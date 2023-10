Schick Sisters & Opus BAND - El nuevo álbum "WE ARE ONE"

Hermanas famosas y el grupo austriaco más exitoso OPUS (Live Is Life) cooperan

GRAZ, STYRIA, AUSTRIA, October 9, 2023 / EINPresswire.com / -- "WE ARE ONE" (SOMOS UNO) Opus BandGrabar una canción juntos: esa fue la idea original de Christine, Katharina, Veronika, Ewald, Günter Kurt & Erich: tres hermanas que llevan haciendo música juntas desde la más tierna infancia y cuatro miembros de 'Opus' que en 2021 decidieron celebrar su despedida de los escenarios como banda después de casi cinco décadas.No se quedó en una sola canción, porque el trabajo conjunto en el estudio resultó tan fructífero para todos los implicados que no hubo que tomar la decisión de grabar un álbum.WE ARE ONE' es un disco de un solo molde. Compuesto, grabado y producido por artistas en distintas fases de la vida e inspirados por diferentes zeitgeist. El elemento de conexión, la cohesión y la construcción conjunta de puentes es probablemente algo más que un hilo conductor. De hecho, juntos somos mucho, mucho más que la suma de las actuaciones musicales individuales. El proverbial "oscilar en la misma longitud de onda" y el entendimiento musical mutuo han perturbado rápidamente cualquier idilio de retiro en la Opus Band de la manera más productiva y han proporcionado el impulso para colores musicales completamente nuevos. Para ello no sólo son decisivas las voces de las tres hermanas, sino también su escritura musical y su alegría de tocar como instrumentistas; la interacción directa en el estudio es un elemento creativo decisivo.WE ARE ONE' sale a la venta el 15 de septiembre en Sisters Records y ofrece una sorprendente gama de arreglos entre intimistas y juguetones. Además de piezas orquestadas, incluida una canción para el Día Internacional de la Mujer "We Are" (con arreglo de Christian Kolonovits), también hay una actuación invitada del cantante del Opus Herwig Rüdisser. El material gráfico del álbum se basa en la trilogía de obras "Paradiso" del excepcional pintor austriaco Ernst Fuchs -la edición procede de su hijo y gestor de derechos Tillmann Fuchs y del Museo Ernst Fuchs- y también estará disponible en una edición exclusiva en vinilo.MÚSICA PARA AEROPUERTOSWE ARE ONE", un álbum como centro creativo conjunto: también ha tenido tan buena acogida en el aeropuerto de Viena que el título "Welcome To Vienna" se utiliza como nueva canción del aeropuerto y el 18 de septiembre se celebrará una fiesta en el aeropuerto para el lanzamiento del disco, con un primer anticipo en directo de la gira conjunta en otoño.

