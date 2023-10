Kommunen lieben die E-Bike-Ladestationen von Flower Turbines

Flower Turbines Charging Pole at Nissewaard Flower Turbines Charging Station at Nissewaard Close Up Flower Turbines Charging Station in Nissewaard View From Tower Flower Turbines Charging Station Near Observation Tower in Nissewaard ZW Charging Station in Nissewaard

Flower Turbines unterstützt erfolgreich den Ökotourismus im Naturreservat. Die Stadt Nissewaard hat die Ladestation auf ihrer Website veröffentlicht.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines , ein führender Innovator im Bereich der kleinen Windenergielösungen, unterstützt erfolgreich den Ökotourismus am niederländischen Touristenort Beningerslikken in Nissewaard. Die Stadt Nissewaard ist so stolz auf ihre Ladestation , dass sie sie auf ihrer Website veröffentlicht hat. https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/flowerpower-voor-je-elektrische-fiets-in-de-beningerslikken.htm Flower Turbines sucht nach weiteren Möglichkeiten, gemeinsam mit Gemeinden eine grüne Tourismusgestaltung zu verwirklichen, indem sie sich eine Zukunft ohne laute, spritfressende Motorräder auf dem Land vorstellt, sondern stattdessen leise Fahrräder, die an den Ladestationen von Flower Turbines aufgeladen werden. Wir kombinieren unsere einzigartige Windturbine mit Solarenergie, um die Batterie rund um die Uhr verfügbar zu machen, sodass Besucher die Aussicht vom Aussichtsturm genießen können, während ihre E-Bikes geladen werden.Die Ladestationen erfreuen sich besonders bei Gemeinden und Schulen großer Beliebtheit. Sie werden bereits an zahlreichen Orten in Europa eingesetzt und sind das perfekte Beispiel dafür, wie Windenergie sowohl schön als auch unaufdringlich sein kann.Hier sind Videos der Wind-/Solad-Ladestationen in Betrieb:Flower Turbines stellt wunderschöne und technologisch fortschrittliche kleine Windturbinen her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ladestationen für das Netz und ausschließlich Solar sowie drei Größen von schönen Windturbinen an. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter support.eu@flowerturbines.com oder besuchen Sie unsere Website unter https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, die EU-Niederlassung des Unternehmens, hat den niederländischen Nachhaltigkeitspreis der Regierung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen. Es begann 2019 in Rotterdam im Accelerator PortXL und ist seitdem gewachsen.

