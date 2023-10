LADO INTERNATIONAL INSTITUTE Stärkt Globale Partnerschaften auf dem ICEF Berlin Workshop 2023

lado international institute

VIENNA, VIRGINIA, UNITED STATES, October 5, 2023 / EINPresswire.com / -- LADO INTERNATIONAL INSTITUTE, eine führende Institution für Sprachunterricht und internationale Bildung, freut sich, seine Teilnahme am renommierten ICEF Berlin Workshop 2023 bekannt zu geben, der vom 5. bis 7. November in Berlin, Deutschland, stattfinden wird. Diese herausragende Veranstaltung bringt Schlüsselakteure aus dem Bereich Bildung zusammen, und LADO wird durch seinen CEO, Claudio Herrera, und seinen Generaldirektor, Alex Roset, vertreten sein. Beide Führungskräfte werden eine Mission leiten, um strategische Partnerschaften mit neuen Bildungsagenten zu etablieren, mit dem Ziel, die Rekrutierung internationaler Studierender zu erleichtern, die Englisch in den Vereinigten Staaten studieren möchten.Claudio Herrera, CEO von LADO INTERNATIONAL INSTITUTE, erklärte: "Die Teilnahme von LADO am ICEF Berlin Workshop 2023 ist ein Zeugnis unseres Engagements für Bildungsexzellenz und die Vorbereitung unserer Studierenden auf eine zunehmend globalisierte Welt. Englisch als Zweitsprache (ESL) ist eine entscheidende Fähigkeit für den zukünftigen Erfolg unserer Studierenden, und diese Messe bietet uns die Möglichkeit, mit strategischen Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere Vision von hochwertiger Bildung teilen."Alex Roset, Generaldirektor der Schule, fügte hinzu: "Wir glauben, dass die ESL-Ausbildung entscheidend für die Entwicklung der Kompetenzen des 21. Jahrhunderts unserer Studierenden ist. Wir freuen uns auf die Aussicht, neue Beziehungen auf dem ICEF Berlin Workshop zu knüpfen, die es mehr Studierenden ermöglichen werden, qualitativ hochwertige ESL-Programme in den Vereinigten Staaten zu absolvieren und ihre Bildungs- und Berufsziele zu erreichen."Der ICEF Berlin Workshop ist ein einzigartiges Forum zur Schaffung wertvoller Verbindungen in der internationalen Bildungsbranche. LADO INTERNATIONAL INSTITUTE sieht dieser Gelegenheit mit großer Vorfreude entgegen, um seine globalen Beziehungen zu stärken und weiterhin eine herausragende Rolle in der Ausbildung zukünftiger globaler Führungskräfte zu spielen.