметтердің сапасын арттыру үшін sinotrans тұтынушыларға қызмет көрсету жүйесін күшейтуге ерекше көңіл бөлуде. Компания арнайы тұтынушыларға қызмет көрсету тобын құрып, оларды ауа райы туралы ақпарат, жан-жақты логистикалық кеңес беру және сервистік қолдау көрсету міндеттерімен қамтамасыз етті. Сонымен қатар, клиенттердің кері байланыс механизмін енгізу арқылы компания тұтынушылардың қажеттіліктері мен пікірлерін жылдам анықтап, қызмет көрсету процестерін үздіксіз жетілдіреді және тұтынушылардың қанағаттанушылығын арттырады.Болашаққа көзқарасАлдағы уақытта sinotrans «бірінші кезекте тұтынушы, бірінші кезекте қызмет көрсету» қағидатын ұстануды жалғастырады және логистика саласындағы инновациялар мен дамуды алға жылжыту үшін Қазақстан және жаһандық серіктестермен ынтымақтастықты арттыруға дайын. Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда ынтымақтастығының тереңдей түсуі контекстінде sinotrans жаңа даму перспективаларын ашуға және екі ел арасындағы логистикалық байланыстарды нығайтуға бағытталған.

