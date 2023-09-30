ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖅ ᑲᓇᑕᒧ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅᒧᑦ ᐅᕙᓂ ᓱᓕᓂᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅᒧ ᐅᓪᓗᕐᒥ
CANADA, September 30 - ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ, ᓂᕆᐅᖕᓂᖅ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᕝᕕᒃ ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᓗᒃᑖᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᒪᓂᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐅᖃᓘᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᑉᓗᓇᑐᑦ, ᕖᕕᑎᑐᓪᓗ ᑐᒃᓯᕋᕐᓗᓂᓗ ᐅᓇᓪᓕᑐᑦ ᐅᔨᑉᕕᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ. ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 1-855-242-3310 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᕙᓂ www.hopeforwellness.ca. ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᕝᕕᒃ ᖁᕕᐊᓱᙱᓕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᕐᒥᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐃᔨᓄᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑕᙳᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐊᒃᓱᕈᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-925-4419. ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᕝᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᖔᖃᑦᑕᖅᑐᖅ 24 ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐅᑉᓗᕐᒥᑦ, 7 ᐅᑉᓗᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ.
ᑲᓇᑕᒧ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᔭᔅᑎᓐ ᑐᕉᑑ, ᐅᓪᓗᒥ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᖃᕐᒪᑦ ᐆᒧᖓ ᓱᓕᓂᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖅᒧ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ:
“ᐅᑉᓗᒥ, ᑎᑭᐅᑎᔪᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐅᑉᓗᖅ ᓱᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᕿᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᒥᓗᑲᑖᖅᑐᑦ ᑲᓚᓕᖕᒥᑦ ᐊᑎᒋᓯᒪᓐᓇᖅ ᐅᑉᓗᖅ, ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᐊᑯᓂ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᕿᓖᑦ ᓄᓇᖅᖃᑎᒌᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒦᑏᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ. ᑲᑎᑦᑐᒍᑦ ᐃᖅᖃᐅᒪᑉᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᑎᒡᓕᒃᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᒡᓕᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᑉᑯᓇᙵᑦ ᐃᓕᓴᐃᕝᕕᐅᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓂᑦ. ᐅᐱᒋᔭᕗᑦ ᐊᓐᓇᒃᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑐᓵᔭᕗᑦ ᓱᓕᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᒃᑲᓐᓂᖅᑕᕗᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᕆᔭᕗᑦ ᐱᕈᐃᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᑦᑕᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑐᓗᒃᑖᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ.
“ᐅᑭᐅᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᑦ 1867 ᐊᒻᒪᓗ 1998, ᐅᖓᑖᓅᖅᑐᑦ 150,000 ᐃᖅᕿᓖᑦ ᓄᓇᖅᖃᑎᒌᑦ, ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒦᑏ ᓱᕈᓯᖏᑦ ᖃᑕᙳᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ, ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐱᖅᖁᓯᕆᔭᖏᑦ. ᓄᓇᓖᑦ ᕿᓂᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐊᖏᕐᕋᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑐᓂᑦ, ᑲᓇᑕᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓗᒃᑖᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕈᖕᓇᖅᑕᖓᓐᓂᒃ ᐱᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᕿᑎᓗᒃᑖᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᓱᓕᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐅᐱᒋᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓄᑦ ᐅᑎᓚᐅᖏᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ.
“ᐳᐃᒍᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᙱᑕᕗᑦ ᐱᓐᓂᑯᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᙱᑦᑐᓕᓃᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᕚᕇᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᑦ ᑕᐃᒪᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᐅᑉᓗᒥᐅᔪᒥᑦ. ᒫᓐᓇ, ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᙱᓐᓂᕋᐃᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᓴᖅᕿᓗᒃᑖᕐᓗᒍ ᓱᓕᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᖅ. ᑕᐃᒪᓐᓇᒧᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖕᒥᒃᑰᖓᔪᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔨ ᐊᓯᐊᓯᒪᔪᑦ ᓱᕈᓯᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐃᓗᕕᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᕕᖃᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᕿᓕᖕᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᑭᒻᐳᓕ ᒨᕆ, ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᒪᔭᖃᕐᓗᓂ ᕿᓂᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᕿᓖᑦ ᓄᓇᖅᖃᑎᒌᑦ, ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒦᑏ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑎᓪᓗᑕ ᖃᐅᔨᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓗᒍ ᓱᓕᓂᖅ ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ.
“ᐅᑉᓗᒥ, ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᕗᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᑦ ᐊᑐᖁᑉᓗᒋᑦ ᒥᓗᑲᑖᕐᒥᑦ ᑲᓚᓕᖕᒥᑦ ᐃᓕᑕᕆᓯᒪᓗᒋᑦ ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᐳᐃᒍᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐅᖃᑕᐅᖁᑉᓗᓯ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᓄᑦ-ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᖃᐅᒪᓗᒋᑦ ᐱᓐᓂᑰᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ. ᐋᖅᕿᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᒋᔭᐅᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᖄᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ - ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐅᕙᑉᑎᖕᓄᓗᒃᑖᖅ. ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᖃᖅᑐᒍᑦ ᑐᓵᓂᐊᕐᓗᑕ, ᐃᓕᑦᑎᕝᕕᒋᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᕿᓖᑦ ᓄᓇᖅᖃᑎᒌᑦ, ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒦᑏ ᓂᐱᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᑉᑳᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓗᑎᒍᑦ ᓱᓕᓂᖅ ᐱᓐᓂᑯᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᖕᓂᖅᓴᐅᔪᒃᑯᑦ, ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᓗᒃᑖᖅᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑭᖑᕚᕇᓄᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ.”