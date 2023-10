Flower Turbines BV annonce une nouvelle version de sa combinaison éolienne/solaire, la petite station de recharge

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Nissewaard ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg ZW Charging Station With Corten Steel Racks

Flower Turbines BV annonce une nouvelle version de sa populaire combinaison éolienne/solaire, la ZW e-bike, et la petite station de recharge hors réseau

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines BV , un leader innovant dans les solutions d'énergie éolienne de petite taille, annonce une nouvelle version de sa populaire combinaison éolienne/solaire, la ZW e-bike, et la petite station de recharge hors réseau pour appareils électroniques.La Station de Recharge ZW exploite la puissance de l'énergie solaire et éolienne, et elle est idéale pour les entrepreneurs cherchant à améliorer leurs projets, les municipalités s'efforçant de promouvoir la durabilité, et les établissements éducatifs s'adressant aux utilisateurs de vélos électriques. La combinaison éolienne/solaire signifie que si le vent souffle la nuit, la batterie se rechargera.Les stations de recharge de Flower Turbines sont le choix logique lorsqu'il s'agit de sélectionner des sources d'énergie alternatives pour la recharge, car elles sont esthétiquement plaisantes, silencieuses, respectueuses des oiseaux, indépendantes du réseau électrique, et conçues pour démarrer à basse vitesse tout en résistant aux vitesses élevées. Les nouvelles fonctionnalités brevetées de la Station de Recharge ZW incluent une meilleure ajustabilité des panneaux solaires à l'angle idéal, une construction plus facile et une livraison simplifiée.Les stations de recharge sont particulièrement populaires parmi les municipalités et les écoles. Elles sont déjà utilisées dans de nombreuses localités en Europe.Flower Turbines fabrique de magnifiques petites éoliennes technologiquement avancées. Elle propose également des stations de recharge uniquement solaires et raccordées au réseau, ainsi que trois tailles de magnifiques éoliennes. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à support.eu@flowerturbines.com ou visiter notre site Web à l'adresse https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, la branche de l'entreprise dans l'Union européenne, a remporté le prix de la durabilité du gouvernement néerlandais à deux reprises. Elle a débuté en 2019 à Rotterdam dans l'accélérateur PortXL et a depuis grandi.Site Web de l'UE : https://www.flowerturbines.com/europe Suivez-nous sur les réseaux sociaux, aussi bien dans l'UE qu'aux États-Unis, pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour, qui peuvent varier en fonction de la disponibilité de nouveaux produits :LinkedIn UE : https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US : https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Facebook UE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083110252454 Facebook US : https://www.facebook.com/flowerturbines Instagram : https://www.instagram.com/flowerturbines_us/ Twitter : https://twitter.com/flowerturbines (@flowerturbines)Contactez l'équipe de l'UE à support.eu@flowerturbines.comContactez l'équipe des États-Unis à support.us@flowerturbines.comVimeo : https://vimeo.com/flowerturbines Youtube : https://www.youtube.com/@flowerturbines8768 Si vous avez un projet, nous vous encourageons vivement à le décrire d'abord ici : https://forms.gle/FzF8xkKBvXWGFb3E8 Pour notre marque artistique de luxe : https://www.flowerpower.vip/ Facebook : https://www.facebook.com/FlowerPowerVIP/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/flowerpower/ Instagram : https://www.instagram.com/flowerpower.vip/ Twitter : https://twitter.com/FlowerPowerVIP Youtube : https://www.youtube.com/@flowerpowervip4703 Support UE Flower Turbines BV +31 103076654 support.eu@flowerturbines.com

Flower Turbines Brand Video