هايسنس تطرح تلفزيون ULED X قياس 85 بوصة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
DUBAI, إمارة دبيّ, UNITED ARAB EMIRATES, October 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن توفير إمكانية الطلب المسبق على تلفزيون ULED X قياس 85 بوصة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم الجهاز الجديد الحائز على جوائز أعلى مستويات الأداء، ويتوفر بسعر حصري يبلغ 15,999 درهم إماراتي للمشترين في دولة الإمارات.
وتفتح أجهزة ULED X آفاقاً غير مسبوقة في مجال جودة الصورة والتكنولوجيا المتقدمة، بفضل تقنياتها المميزة، التي تتضمن المعالج المبتكر، وتقنية MINI-LED X التي توفر مستويات جديدة من مزايا التباين والتحكم الكامل بالضوء الخلفي. كما تقدم الشاشة تجربة مشاهدة جديدة كلياً من خلال أربع مزايا رئيسية متطورة، تشمل Mini-LED X وi-View Engine X وDynamic X Display وCine Stage X.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تواصل هايسنس مساعيها للابتكار وفهم احتياجات العملاء بما يعزز التجارب الترفيهية المقدمة لهم. وتلبي أجهزة ULED X التزام الشركة بتقديم منتجات فريدة وفق أعلى معايير الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعدنا توسيع محفظة منتجاتنا المخصصة لهذه المنطقة السباقة في اعتماد أحدث التقنيات".
وتشكل شاشات ULED X من هايسنس فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تستخدم تقنية Mini-LED، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023؛ الفعالية الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا. وتجمع تقنية ULED X بين مستويات العرض عالية الأداء، والتباين اللوني الفريد، والسطوع الأفضل ضمن فئته، بالإضافة إلى دقة الألوان العالية وكافة المزايا المتقدمة والمعروفة في الطرازات الرائدة.
ويمكن الاستفادة من عرض الطلب المسبق في متجر هايسنس أو عبر موقعها الإلكتروني: www.hisenseme.com، بالإضافة إلى متاجر التسوق الرائدة مثل كارفور وشرف دي جي.
ويتماشى الإطلاق المقرر لسلسة منتجات ULED X من هايسنس مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز المبيعات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ووقعت هايسنس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتصبح جهة الرعاية العالمية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بعد رعايتها الناجحة لكل من نسختيّ 2016 و2020 من البطولة وكأس العالم FIFA قطر 2022™.
كما توفر هايسنس مجموعة واسعة أجهزة التلفزيون التي تستخدم تقنية العرض Mini-LED، وتتميز بمستويات لا مثيل لها من جودة الصورة، بما فيها سلسلة U8K وسلسلة U7K وسلسلة U6 Pro.
Nour Ibrahim
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