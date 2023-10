Predseda spoločnosti Sisecam, Prof. Dr. Kirman Získal cenu 'Sklárska osobnosť roka'

Share This Article

ISTANBUL, ISTANBUL, TURKIYE, October 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- Spoločnosť Sisecam, výrobca autoskla na Slovensku od roku 2013, bola svedkom toho, ako jej Predseda a výkonný člen predstavenstva, Prof. Dr. Ahmet Kirman, získal ocenenie "Sklárska osobnosť roka" za prínos k rozvoju globálneho sklárskeho priemyslu. Táto prestížna cena – známa ako "Oscar" sklárskeho priemyslu – bola udelená Prof. Dr. Kirmanovi komisiou Phoenix Award v Como v Taliansku.

Predseda a výkonný člen predstavenstva Sisecam, Prof. Dr. Ahmet Kirman, získal ocenenie "Sklárska osobnosť roka 2023" za dlhodobý, významný a hodnotný prínos pre globálny sklársky priemysel. Táto prestížna cena, všeobecne známa ako "Oscar" sklárskeho priemyslu, bola odovzdaná Prof. Dr. Kirmanovi komisiou Phoenix Award na špeciálnom ceremoniáli, ktorý sa konal v Como v Taliansku. Zástupcovia globálneho sklárskeho priemyslu a podnikateľského sveta sa zišli na tomto špeciálnom podujatí, kde predseda komisie Phoenix Award, Lincoln Brown, odovzdal cenu Prof. Dr. Ahmet Kirman.

Spoločné problémy sveta môžeme vyriešiť zdieľanou múdrosťou

Na slávnostnom odovzdávaní cien predniesol Prof. Dr. Ahmet Kirman prejav o tom, ako môže sklársky priemysel zohrávať aktívnu úlohu pri riešení hlavných výziev, ktorým svet v súčasnosti čelí: "Svet má dnes tri kritické problémy a sklársky priemysel by mohol zohrávať kľúčovú úlohu pri ich riešení. Najväčším problémom, ktorému dnes svet čelí, je nerovnomerné rozdelenie príjmov. Sklársky priemysel by mal prijať konštruktívnejší a inkluzívnejší prístup, ktorý obohatí nielen svojich akcionárov, ale aj zamestnancov. Musíme ísť nad rámec definovania všetkého len z hľadiska nákladov a EBITDA, a musíme zintenzívniť naše úsilie o nápravu rozdelenia príjmov v ekosystéme sklárskeho priemyslu. Ďalším naliehavým problémom je, že koncept trvalo udržateľného sveta nie je dostatočne braný do úvahy v rámci politických a ekonomických záujmov napriek tomu, že je silne presadzovaný najmä vo vyspelých krajinách a v OSN. V prvom rade musí sklársky priemysel konať spoločne pri riešení otázky využívania zdrojov. Aby sme mohli efektívne riešiť naše spoločné problémy, musíme vytvoriť spoločnú (zdieľanú) múdrosť bez túžby po zisku, zameranú skôr na spoluprácu, než na súťaž. Ďalším kľúčovým problémom je, že svetová

populácia prekročila počet 8 miliárd ľudí, a ženám, ktoré tvoria viac ako polovicu celkového počtu, stále nie je ponúkané spravodlivé prostredie aj napriek množstvu sofistikovanej rétoriky. Rovnako musíme usilovnejšie pracovať na poskytovaní rovnakých príležitostí pre ženy v sklárskom priemysle na všetkých úrovniach a v každej fáze výroby."

Prof. Dr. Kirman tiež vyjadril svoj názor na ocenenie Sklárska osobnosť roka: "Je to pre mňa obrovská česť, že som dostal toto prestížne ocenenie. Moja profesionálna cesta zahŕňala úlohy sudcu, akademika a bankára, čo vyvrcholilo mojimi skúsenosťami v sklárskom priemysle. Z hľadiska motivácie aj zodpovednosti je veľmi pôsobivé vedieť, že to, čo robíme, ostatní v rámci tohto priemyslu nasledujú a cenia si to. Chcel by som poďakovať váženým členom komisie."

Predseda komisie Phoenix Award, Lincoln Brown, uviedol, že s veľkou radosťou odovzdal toto ocenenie práve Prof. Dr. Ahmet Kirman, ktorý významne prispieva k rozvoju sklárskeho priemyslu už 17 rokov. Okrem toho poukázal aj na fakt, že spoločnosť Sisecam sa pod inšpiratívnym vedením Prof. Dr. Kirmana dokázala stať globálnym hráčom.

Za prvých sedem mesiacov roku 2023 dosiahol export spoločnosti Şişecam zo Slovenska celkovo 45,3 milióna USD

Slovensko je jednou z krajín, kde spoločnosť Şişecam vykonáva výrobné činnosti ako globálny hráč v sklárskom a chemickom priemysle. Spoločnosť Şişecam prevádzkuje výrobné prevádzky v 14 krajinách na štyroch kontinentoch s 24 000 zamestnancami a svoje produkty ponúka v 150 krajinách sveta. Spoločnosť Şişecam uskutočnila svoju prvú investíciu na Slovensku v roku 2013 do výroby autoskla prostredníctvom akvizície. Za prvých sedem mesiacov tohto roka dosiahol export spoločnosti Şişecam z krajiny celkovo viac ako 45,3 milióna USD. Spoločnosť Şişecam zamestnáva 599 ľudí a ročne vyrobí na Slovensku 1 430 000 metrov štvorcových autoskla. Svetoznáme značky, ako napr. Audi, Bentley, BMW, Daimler, Porsche a Rolls Royce, patria medzi zákazníkov spoločnosti Şişecam v sektore autoskla.



O Prof. Dr. Ahmet Kirman

Počas svojej kariéry mal Prof. Dr. Ahmet Kirman príležitosť preskúmať rôzne oblasti, ako je právo, bankovníctvo a akademická pôda, z ktorých každá prispela k jeho profesionálnemu rastu a obohatila jeho perspektívu. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti Sisecam a odvtedy sa venuje prispievaniu k úspechu globálneho sklárskeho priemyslu. Od roku 2006 pôsobil v rámci spoločnosti Sisecam v rokoch 2006 až 2011 ako Predseda a výkonný člen predstavenstva Sisecam. Vicepredseda a generálny riaditeľ od roku 2011 do roku 2021. Predseda a generálny riaditeľ od 30. marca 2021. Za predsedu bol vymenovaný 1. júla 2021 a za plne autorizovaného výkonného člena predstavenstva na valnom zhromaždení dňa 28. marca 2022.

Spoločnosť Sisecam si pod jeho vedením stanovila svoje globálne líderské ciele a cieľ stať sa jedným z 3 najlepších svetových výrobcov vo svojich hlavných oblastiach činnosti. Inicioval veľmi dôležitú transformáciu infraštruktúry, aby pripravil spoločnosť Sisecam na budúcnosť. Nasledovala fúzia s One Sisecam, čo bola najväčšia fúzia v histórii tureckých kapitálových trhov. Od roku 2006 spoločnosť Sisecam rozšírila dosah svojich produktov do 150 krajín a predaj sa zvýšil 3,5-násobne. Do roku 2022 presiahol podiel medzinárodného predaja 60 %. Ročná produkcia skla spoločnosti Sisecam sa zvýšila 2,3-násobne a produkcia uhličitanu sodného sa zvýšila 4,2-násobne. Počet zamestnancov spoločnosti Sisecam sa za 17 rokov zvýšil z 15 tisíc na vyše 24 tisíc.

Bol ocenený titulom "Kavalier“ "Rádu talianskej hviezdy", nominovaným ministrom zahraničných vecí a udeleným prezidentom Talianskej republiky ako uznanie za posilňovanie hospodárskych bilaterálnych vzťahov a vzájomných investícií medzi Talianskom a Tureckom. Prezident Tatarskej republiky mu udelil "Medailu za statočnú prácu" ako uznanie za prínos spoločnosti Sisecam k rozvoju investícií a

hospodársku spoluprácu. Bol tiež ocenený "Medailou uznania" za prínos k hospodárskemu rozvoju regiónu Targovishte v Bulharsku. Okrem toho bol ocenený ako "Predseda roka" na udeľovaní cien Le Fonti Awards, platforme udeľovania cien jednej z popredných ekonomických mediálnych organizácií v Taliansku. V roku 2019 mu Medzinárodná komisia pre sklo (ICG) ako uznanie za celoživotné prínosy pre sklársku vedu a technológiu, podporu výmeny poznatkov a propagáciu národnej a medzinárodnej sklárskej komunity udelila "Cenu prezidenta".

O spoločnosti Sisecam

Spoločnosť Sisecam bola založená v roku 1935 s cieľom založiť turecký sklársky priemysel v súlade s víziou Mustafu Kemala Atatürka, veľkého a celosvetovo uznávaného lídra.Dnes je spoločnosť Sisecam významným globálnym hráčom v oblasti skla a chemikálií. Spoločnosť Sisecam je jediná globálna spoločnosť pôsobiaca vo všetkých kľúčových oblastiach výroby skla – vrátane plochého skla, sklenených výrobkov, sklenených obalov a sklenených vlákien. V súčasnosti sa spoločnosť Sisecam radí medzi dvoch najlepších svetových výrobcov skla a päť najväčších výrobcov sklenených obalov a plochého skla. Spoločnosť Sisecam je jedným z troch najväčších výrobcov uhličitanu sodného na svete a svetovým lídrom vo výrobe chrómových chemikálií.

Spoločnosť Sisecam hrá vedúcu úlohu v oblasti plochého skla, skleneného tovaru, sklenených obalov, chemikálií, automobilového priemyslu, sklených vlákien, baníctva, energetiky a recyklácie. Spoločnosť Sisecam okrem Turecka prevádzkuje výrobné závody v Nemecku, Taliansku, Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku, v Maďarsku, Bosne a Hercegovine, Ruskej federácii, Gruzínsku, Ukrajine, Egypte, Indii a USA.

Spoločnosť Sisecam, ktorá uskutočňuje kroky k svojmu cieľu stať sa jedným z 3 najlepších svetových výrobcov vo svojich hlavných oblastiach činnosti, so svojimi kompetentnými ľudskými zdrojmi a inteligentnými technológiami nepretržite pokračuje v transformácii svojej digitálnej infraštruktúry a kultúry zvažovaním budúcich potrieb. Spoločnosť Sisecam má 88 rokov skúseností, viac ako 24 tisíc zamestnancov, výrobné aktivity v 14 krajinách na štyroch kontinentoch a predajnú sieť vo viac ako 150 krajinách, a pokračuje vo svojej ceste rastu v súlade so svojou stratégiou "Globalná excelentnosť" prostredníctvom inkluzívneho prístupu, ktorý podporuje rozvoj celého ekosystému spoločnosti. Spoločnosť Sisecam preberá zodpovednosť za ochranu planéty, posilnenie spoločnosti a transformáciu života so svojou stratégiou CareForNext, ktorá je v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov. Spoločnosť Sisecam využíva všetky svoje skúsenosti a kompetencie na podporu trvalo udržateľného rozvoja v každom aspekte.http://www.sisecam.com.tr/ www.sisecam.com.tr