SleepScore Labs sichert sich die weltweit erste dauerhafte Rückerstattung für sein digitales Schlafverbesserungsprogramm

CARLSBAD, CALIFORNIA, UNITED STATES, October 5, 2023 / EINPresswire.com / -- SleepScore Labs, ein global agierendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen mit Fokus auf Schlafgesundheit, kündigt mit großer Freude seine Deutschland-Expansion an. Sie folgt auf die Zertifizierung für die Kostenrückerstattung für SleepScores Programm zur Schlafverbesserung. Dieses innovative Programm, das im deutschsprachigen Raum als “Dein Schlaf Dein Tag powerd by SleepScore” bekannt ist, wird 74 Millionen versicherten Personen in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Somit wird die Basis für in Zukunft erfolgende Expansionen in der Europäischen Union gelegt.SleepScore erzielte die dauerhafte Kostenrückerstattung in Deutschland dank einer randomisierten kontrollierten Studie des Schlafverbesserungsprogramms. Die Studie, an der fast 500 Personen teilnahmen, demonstrierte eine erhebliche Steigerung der Schlafqualität unter Nutzern der App nach sechs bis 12 Wochen im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der Studie werden derzeit für die Veröffentlichung vorbereitet. Das Studiendesign kann unter dem ClinicalTrials.gov-Registrar eingesehen werden ( https://clinicaltrials.gov/study/NCT05195359 ).Die dauerhafte Rückerstattung kommt in einer Zeit des weltweit wachsenden Bewusstseins für die Wichtigkeit guten Schlafs in der Regeneration von Körper und Gehirn. Bis zu vier Milliarden Menschen stehen jeden Morgen müde und unausgeschlafen auf. Der monetäre Verlust, der durch mangelnden Schlaf entsteht, beläuft sich für die USA, Japan und andere Länder auf knapp drei Prozent des BIP. “Über die Hälfte der Bevölkerung vieler Länder bekommt nicht genügend erholsamen Schlaf. Evidenzbasierte Programme zur Verbesserung der Schlafqualität, die über digitale Kanäle einem großen Teil der Bevölkerung zugänglich gemacht werden können, sind essenziell, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern”, sagt Colin Lawlor, CEO von SleepScore Labs.Deutschland, nach den USA der weltweit zweitgrößte Gesundheitsmarkt, ist seit der Bekanntmachung über die Gesundheitsziele und Teilziele im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung von 2015 ein Vorreiter in der präventiven Gesundheitspflege. Dieser Fokus auf Prävention ist ein Türöffner für weitere, ebenfalls auf Vorbeugung basierende Gesundheitsprogramme in der Europäischen Union.Die Inklusion von Schlaf in den Gesundheitszielen im Bereich der Prävention unterstreicht Deutschlands Fokus auf gesunden Schlaf als ein Mittel zur Stressreduzierung und allgemein besseren Gesundheit. Erfolgreiche Modellprojekte mit Angestellten und einem der größten Versicherungsunternehmen der USA haben gezeigt, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen am SleepScore-Programm zwischen zehn und 26 Stunden zusätzlichen Schlaf pro Monat dazugewinnen – und darüber hinaus auch in Bereichen wie z. B. Fitness um 48 % aktiver werden. Außerdem haben diese Programme ein hohes Maß an Beteiligung und eine 6- bis 10-mal längere Partizipation als andere Wellness- und Gesundheitsprogramme erzielen können.Das Programm von SleepScore wird zum größten Teil über eine Smartphone-App bereitgestellt, die im Apple App Store und auf Google Play verfügbar ist. Das Programm bietet außerdem einen branchenführenden, in die App eingebundenen Schlaf-Tracker (sonarbasiert), der in Validierungsstudien als ebenso leistungsfähig wie PSG (der Goldstandard der Schlafmessung) bewertet wird. Der in der App verfügbare Schlaf-Tracker macht teure tragbare Geräte überflüssig. Trotzdem unterstützt und nutzt SleepScore auch Daten von Messgeräten von Drittanbietern. Die Einzigartigkeit des Programms liegt in der überlegenen Genauigkeit und dem hohen Grad an Personalisierung – beides Elemente, die essenziell sind für ein tiefgehendes Verständnis, kontinuierliches Engagement und langanhaltende, verifizierbare Ergebnisse.Über SleepScore LabsSleepScore ist branchenführend in der wissenschaftlich basierten und datengestützten Schlafverbesserung. Die Mission von SleepScore lautet: Schlafverbesserung für Menschen weltweit durch Wissenschaft und innovative Technologien, ermöglicht durch zugängliche, effektive und ansprechende Lösungen. Das Unternehmen wurde 2016 von einem Team aus Schlafexperten unterschiedlicher Unternehmen, Institutionen und Organisationen wie z. B. ResMed, Apple, Philips und Harvard gegründet. In den letzten sechs Jahren hat SleepScore Labs über 260 Millionen Stunden Schlaf analysiert und ausgewertet.SleepScore bietet Unternehmenslösungen an, die es Unternehmen und Organisationen erlauben, ihre Gesundheits- und Wellness-Angebote zu verbessern. Dies führt zu einer Steigerung der Schlafqualität und des allgemeinen Wohlbefindens der Zielgruppe (Verbraucher, Mitglieder, Patienten, Angestellte) sowie zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Unternehmenspartner erhalten Zugang zu einem umfassenden Ökosystem, das individuelle Schlafdaten, erwiesene Lösungen zur Verbesserung der Schlafqualität und ein maßgeschneidertes Coaching in einer einzigen Plattform vereint.Es wird angemerkt, dass SleepScore Labs mit seinem Produkt und den darin enthaltenen Funktionen keinen medizinischen Rat und keine Diagnosen oder Behandlungen anbietet.###