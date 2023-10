Les municipalités adorent les stations de recharge de vélos électriques de Flower Turbines

Flower Turbines Charging Pole at Nissewaard Flower Turbines Charging Station at Nissewaard Close Up Flower Turbines Charging Station in Nissewaard View From Tower Flower Turbines Charging Station Near Observation Tower in Nissewaard ZW Charging Station in Nissewaard

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines , un innovateur de premier plan dans le domaine des petites solutions d'énergie éolienne, soutient avec succès l'écotourisme dans la station touristique néerlandaise de Beningerslikken à Nissewaard. La ville de Nissewaard est tellement fière de sa station de recharge qu'elle l'a publiée sur son site web. https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/flowerpower-voor-je-elektrische-fiets-in-de-beningerslikken.htm Flower Turbines recherche d'autres opportunités pour collaborer avec les municipalités afin de promouvoir un tourisme vert, en imaginant un avenir sans motos bruyantes et polluantes dans les campagnes, mais plutôt des vélos électriques silencieux qui se rechargent aux stations de Flower Turbines. Nous combinons notre éolienne unique avec l'énergie solaire pour rendre la batterie disponible 24 heures sur 24, permettant ainsi aux visiteurs de profiter de la vue depuis la tour d'observation pendant que leurs vélos électriques se rechargent.Les stations de recharge sont particulièrement populaires auprès des municipalités et des écoles. Elles sont déjà utilisées dans de nombreux endroits en Europe et sont l'exemple parfait de la manière dont l'énergie éolienne peut être à la fois belle et discrète.Voici des vidéos des stations de recharge éolienne/solaire en fonctionnement :Flower Turbines fabrique de magnifiques éoliennes de petite taille et technologiquement avancées. De plus, l'entreprise propose des stations de recharge pour le réseau ainsi que trois tailles d'éoliennes magnifiques. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à support.eu@flowerturbines.com ou visiter notre site web à l'adresse https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, la filiale européenne de l'entreprise, a remporté le prix néerlandais de la durabilité du gouvernement deux années consécutives. Elle a débuté en 2019 à Rotterdam au sein de l'accélérateur PortXL et a depuis grandi. Site web de l'UE : https://www.flowerturbines.com/europe Suivez-nous sur les réseaux sociaux en UE et aux États-Unis pour être sûr de recevoir les dernières mises à jour, qui peuvent varier en fonction de la disponibilité de nouveaux produits :LinkedIn UE : https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US : https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Facebook UE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083110252454 Facebook US : https://www.facebook.com/flowerturbines Instagram : https://www.instagram.com/flowerturbines_us/ Twitter : https://twitter.com/flowerturbines (@flowerturbines)Contactez l'équipe européenne à support.eu@flowerturbines.comContactez l'équipe américaine à support.us@flowerturbines.comVimeo : https://vimeo.com/flowerturbines YouTube : https://www.youtube.com/@flowerturbines8768 Si vous avez un projet, nous vous recommandons vivement de nous le décrire d'abord : https://forms.gle/FzF8xkKBvXWGFb3E8 Pour notre marque d'art de luxe : https://www.flowerpower.vip/ Facebook : https://www.facebook.com/FlowerPowerVIP/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/flowerpower/ Instagram : https://www.instagram.com/flowerpower.vip/ Twitter : https://twitter.com/FlowerPowerVIP YouTube : https://www.youtube.com/@flowerpowervip4703

