Die zweite Single-Auskopplung aus dem allerletzten Opus-Album "The Last Note"

GRAZ, STEIERMARK, ÖSTERREICH, June 13, 2022 / EINPresswire.com / -- ‚Put your hands in the air and get your feet right off the ground‘, singen Opus in ihrer neuen Single ‚Hands In The Air‘, und versprühen damit gar kein bißchen Abschieds-Wehmut.Aufgenommen während dem allerletzten Konzert in der Grazer Oper, beschwingt der Song mit gebündelter Energie und feiert noch einmal die Interaktion von Band und Publikum – eine Symbiose, die in der fast Fünf-Jahrzehnte-dauernden Karriere von Opus einen besonderen Stellenwert bekommen hat: Musik gemeinsam zu erleben ist eben ein magischer Katalysator. Und so wird wohl auch nach dem Bühnenabschied die ansteckende Lebensfreude von Opus weiterhin beflügeln…Ein Echo, dessen erste Impulse ins burgenländische Stegersbach von 1973 zurückführen, und knappe 50 Jahre später, den Band-Mitgliedern das goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich beschert…Am Dienstag, dem 7. Juni bekamen die 4 Opusse von Landeshauptmann Schützenhöfer in der ehrwürdigen Aula der Alten Universität Graz diese hohe Auszeichnung der Republik Österreich überreicht."The Last Note" war das allerletzte Opus Konzert und das längste in der Bandgeschichte: Mit 33 Songs und Auftritten von 11 Gästen, hat sich Opus am 21. Dezember 2021 nach 48 Jahren gebührend verabschiedet, und das mit einem letzten rauschenden Musikfest zum Abschluss einer unvergleichlichen Karriere.Das Konzert mit Songs aus allen Opus Alben ist in voller Länge auf Doppel-CD und Blue-Ray in 5.1. Surround, und dem neuen eindrucksvollen Dolby Atmos 3D Sound erhältlich, inklusive Bonus Material und Interviews mit der Band, ihren WeggefährtInnen und Gästen wie Christian Kolonovits, Maria Bill, Willi Resetarits, The Schick Sisters, Reinhold Bilgeri, Johannes Silberschneider, STS u.v.m..Opus – „Hands In The Air”Opuspocus RecordsISRC ATX142200034Opus & Friends – "The Last Note"Opuspocus Records 41785092

OPUS - "Hands In The Air" - live