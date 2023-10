Flower Turbines BV kündigt eine neue Version seiner beliebten Wind/Solar-Kombination, des ZW E-Bikes und der-Ladestation

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg ZW Charging Station With Corten Steel Racks

Flower Turbines BV kündigt eine neue Version seiner beliebten Wind/Solar-Kombination, des E-Bikes und der Off-Grid-Ladestation für elektronische Geräte an.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 2, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines BV , ein führender Innovator im Bereich kleiner Windenergielösungen, kündigt eine neue Version seiner beliebten Wind/Solar-Kombination, des ZW E-Bikes und der kleinen Off-Grid-Ladestation für elektronische Geräte an.Die ZW-Ladestation nutzt die Kraft von Sonnen- und Windenergie und eignet sich ideal für Bauunternehmer, die ihre Projekte verbessern möchten, Gemeinden, die Nachhaltigkeit anstreben, und Bildungseinrichtungen, die auf Elektrofahrradnutzer abzielen. Die Wind/Solar-Kombination bedeutet, dass bei Wind in der Nacht die Batterie aufgeladen wird.Flower Turbines Ladestationen sind die logische Wahl bei der Auswahl von alternativen Energiequellen für die Ladung, da sie ästhetisch ansprechend, geräuschlos, vogelfreundlich, netzunabhängig und daher unabhängig vom Stromnetz sind. Sie sind so konstruiert, dass sie bei niedrigen Geschwindigkeiten starten und dennoch hohe Geschwindigkeiten aushalten. Die neuen patentierten Funktionen der ZW-Ladestation umfassen eine verbesserte Einstellung der Solarmodule auf den idealen Winkel, einfachere Konstruktion und einfachere Lieferung.Die Ladestationen sind besonders beliebt bei Gemeinden und Schulen. Sie werden bereits an zahlreichen Standorten in Europa eingesetzt.Flower Turbines stellt schöne und technologisch fortschrittliche kleine Windturbinen her. Das Unternehmen bietet auch netzgebundene und ausschließlich solarbetriebene Ladestationen sowie drei Größen von schönen Windturbinen an. Weitere Informationen erhalten Sie unter support.eu@flowerturbines.com oder auf unserer Website unter https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, die EU-Niederlassung des Unternehmens, hat den Nachhaltigkeitspreis der niederländischen Regierung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen. Es begann im Jahr 2019 in Rotterdam im Accelerator PortXL und ist seitdem gewachsen.EU-Website: https://www.flowerturbines.com/europe Folgen Sie uns auf den sozialen Medien in der EU und den USA, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Updates erhalten, die je nach Verfügbarkeit neuer Produkte variieren können:LinkedIn EU: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Facebook EU: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083110252454 Facebook US: https://www.facebook.com/flowerturbines Instagram: https://www.instagram.com/flowerturbines_us/ Twitter: https://twitter.com/flowerturbines (@flowerturbines)Kontaktieren Sie das EU-Team unter support.eu@flowerturbines.comKontaktieren Sie das US-Team unter support.us@flowerturbines.com Vimeo: https://vimeo.com/flowerturbines YouTube: https://www.youtube.com/@flowerturbines8768 Wenn Sie ein Projekt haben, empfehlen wir Ihnen dringend, es zuerst hier zu beschreiben: https://forms.gle/FzF8xkKBvXWGFb3E8 Für unsere luxuriöse Kunstmarke:Facebook: https://www.facebook.com/FlowerPowerVIP/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flowerpower/ Instagram: https://www.instagram.com/flowerpower.vip/ Twitter: https://twitter.com/FlowerPowerVIP YouTube: https://www.youtube.com/@flowerpowervip4703 Support EU Flower Turbines BV +31 103076654 support.eu@flowerturbines.com

